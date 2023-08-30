Зеленский призвал Раду голосовать за евроинтеграционные законы
Зеленский: депутаты должны проголосовать за принятие евроинтеграционные законы
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в среду заявил, что депутаты Верховной рады, голосуя за необходимые для выполнения Украиной требований Евросоюза законы, обязаны собрать 226 голосов для их принятия.
Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией.
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"Провел большое совещание с представителями парламента, с членами правительства, нашими международниками относительно нашей готовности к открытию переговоров о членстве с Евросоюзом... Необходимы законопроекты, которые уже подготовлены и за которые нужно проголосовать в парламенте. 226 голосов за каждое решение для Украины в Евросоюзе – это долг", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Как сообщила ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом.
Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что поддерживает, чтобы начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе состоялось в середине декабря этого года.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.