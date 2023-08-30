https://ria.ru/20230830/ukraina-1893002603.html

Россия переиграла Запад там, где раньше всегда проигрывала

Россия переиграла Запад там, где раньше всегда проигрывала - РИА Новости, 30.08.2023

Россия переиграла Запад там, где раньше всегда проигрывала

В то время как западный медиамейнстрим трезвеет в оценке боевых действий на Украине, наиболее прозорливые представители экспертного сообщества США и Европы... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T08:00

2023-08-30T08:00

2023-08-30T08:01

аналитика

россия

украина

киев

сергей марченко

министерство финансов рф (минфин россии)

вооруженные силы украины

мвф

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В то время как западный медиамейнстрим трезвеет в оценке боевых действий на Украине, наиболее прозорливые представители экспертного сообщества США и Европы удосужились наконец взглянуть еще глубже и начали оценивать экономическую подкладку происходящего. А она такова, что заставит содрогнуться любого здравомыслящего человека по обе стороны Атлантического океана.За последние дни киевский Минфин порадовал сразу двумя впечатляющими фактами. Первый: на 31 июля государственный долг страны составил 132,92 миллиарда долларов. Для сравнения: на момент распада общая сумма долга СССР составляла 96,6 миллиарда долларов. Факт второй: госбюджет Украины в настоящий момент более чем наполовину финансируется из-за рубежа. Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что только на обеспечение ВСУ и ведение боевых действий в этом году Киев потратит более 43 миллиардов долларов. Вот только, по его словам, "это больше налогов, которые мы собираем".Разумеется, большая часть средств предоставляется Украине в качестве кредитов, часть — под достаточно мягкие условия, а, например, МВФ по традиции дает деньги под откровенно кабальные требования.В России данный факт обычно интерпретируют в том духе, что Запад в конце концов выжмет из Киева каждый вложенный цент, да еще с драконовскими процентами. Однако реальность куда сложнее, поскольку нужно, чтобы было откуда и что выжимать — а как раз с этим серьезные проблемы.Польский институт экономики обобщил официальную украинскую статистику: 20 процентов населения покинуло страну, безработица превысила 25 процентов, уничтожено 50 процентов энергоинфраструктуры, 40 процентов предприятий сократили производство, посевные площади уменьшились на 30 процентов, инфляция составляет 27 процентов, дефицит бюджета в 2022-м был 17,5 процента (в этом году будет намного больше). Государство выживает исключительно за счет внешних вливаний, что, как отмечено выше, официально подтвердил и министр финансов страны. В общем, по оценкам поляков, восстановление украинской экономики — с помощью Запада — займет не менее четверти века.Разумеется, ни у Европы, ни у Штатов нет ни малейшего интереса и желания этого делать. Наоборот, вся их стратегия стоит на постулате о неизбежности победы над Россией, которая в итоге за все — вообще за все — заплатит. Неслучайно тема "Москва должна оплатить восстановление Украины" регулярно звучит на весьма высоком уровне, включая ООН.Проблема для Запада в том, что действительность никак не желает приходить в соответствие с его хотелками. Победа над Россией — и на поле боя, и в экономике — становится все более иллюзорной, зато каждодневной реальностью является разоренная Украина, которая требует постоянного внушительного финансирования. Двадцать, десять и даже пять лет назад можно было отмахиваться, мол, у Вашингтона в руках главный мировой печатный станок — и все эти десятки и даже сотни миллиардов долларов для него незначительная мелочь. Ныне ситуация и в американской, и в европейской экономике такова, что эти суммы, как и вся война против России, начинают выходить боком — и чем дальше, тем чувствительнее это будет.Положение усугубляется следующим: Москва умудрилась повернуть дело так, что Украина лишилась львиной доли своих возможностей зарабатывать даже из тех, что у нее еще оставались. Как сформулировало германское издание FOCUS, Москва взяла "украинскую экономику в удушающий захват". Можно напомнить про остановку зерновой сделки. Она приносила живые миллиарды как Киеву, так и глобальным корпорациям, которые варварски эксплуатируют украинские черноземы. А теперь утрату денег из этого источника для госбюджета так или иначе будет вынужден восполнять все тот же Запад.И с этим не было бы проблем: там дали бы и в десять, и в двадцать раз больше, если бы намеченная цель — победа над Россией — была достижима. Полученный результат компенсировал бы любые затраты на него. Вот только с планами не сложилось — и Запад начал это осознавать.А значит, надо менять стратегию — и подвижки в этой области уже заметны. Чем дальше, тем отчетливее происходит сдвиг от установки "Победим Москву руками украинцев" к подходу "Превратим Украину в незаживающую рану для России".Вот только тут перед Западом встает вопрос целесообразности. Одно дело вбухивать в Украину десятки миллиардов с прицелом на скорую военную победу, и совсем другое — взять Киев на постоянное и весьма дорогое содержание, которое будет разворовываться чуть менее чем полностью и за которое он будет отчитываться в формате "мы тут мелкую гадость Москве сделали — дайте еще денег". А бросить Украину на произвол судьбы тоже нельзя, потому что ее сразу же "подберет" Россия и вообще это будет означать для Запада тяжелейший геополитический разгром.После Евромайдана в российской аналитике достаточно часто звучала мысль, что Киев без связей и сотрудничества с Россией станет для США и Европы чемоданом без ручки. События показали, что это была ошибочная оценка. Украина в 1991 году ушла в независимое плавание настолько развитой и богатой страной, что даже многолетнее безудержное разворовывание не повлекло для нее фатальных последствий. Между 2014-м и 2022-м процесс ускорился и расширился многократно, но страна по-прежнему содержала себя сама, плюс Запад отлично зарабатывал там, выкачивая все, что только можно.И вот теперь ситуация наконец достигла той самой давно прогнозируемой стадии чемодана без ручки: американцы и европейцы вынуждены финансировать Украину, причем в очень крупных масштабах, потому что стоит им остановить процесс, как коллапс там неизбежен, но и бросить ее они не могут, поскольку слишком уж много поставлено на эту карту. Усугубляющийся экономический кризис внутри самого Запада и нарастающий мировой процесс дедолларизации делает данный аттракцион особенно увлекательным.

https://ria.ru/20230824/byudzhet-1892097597.html

https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892565539.html

https://ria.ru/20230419/dolg-1866133016.html

https://ria.ru/20230816/byudzhet-1890418666.html

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украина

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аналитика, россия, украина, киев, сергей марченко, министерство финансов рф (минфин россии), вооруженные силы украины, мвф