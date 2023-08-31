https://ria.ru/20230831/kislota-1893507702.html
В больницу Кубани доставили девушку, которую возлюбленный облил кислотой
В больницу Кубани доставили девушку, которую возлюбленный облил кислотой - РИА Новости, 31.08.2023
В больницу Кубани доставили девушку, которую возлюбленный облил кислотой
Пострадавшую от рук возлюбленного ревнивца девушку доставили санавиацией в Краевую клиническую больницу №1, она находится в реанимации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T20:35
2023-08-31T20:35
2023-08-31T20:35
происшествия
усть-лабинский район
иркутская область
здоровье - общество
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КРАСНОДАР, 31 авг - РИА Новости. Пострадавшую от рук возлюбленного ревнивца девушку доставили санавиацией в Краевую клиническую больницу №1, она находится в реанимации, сообщил РИА Новости источник. По данным краевого ГУ МВД, в среду в ЦРБ Усть-Лабинского района поступила 21-летняя местная жительница с химическим ожогом тела. На женщину из-за ревности напал ее возлюбленный. Задержанный оказался ранее неоднократно судимым приезжим из Иркутской области. "Пострадавшую санавиацией доставили сегодня из ЦРБ Усть-Лабинского района ККБ №1. Она находится в реанимации", - сообщил в четверг источник агентства.
https://ria.ru/20230719/kislota-1885083450.html
усть-лабинский район
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происшествия, усть-лабинский район, иркутская область, здоровье - общество
Происшествия, Усть-Лабинский район, Иркутская область, Здоровье - Общество
В больницу Кубани доставили девушку, которую возлюбленный облил кислотой
В больницу Кубани санавиацией доставили девушку, облитую кислотой возлюбленным