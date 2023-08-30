https://ria.ru/20230830/ukraina-1893002603.html
Россия переиграла Запад там, где раньше всегда проигрывала
Россия переиграла Запад там, где раньше всегда проигрывала - РИА Новости, 30.08.2023
Россия переиграла Запад там, где раньше всегда проигрывала
В то время как западный медиамейнстрим трезвеет в оценке боевых действий на Украине, наиболее прозорливые представители экспертного сообщества США и Европы... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T08:00
2023-08-30T08:00
2023-08-30T08:01
аналитика
россия
украина
киев
сергей марченко
министерство финансов рф (минфин россии)
вооруженные силы украины
мвф
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879869168_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_a188b1ed2ce720cc06275917940a0b11.jpg
В то время как западный медиамейнстрим трезвеет в оценке боевых действий на Украине, наиболее прозорливые представители экспертного сообщества США и Европы удосужились наконец взглянуть еще глубже и начали оценивать экономическую подкладку происходящего. А она такова, что заставит содрогнуться любого здравомыслящего человека по обе стороны Атлантического океана.За последние дни киевский Минфин порадовал сразу двумя впечатляющими фактами. Первый: на 31 июля государственный долг страны составил 132,92 миллиарда долларов. Для сравнения: на момент распада общая сумма долга СССР составляла 96,6 миллиарда долларов. Факт второй: госбюджет Украины в настоящий момент более чем наполовину финансируется из-за рубежа. Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что только на обеспечение ВСУ и ведение боевых действий в этом году Киев потратит более 43 миллиардов долларов. Вот только, по его словам, "это больше налогов, которые мы собираем".Разумеется, большая часть средств предоставляется Украине в качестве кредитов, часть — под достаточно мягкие условия, а, например, МВФ по традиции дает деньги под откровенно кабальные требования.В России данный факт обычно интерпретируют в том духе, что Запад в конце концов выжмет из Киева каждый вложенный цент, да еще с драконовскими процентами. Однако реальность куда сложнее, поскольку нужно, чтобы было откуда и что выжимать — а как раз с этим серьезные проблемы.Польский институт экономики обобщил официальную украинскую статистику: 20 процентов населения покинуло страну, безработица превысила 25 процентов, уничтожено 50 процентов энергоинфраструктуры, 40 процентов предприятий сократили производство, посевные площади уменьшились на 30 процентов, инфляция составляет 27 процентов, дефицит бюджета в 2022-м был 17,5 процента (в этом году будет намного больше). Государство выживает исключительно за счет внешних вливаний, что, как отмечено выше, официально подтвердил и министр финансов страны. В общем, по оценкам поляков, восстановление украинской экономики — с помощью Запада — займет не менее четверти века.Разумеется, ни у Европы, ни у Штатов нет ни малейшего интереса и желания этого делать. Наоборот, вся их стратегия стоит на постулате о неизбежности победы над Россией, которая в итоге за все — вообще за все — заплатит. Неслучайно тема "Москва должна оплатить восстановление Украины" регулярно звучит на весьма высоком уровне, включая ООН.Проблема для Запада в том, что действительность никак не желает приходить в соответствие с его хотелками. Победа над Россией — и на поле боя, и в экономике — становится все более иллюзорной, зато каждодневной реальностью является разоренная Украина, которая требует постоянного внушительного финансирования. Двадцать, десять и даже пять лет назад можно было отмахиваться, мол, у Вашингтона в руках главный мировой печатный станок — и все эти десятки и даже сотни миллиардов долларов для него незначительная мелочь. Ныне ситуация и в американской, и в европейской экономике такова, что эти суммы, как и вся война против России, начинают выходить боком — и чем дальше, тем чувствительнее это будет.Положение усугубляется следующим: Москва умудрилась повернуть дело так, что Украина лишилась львиной доли своих возможностей зарабатывать даже из тех, что у нее еще оставались. Как сформулировало германское издание FOCUS, Москва взяла "украинскую экономику в удушающий захват". Можно напомнить про остановку зерновой сделки. Она приносила живые миллиарды как Киеву, так и глобальным корпорациям, которые варварски эксплуатируют украинские черноземы. А теперь утрату денег из этого источника для госбюджета так или иначе будет вынужден восполнять все тот же Запад.