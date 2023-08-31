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В Ленинградской области женщина украла из храма мощи, чтобы молиться дома - РИА Новости, 31.08.2023
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16:32 31.08.2023 (обновлено: 17:24 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/moschi-1893432947.html
В Ленинградской области женщина украла из храма мощи, чтобы молиться дома
В Ленинградской области женщина украла из храма мощи, чтобы молиться дома - РИА Новости, 31.08.2023
В Ленинградской области женщина украла из храма мощи, чтобы молиться дома
Женщина, похитившая из храма в Ленобласти мощи Николая Чудотворца, заявила, что украла их, чтобы молиться дома, соответствующее видео опубликовано на сайте МВД... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:32
2023-08-31T17:24
происшествия
ленинградская область
россия
николай чудотворец
ирина волк
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Женщина, похитившая из храма в Ленобласти мощи Николая Чудотворца, заявила, что украла их, чтобы молиться дома, соответствующее видео опубликовано на сайте МВД Медиа. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Ленинградской области. На опубликованных кадрах пенсионерка заявляет, что украла мощи, чтобы молиться дома. Также она утверждает, что никто, кроме нее, не знал об этой краже.
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ленинградская область
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Дома молиться": пенсионерка призналась в причинах кражи мощевика из храма
"Дома молиться": пенсионерка призналась в причинах кражи мощевика из храма
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинградская область, россия, николай чудотворец, ирина волк
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Николай Чудотворец, Ирина Волк
В Ленинградской области женщина украла из храма мощи, чтобы молиться дома

Под Петербургом женщина украла мощи Николая Чудотворца, чтобы молиться дома

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Женщина, похитившая из храма в Ленобласти мощи Николая Чудотворца, заявила, что украла их, чтобы молиться дома, соответствующее видео опубликовано на сайте МВД Медиа.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила журналистам, что полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Ленинградской области.
На опубликованных кадрах пенсионерка заявляет, что украла мощи, чтобы молиться дома. Также она утверждает, что никто, кроме нее, не знал об этой краже.
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияНиколай ЧудотворецИрина Волк
 
 
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