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В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум - РИА Новости, 31.08.2023
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10:18 31.08.2023 (обновлено: 15:17 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/kazan-1893326373.html
В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум
В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум - РИА Новости, 31.08.2023
В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум
Татарстанский нефтегазохимический форум открылся в Казани с участием российских компаний и представителей Белоруссии, Китая, Бахрейна, Камеруна, Азербайджана и... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:18
2023-08-31T15:17
республика татарстан
экономика
казань
россия
белоруссия
рустам минниханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Татарстанский нефтегазохимический форум открылся в Казани с участием российских компаний и представителей Белоруссии, Китая, Бахрейна, Камеруна, Азербайджана и других стран, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов. "В республике построены и успешно функционируют крупнейшие объекты нефтегазохимической промышленности, созданы условиях для развития дальнейшего научно-технического потенциала, разработаны эффективные технологии. Сегодня среди участников мероприятия гости из Белоруссии, Бахрейна, Гвинеи, Камеруна, Китая Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и ряда других государств", - сказал Минниханов на открытии форума. Глава республики поблагодарил зарубежных партнеров за то, что в столь непростое время они остаются верны сотрудничеству. "Уверен, открытое взаимодействие, обмен мнениями и наработками придадут новый импульс развитию наших дружественных связей", - отметил он. Татарстанский нефтегазохимический форум-2023 проходит в Казани с 31 августа по 2 сентября. В этом году он посвящен 80-летию начала добычи нефти в Татарстане. В работе форума принимают участие порядка 180 компаний из России и зарубежных стран. Форум организован министерством промышленности и торговли Татарстана и АНО "Казань Экспо" и проводится при поддержке главы и правительства Татарстана, Минпромторга и Минприроды РФ. Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание "Перспективы развития нефтегазовых компаний России в современных условиях".
https://ria.ru/20230829/kazan-1892961639.html
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экономика, казань, россия, белоруссия, рустам минниханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Республика Татарстан, Экономика, Казань, Россия, Белоруссия, Рустам Минниханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум

Минниханов: в Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВыставка TatOil в рамках нефтегазохимического форума в МВЦ "Казань Экспо" в Татарстане
Выставка TatOil в рамках нефтегазохимического форума в МВЦ Казань Экспо в Татарстане - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Выставка TatOil в рамках нефтегазохимического форума в МВЦ "Казань Экспо" в Татарстане
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КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Татарстанский нефтегазохимический форум открылся в Казани с участием российских компаний и представителей Белоруссии, Китая, Бахрейна, Камеруна, Азербайджана и других стран, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"В республике построены и успешно функционируют крупнейшие объекты нефтегазохимической промышленности, созданы условиях для развития дальнейшего научно-технического потенциала, разработаны эффективные технологии. Сегодня среди участников мероприятия гости из Белоруссии, Бахрейна, Гвинеи, Камеруна, Китая Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и ряда других государств", - сказал Минниханов на открытии форума.
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Глава республики поблагодарил зарубежных партнеров за то, что в столь непростое время они остаются верны сотрудничеству. "Уверен, открытое взаимодействие, обмен мнениями и наработками придадут новый импульс развитию наших дружественных связей", - отметил он.
Татарстанский нефтегазохимический форум-2023 проходит в Казани с 31 августа по 2 сентября. В этом году он посвящен 80-летию начала добычи нефти в Татарстане. В работе форума принимают участие порядка 180 компаний из России и зарубежных стран.
Форум организован министерством промышленности и торговли Татарстана и АНО "Казань Экспо" и проводится при поддержке главы и правительства Татарстана, Минпромторга и Минприроды РФ. Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание "Перспективы развития нефтегазовых компаний России в современных условиях".
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Республика ТатарстанЭкономикаКазаньРоссияБелоруссияРустам МиннихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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