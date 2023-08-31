https://ria.ru/20230831/karabakh-1893378546.html

Лидер непризнанного Карабаха заявил о решении уйти в отставку

Лидер непризнанного Карабаха заявил о решении уйти в отставку - РИА Новости, 31.08.2023

Лидер непризнанного Карабаха заявил о решении уйти в отставку

Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил о решении уйти в отставку, сообщило армянское агентство Арменпресс. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:29

2023-08-31T13:29

2023-08-31T19:54

в мире

нагорный карабах

араик арутюнян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893380991_0:89:3327:1960_1920x0_80_0_0_cccf551172a8636dacbf2c59dfa1390a.jpg

ЕРЕВАН, 31 авг — РИА Новости. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил о решении уйти в отставку, сообщило армянское агентство Арменпресс. "Завтра я представлю народу и Национальному собранию Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) заявление об отставке с поста президента Республики Арцах. Я принял это окончательное решение два дня назад, учитывая контакты за последние недели со всеми внутренними и внешними представителями и широкой общественностью", — цитирует агентство Арутюняна.Политик подчеркнул, что это взвешенное решение, которое он принял самостоятельно на основании анализа ситуации.Перед уходом в отставку Арутюнян сменил главу правительства Карабаха, назначив на эту должность вместо Гургена Нарсисяна секретаря Совбеза Сергея Шахраманяна. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие. В ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района. В регионе разместились российские миротворцы.В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года. В Ереване подчеркивают, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20230828/karabakh-1892703660.html

https://ria.ru/20230828/karabakh-1892772368.html

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нагорный карабах, араик арутюнян