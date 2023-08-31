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В Ленинградской области женщина украла из храма мощи, чтобы молиться дома

В Ленинградской области женщина украла из храма мощи, чтобы молиться дома - РИА Новости, 31.08.2023

В Ленинградской области женщина украла из храма мощи, чтобы молиться дома

Женщина, похитившая из храма в Ленобласти мощи Николая Чудотворца, заявила, что украла их, чтобы молиться дома, соответствующее видео опубликовано на сайте МВД... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:32

2023-08-31T16:32

2023-08-31T17:24

происшествия

ленинградская область

россия

николай чудотворец

ирина волк

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Женщина, похитившая из храма в Ленобласти мощи Николая Чудотворца, заявила, что украла их, чтобы молиться дома, соответствующее видео опубликовано на сайте МВД Медиа. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Ленинградской области. На опубликованных кадрах пенсионерка заявляет, что украла мощи, чтобы молиться дома. Также она утверждает, что никто, кроме нее, не знал об этой краже.

https://radiosputnik.ria.ru/20230815/koltso-1890241530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Дома молиться": пенсионерка призналась в причинах кражи мощевика из храма "Дома молиться": пенсионерка призналась в причинах кражи мощевика из храма 2023-08-31T16:32 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область, россия, николай чудотворец, ирина волк