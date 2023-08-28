https://ria.ru/20230828/gosdolg-1892776478.html

Госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов

Госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов - РИА Новости, 28.08.2023

Госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов

Государственный долг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда долларов, сообщает в понедельник министерство финансов страны. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:55

2023-08-28T19:55

2023-08-28T19:55

николай азаров (политик)

денис шмыгаль

мвф

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Государственный долг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда долларов, сообщает в понедельник министерство финансов страны. "По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 860,59 миллиарда гривен или 132,92 миллиарда долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 3 319,19 миллиарда гривен или 90,77 миллиарда долларов; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1 541,41 миллиарда гривен или 42,15 миллиарда долларов", - говорится в сообщении на сайте министерства. В украинском минфине добавили, что за июль госдолг Украины вырос на 4 миллиарда долларов. Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев рассчитывает на многолетнюю программу поддержки от МВФ в размере более 15 миллиардов долларов. В свою очередь глава нацбанка Украины Андрей Пышный ранее заявлял, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892565539.html

https://ria.ru/20230419/dolg-1866133016.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай азаров (политик), денис шмыгаль, мвф, украина, киев