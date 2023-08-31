https://ria.ru/20230831/deputat-1893520877.html

Депутата Госдумы Сергея Сокола госпитализировали

Депутата Госдумы Сергея Сокола госпитализировали - РИА Новости, 01.09.2023

Депутата Госдумы Сергея Сокола госпитализировали

Депутат Государственной думы Сергей Сокол попал в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Единой России". РИА Новости, 01.09.2023

2023-08-31T22:41

2023-08-31T22:41

2023-09-01T00:32

политика

сергей сокол

единая россия

госдума рф

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568707297_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_28277ea7d4fa52430a0b879a36dd3b6a.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Депутат Государственной думы Сергей Сокол попал в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Единой России". "Госпитализирован", — заявили в партии.Как сообщил РИА Новости источник, у депутата возникли проблемы с печенью и сердцем.В июле Сокол также оказался в больнице из-за перитонита и аппендицита. Его выписали 1 августа.В последние дни депутат проводил встречи в рамках избирательной кампании. "Единая Россия" выдвинула Сокола на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в голосовании он сдал в избирком 15 июня.

https://ria.ru/20230420/sokol-1866506634.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сергей сокол, единая россия, госдума рф, здоровье - общество