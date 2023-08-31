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Депутата Госдумы Сергея Сокола госпитализировали - РИА Новости, 01.09.2023
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22:41 31.08.2023 (обновлено: 00:32 01.09.2023)
https://ria.ru/20230831/deputat-1893520877.html
Депутата Госдумы Сергея Сокола госпитализировали
Депутата Госдумы Сергея Сокола госпитализировали - РИА Новости, 01.09.2023
Депутата Госдумы Сергея Сокола госпитализировали
Депутат Государственной думы Сергей Сокол попал в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Единой России". РИА Новости, 01.09.2023
2023-08-31T22:41
2023-09-01T00:32
политика
сергей сокол
единая россия
госдума рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Депутат Государственной думы Сергей Сокол попал в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Единой России". &quot;Госпитализирован&quot;, — заявили в партии.Как сообщил РИА Новости источник, у депутата возникли проблемы с печенью и сердцем.В июле Сокол также оказался в больнице из-за перитонита и аппендицита. Его выписали 1 августа.В последние дни депутат проводил встречи в рамках избирательной кампании. "Единая Россия" выдвинула Сокола на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в голосовании он сдал в избирком 15 июня.
https://ria.ru/20230420/sokol-1866506634.html
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политика, сергей сокол, единая россия, госдума рф, здоровье - общество
Политика, Сергей Сокол, Единая Россия, Госдума РФ, Здоровье - Общество
Депутата Госдумы Сергея Сокола госпитализировали

Депутата Госдумы и кандидата на пост главы Хакасии Сокола госпитализировали

© Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Сергей Сокол
Депутат Госдумы Сергей Сокол
© Рамиль Ситдиков
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Депутат Госдумы Сергей Сокол. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Депутат Государственной думы Сергей Сокол попал в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Единой России".
«

"Госпитализирован", — заявили в партии.

Как сообщил РИА Новости источник, у депутата возникли проблемы с печенью и сердцем.
В июле Сокол также оказался в больнице из-за перитонита и аппендицита. Его выписали 1 августа.
В последние дни депутат проводил встречи в рамках избирательной кампании. "Единая Россия" выдвинула Сокола на выборы главы Хакасии после его возвращения из зоны специальной военной операции, куда он ездил добровольцем. Документы для участия в голосовании он сдал в избирком 15 июня.
Депутат Госдумы Сергей Сокол в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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20 апреля, 06:32
 
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