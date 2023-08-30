https://ria.ru/20230830/zelenskiy-1893287237.html

Зеленский призвал Раду голосовать за евроинтеграционные законы

Зеленский призвал Раду голосовать за евроинтеграционные законы - РИА Новости, 31.08.2023

Зеленский призвал Раду голосовать за евроинтеграционные законы

Владимир Зеленский в среду заявил, что депутаты Верховной рады, голосуя за необходимые для выполнения Украиной требований Евросоюза законы, обязаны собрать 226... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-30T23:58

2023-08-30T23:58

2023-08-31T00:00

в мире

украина

брюссель

молдавия

владимир зеленский

ольга стефанишина

роберта метсола

евросоюз

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в среду заявил, что депутаты Верховной рады, голосуя за необходимые для выполнения Украиной требований Евросоюза законы, обязаны собрать 226 голосов для их принятия. Ранее Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила условие, в рамках которого предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться статуса. Украинскому правительству нужно завершить реформу законодательной базы относительно национальных меньшинств, провести судебную реформу, продолжить борьбу с коррупцией. "Провел большое совещание с представителями парламента, с членами правительства, нашими международниками относительно нашей готовности к открытию переговоров о членстве с Евросоюзом... Необходимы законопроекты, которые уже подготовлены и за которые нужно проголосовать в парламенте. 226 голосов за каждое решение для Украины в Евросоюзе – это долг", - заявил Зеленский в видео, опубликованном в его телеграм-канале. Как сообщила ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украинские власти не успевают выполнить полностью все семь рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на членство в Евросоюзе до октября, но работают над этим вопросом. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что поддерживает, чтобы начало переговоров о членстве Украины в Евросоюзе состоялось в середине декабря этого года. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией.

https://ria.ru/20230829/ukraina-1892988669.html

https://ria.ru/20230829/es-1892977046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, брюссель, молдавия, владимир зеленский, ольга стефанишина, роберта метсола, евросоюз, верховная рада украины, еврокомиссия