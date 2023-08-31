https://ria.ru/20230831/doroga-1893386657.html

В Баку допустили, что Лачинскую дорогу откроют в ближайшие дни

В Баку допустили, что Лачинскую дорогу откроют в ближайшие дни - РИА Новости, 31.08.2023

В Баку допустили, что Лачинскую дорогу откроют в ближайшие дни

Открытие Лачинской дороги, которая связывает Армению с Карабахом, может произойти в ближайшие дни, заявил в четверг журналистам помощник президента... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:51

2023-08-31T13:51

2023-08-31T13:53

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

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БАКУ, 31 авг – РИА Новости. Открытие Лачинской дороги, которая связывает Армению с Карабахом, может произойти в ближайшие дни, заявил в четверг журналистам помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев. Ранее в Баку сообщили, что азербайджанское общество Красного Полумесяца направило гуманитарную помощь проживающим в Карабахе армянам по дороге Агдам – Степанакерт. Армянские СМИ накануне сообщили, что мэр Парижа Анн Идальго сопровождала колонну с гуманитарной помощью для Карабаха, которая в свою очередь направилась из Еревана в сторону Лачинского коридора. В Баку сообщили, что данный груз не может быть доставлен в Карабах из-за отсутствия договоренностей с Азербайджаном. "Открытие дороги Агдам-Ханкенди (Степанакерт- ред.) нашло отражение в соответствующих заявлениях, и руководство Армении на встречах в Брюсселе признало возможность ее использования. Но они (Армения – ред.) стали отрицать это на последующих этапах. В качестве очередной составляющей этого процесса может быть предусмотрено открытие Лачинской дороги в ближайшие дни, то есть в определенные условные сроки. В открытии Лачинской дороги очень важен фактор территориальной целостности Азербайджана. В то же время это должно происходить при условии соблюдение законов нашей страны и соответствующих законов, касающихся пограничного контроля, а также правил таможенного режима", - сказал Гаджиев. Касаясь темы гуманитарного груза, который был направлен из Баку в Степанакерт, помощник президента Азербайджана заявил, что между азербайджанской стороной и российскими миротворцами в связи с этим в среду состоялись переговоры. "Также обсуждался вопрос о том, чтобы продовольственные грузы были доставлены (армянам Карабаха – ред.) посредством транспортных средств российских миротворцев. Однако армянская сторона пытается воспрепятствовать этому. Доставка продовольственных грузов сюда (в Карабах – ред.) еще раз наглядно демонстрирует намерения Баку. Ответственность за непринятие и отказ от продовольственных грузов полностью ложится на сепаратистский режим и Армению, которая продолжает играть свою роль в этом манипулятивном процессе", - сказал он. По его словам, Азербайджан никогда не примет наличие какой-либо "серой зоны" на своей территории. Гаджиев также прокомментировал отправление из Еревана гуманитарного груза в Карабах, который сопровождала мэр Парижа Анн Идальго. "Армения без согласования с Азербайджаном в целях популизма доставила на КПП "Лачин" различные грузовики. Вчера несколько коррумпированных европейских политиков, являющихся сторонниками армянского лобби и находящихся под их влиянием, прибыли на границу с Азербайджаном в рамках этой театральной драмы. Подобные шаги не имеют никакого смысла. Чем прибегать к дешевой показухе, лучше заняться решением реальных вопросов на месте", - подчеркнул Гаджиев. Двадцать третьего апреля 2023 года азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Ранее, в декабре 2022 года, ту же дорогу перекрывали азербайджанские экоактивисты - по их словам, акция стала выражением протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Азербайджанские пограничники указывали, что об этом проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. В ответ в Баку назвали установление пункта пропуска легитимным шагом. Власти Армении обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора по итогам боевых действий осени 2020 года и последовавшего за ними ноябрьского перемирия. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах. то есть вместе с Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230525/putin-1874211035.html

https://ria.ru/20230615/karabakh-1878221672.html

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в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах