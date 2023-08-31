https://ria.ru/20230831/kazan-1893326373.html

В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум

В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум - РИА Новости, 31.08.2023

В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум

Татарстанский нефтегазохимический форум открылся в Казани с участием российских компаний и представителей Белоруссии, Китая, Бахрейна, Камеруна, Азербайджана и... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T10:18

2023-08-31T10:18

2023-08-31T15:17

республика татарстан

экономика

казань

россия

белоруссия

рустам минниханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893413903_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_2ce049aba3efc8c98a13e8dba56cd1b1.jpg

КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Татарстанский нефтегазохимический форум открылся в Казани с участием российских компаний и представителей Белоруссии, Китая, Бахрейна, Камеруна, Азербайджана и других стран, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. "В республике построены и успешно функционируют крупнейшие объекты нефтегазохимической промышленности, созданы условиях для развития дальнейшего научно-технического потенциала, разработаны эффективные технологии. Сегодня среди участников мероприятия гости из Белоруссии, Бахрейна, Гвинеи, Камеруна, Китая Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и ряда других государств", - сказал Минниханов на открытии форума. Глава республики поблагодарил зарубежных партнеров за то, что в столь непростое время они остаются верны сотрудничеству. "Уверен, открытое взаимодействие, обмен мнениями и наработками придадут новый импульс развитию наших дружественных связей", - отметил он. Татарстанский нефтегазохимический форум-2023 проходит в Казани с 31 августа по 2 сентября. В этом году он посвящен 80-летию начала добычи нефти в Татарстане. В работе форума принимают участие порядка 180 компаний из России и зарубежных стран. Форум организован министерством промышленности и торговли Татарстана и АНО "Казань Экспо" и проводится при поддержке главы и правительства Татарстана, Минпромторга и Минприроды РФ. Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание "Перспективы развития нефтегазовых компаний России в современных условиях".

https://ria.ru/20230829/kazan-1892961639.html

https://ria.ru/20230816/kazan-1890343463.html

казань

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, казань, россия, белоруссия, рустам минниханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)