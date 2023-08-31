В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум
Минниханов: в Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВыставка TatOil в рамках нефтегазохимического форума в МВЦ "Казань Экспо" в Татарстане
Выставка TatOil в рамках нефтегазохимического форума в МВЦ "Казань Экспо" в Татарстане
КАЗАНЬ, 31 авг – РИА Новости. Татарстанский нефтегазохимический форум открылся в Казани с участием российских компаний и представителей Белоруссии, Китая, Бахрейна, Камеруна, Азербайджана и других стран, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"В республике построены и успешно функционируют крупнейшие объекты нефтегазохимической промышленности, созданы условиях для развития дальнейшего научно-технического потенциала, разработаны эффективные технологии. Сегодня среди участников мероприятия гости из Белоруссии, Бахрейна, Гвинеи, Камеруна, Китая Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и ряда других государств", - сказал Минниханов на открытии форума.
Глава республики поблагодарил зарубежных партнеров за то, что в столь непростое время они остаются верны сотрудничеству. "Уверен, открытое взаимодействие, обмен мнениями и наработками придадут новый импульс развитию наших дружественных связей", - отметил он.
Татарстанский нефтегазохимический форум-2023 проходит в Казани с 31 августа по 2 сентября. В этом году он посвящен 80-летию начала добычи нефти в Татарстане. В работе форума принимают участие порядка 180 компаний из России и зарубежных стран.
Форум организован министерством промышленности и торговли Татарстана и АНО "Казань Экспо" и проводится при поддержке главы и правительства Татарстана, Минпромторга и Минприроды РФ. Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание "Перспективы развития нефтегазовых компаний России в современных условиях".