И с этим не было бы проблем: там дали бы и в десять, и в двадцать раз больше, если бы намеченная цель — победа над Россией — была достижима. Полученный результат компенсировал бы любые затраты на него. Вот только с планами не сложилось — и Запад начал это осознавать.А значит, надо менять стратегию — и подвижки в этой области уже заметны. Чем дальше, тем отчетливее происходит сдвиг от установки "Победим Москву руками украинцев" к подходу "Превратим Украину в незаживающую рану для России".Вот только тут перед Западом встает вопрос целесообразности. Одно дело вбухивать в Украину десятки миллиардов с прицелом на скорую военную победу, и совсем другое — взять Киев на постоянное и весьма дорогое содержание, которое будет разворовываться чуть менее чем полностью и за которое он будет отчитываться в формате "мы тут мелкую гадость Москве сделали — дайте еще денег". А бросить Украину на произвол судьбы тоже нельзя, потому что ее сразу же "подберет" Россия и вообще это будет означать для Запада тяжелейший геополитический разгром.После Евромайдана в российской аналитике достаточно часто звучала мысль, что Киев без связей и сотрудничества с Россией станет для США и Европы чемоданом без ручки. События показали, что это была ошибочная оценка. Украина в 1991 году ушла в независимое плавание настолько развитой и богатой страной, что даже многолетнее безудержное разворовывание не повлекло для нее фатальных последствий. Между 2014-м и 2022-м процесс ускорился и расширился многократно, но страна по-прежнему содержала себя сама, плюс Запад отлично зарабатывал там, выкачивая все, что только можно.И вот теперь ситуация наконец достигла той самой давно прогнозируемой стадии чемодана без ручки: американцы и европейцы вынуждены финансировать Украину, причем в очень крупных масштабах, потому что стоит им остановить процесс, как коллапс там неизбежен, но и бросить ее они не могут, поскольку слишком уж много поставлено на эту карту. Усугубляющийся экономический кризис внутри самого Запада и нарастающий мировой процесс дедолларизации делает данный аттракцион особенно увлекательным.
https://ria.ru/20230824/byudzhet-1892097597.html
https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892565539.html
https://ria.ru/20230419/dolg-1866133016.html
https://ria.ru/20230816/byudzhet-1890418666.html
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879869168_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cc33aff7880dac622a6047eaf4f425.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
аналитика, россия, украина, киев, сергей марченко, министерство финансов рф (минфин россии), вооруженные силы украины, мвф
Аналитика, Россия, Украина, Киев, Сергей Марченко, Министерство финансов РФ (Минфин России), Вооруженные силы Украины, МВФ
В то время как западный медиамейнстрим трезвеет в оценке боевых действий на Украине, наиболее прозорливые представители экспертного сообщества США и Европы удосужились наконец взглянуть еще глубже и начали оценивать экономическую подкладку происходящего. А она такова, что заставит содрогнуться любого здравомыслящего человека по обе стороны Атлантического океана.
За последние дни киевский Минфин
порадовал сразу двумя впечатляющими фактами. Первый: на 31 июля государственный долг
страны составил 132,92 миллиарда долларов. Для сравнения: на момент распада общая сумма долга СССР составляла 96,6 миллиарда долларов. Факт второй: госбюджет Украины в настоящий момент более чем наполовину финансируется из-за рубежа. Министр финансов Сергей Марченко
рассказал, что только на обеспечение ВСУ
и ведение боевых действий в этом году Киев
потратит более 43 миллиардов долларов. Вот только, по его словам, "это больше налогов, которые мы собираем".
Украина ищет средства для бюджета на 2024 год, ситуация сложная
Разумеется, большая часть средств предоставляется Украине в качестве кредитов, часть — под достаточно мягкие условия, а, например, МВФ
по традиции дает деньги под откровенно кабальные требования.
В России данный факт обычно интерпретируют в том духе, что Запад в конце концов выжмет из Киева каждый вложенный цент, да еще с драконовскими процентами. Однако реальность куда сложнее, поскольку нужно, чтобы было откуда и что выжимать — а как раз с этим серьезные проблемы.
