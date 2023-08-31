Лидер непризнанного Карабаха заявил о решении уйти в отставку
Лидер непризнанного Карабаха заявил о решении уйти в отставку
© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПрезидент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 31 авг — РИА Новости. Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил о решении уйти в отставку, сообщило армянское агентство Арменпресс.
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"Завтра я представлю народу и Национальному собранию Республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) заявление об отставке с поста президента Республики Арцах. Я принял это окончательное решение два дня назад, учитывая контакты за последние недели со всеми внутренними и внешними представителями и широкой общественностью", — цитирует агентство Арутюняна.
Политик подчеркнул, что это взвешенное решение, которое он принял самостоятельно на основании анализа ситуации.
Перед уходом в отставку Арутюнян сменил главу правительства Карабаха, назначив на эту должность вместо Гургена Нарсисяна секретаря Совбеза Сергея Шахраманяна.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие. В ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района. В регионе разместились российские миротворцы.
В апреле 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 2020 года. В Ереване подчеркивают, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.