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Лидер непризнанного Карабаха заявил о решении уйти в отставку - РИА Новости, 31.08.2023
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13:29 31.08.2023 (обновлено: 19:54 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/karabakh-1893378546.html
Лидер непризнанного Карабаха заявил о решении уйти в отставку
Лидер непризнанного Карабаха заявил о решении уйти в отставку - РИА Новости, 31.08.2023
Лидер непризнанного Карабаха заявил о решении уйти в отставку
Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил о решении уйти в отставку, сообщило армянское агентство Арменпресс. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:29
2023-08-31T19:54
в мире
нагорный карабах
араик арутюнян
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ЕРЕВАН, 31 авг — РИА Новости. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил о решении уйти в отставку, сообщило армянское агентство Арменпресс. "Завтра я представлю народу и Национальному собранию Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) заявление об отставке с поста президента Республики Арцах. Я принял это окончательное решение два дня назад, учитывая контакты за последние недели со всеми внутренними и внешними представителями и широкой общественностью", — цитирует агентство Арутюняна.Политик подчеркнул, что это взвешенное решение, которое он принял самостоятельно на основании анализа ситуации.Перед уходом в отставку Арутюнян сменил главу правительства Карабаха, назначив на эту должность вместо Гургена Нарсисяна секретаря Совбеза Сергея Шахраманяна. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие. В ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района. В регионе разместились российские миротворцы.В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года. В Ереване подчеркивают, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20230828/karabakh-1892703660.html
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в мире, нагорный карабах, араик арутюнян
В мире, Нагорный Карабах, Араик Арутюнян
Лидер непризнанного Карабаха заявил о решении уйти в отставку

Лидер непризнанного Карабаха заявил о решении уйти в отставку

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПрезидент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 31 авг — РИА Новости. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил о решении уйти в отставку, сообщило армянское агентство Арменпресс.
«
"Завтра я представлю народу и Национальному собранию Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) заявление об отставке с поста президента Республики Арцах. Я принял это окончательное решение два дня назад, учитывая контакты за последние недели со всеми внутренними и внешними представителями и широкой общественностью", — цитирует агентство Арутюняна.
Политик подчеркнул, что это взвешенное решение, которое он принял самостоятельно на основании анализа ситуации.
Перед уходом в отставку Арутюнян сменил главу правительства Карабаха, назначив на эту должность вместо Гургена Нарсисяна секретаря Совбеза Сергея Шахраманяна.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие. В ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района. В регионе разместились российские миротворцы.
В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года. В Ереване подчеркивают, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
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