Польский институт экономики обобщил официальную украинскую статистику: 20 процентов населения покинуло страну, безработица превысила 25 процентов, уничтожено 50 процентов энергоинфраструктуры, 40 процентов предприятий сократили производство, посевные площади уменьшились на 30 процентов, инфляция составляет 27 процентов, дефицит бюджета в 2022-м был 17,5 процента (в этом году будет намного больше). Государство выживает исключительно за счет внешних вливаний, что, как отмечено выше, официально подтвердил и министр финансов страны. В общем, по оценкам поляков, восстановление украинской экономики — с помощью Запада — займет не менее четверти века.
Разумеется, ни у Европы, ни у Штатов нет ни малейшего интереса и желания этого делать. Наоборот, вся их стратегия стоит на постулате о неизбежности победы над Россией, которая в итоге за все — вообще за все — заплатит. Неслучайно тема "Москва должна оплатить восстановление Украины" регулярно звучит на весьма высоком уровне, включая ООН
.
Зеленский выразил надежду на реструктуризацию долгов Украины
Проблема для Запада в том, что действительность никак не желает приходить в соответствие с его хотелками. Победа над Россией — и на поле боя, и в экономике — становится все более иллюзорной, зато каждодневной реальностью является разоренная Украина, которая требует постоянного внушительного финансирования. Двадцать, десять и даже пять лет назад можно было отмахиваться, мол, у Вашингтона в руках главный мировой печатный станок — и все эти десятки и даже сотни миллиардов долларов для него незначительная мелочь. Ныне ситуация и в американской, и в европейской экономике такова, что эти суммы, как и вся война против России, начинают выходить боком — и чем дальше, тем чувствительнее это будет.
Положение усугубляется следующим: Москва
умудрилась повернуть дело так, что Украина лишилась львиной доли своих возможностей зарабатывать даже из тех, что у нее еще оставались. Как сформулировало германское издание FOCUS
, Москва взяла "украинскую экономику в удушающий захват". Можно напомнить про остановку зерновой сделки. Она приносила живые миллиарды как Киеву, так и глобальным корпорациям, которые варварски эксплуатируют украинские черноземы. А теперь утрату денег из этого источника для госбюджета так или иначе будет вынужден восполнять все тот же Запад.
И с этим не было бы проблем: там дали бы и в десять, и в двадцать раз больше, если бы намеченная цель — победа над Россией — была достижима. Полученный результат компенсировал бы любые затраты на него. Вот только с планами не сложилось — и Запад начал это осознавать.
Запад подарков не делает. Чем будет расплачиваться Украина
А значит, надо менять стратегию — и подвижки в этой области уже заметны. Чем дальше, тем отчетливее происходит сдвиг от установки "Победим Москву руками украинцев" к подходу "Превратим Украину в незаживающую рану для России".
Вот только тут перед Западом встает вопрос целесообразности. Одно дело вбухивать в Украину десятки миллиардов с прицелом на скорую военную победу, и совсем другое — взять Киев на постоянное и весьма дорогое содержание, которое будет разворовываться чуть менее чем полностью и за которое он будет отчитываться в формате "мы тут мелкую гадость Москве сделали — дайте еще денег". А бросить Украину на произвол судьбы тоже нельзя, потому что ее сразу же "подберет" Россия и вообще это будет означать для Запада тяжелейший геополитический разгром.
После Евромайдана в российской аналитике достаточно часто звучала мысль, что Киев без связей и сотрудничества с Россией станет для США и Европы чемоданом без ручки. События показали, что это была ошибочная оценка. Украина в 1991 году ушла в независимое плавание настолько развитой и богатой страной, что даже многолетнее безудержное разворовывание не повлекло для нее фатальных последствий. Между 2014-м и 2022-м процесс ускорился и расширился многократно, но страна по-прежнему содержала себя сама, плюс Запад отлично зарабатывал там, выкачивая все, что только можно.
И вот теперь ситуация наконец достигла той самой давно прогнозируемой стадии чемодана без ручки: американцы и европейцы вынуждены финансировать Украину, причем в очень крупных масштабах, потому что стоит им остановить процесс, как коллапс там неизбежен, но и бросить ее они не могут, поскольку слишком уж много поставлено на эту карту. Усугубляющийся экономический кризис внутри самого Запада и нарастающий мировой процесс дедолларизации делает данный аттракцион особенно увлекательным.
Минфин Украины: треть бюджета уходит на зарплаты и содержание военных