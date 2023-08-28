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Госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов - РИА Новости, 28.08.2023
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19:55 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/gosdolg-1892776478.html
Госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов
Госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов - РИА Новости, 28.08.2023
Госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов
Государственный долг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда долларов, сообщает в понедельник министерство финансов страны. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:55
2023-08-28T19:55
николай азаров (политик)
денис шмыгаль
мвф
украина
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Государственный долг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда долларов, сообщает в понедельник министерство финансов страны. "По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 860,59 миллиарда гривен или 132,92 миллиарда долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 3 319,19 миллиарда гривен или 90,77 миллиарда долларов; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1 541,41 миллиарда гривен или 42,15 миллиарда долларов", - говорится в сообщении на сайте министерства. В украинском минфине добавили, что за июль госдолг Украины вырос на 4 миллиарда долларов. Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев рассчитывает на многолетнюю программу поддержки от МВФ в размере более 15 миллиардов долларов. В свою очередь глава нацбанка Украины Андрей Пышный ранее заявлял, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892565539.html
https://ria.ru/20230419/dolg-1866133016.html
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николай азаров (политик), денис шмыгаль, мвф, украина, киев
Николай Азаров (политик), Денис Шмыгаль, МВФ, Украина, Киев
Госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов

Минфин Украины: на 31 июля госдолг составляет 132,92 миллиарда долларов

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Государственный долг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда долларов, сообщает в понедельник министерство финансов страны.
"По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 860,59 миллиарда гривен или 132,92 миллиарда долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 3 319,19 миллиарда гривен или 90,77 миллиарда долларов; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1 541,41 миллиарда гривен или 42,15 миллиарда долларов", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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Зеленский выразил надежду на реструктуризацию долгов Украины
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В украинском минфине добавили, что за июль госдолг Украины вырос на 4 миллиарда долларов.
Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев рассчитывает на многолетнюю программу поддержки от МВФ в размере более 15 миллиардов долларов. В свою очередь глава нацбанка Украины Андрей Пышный ранее заявлял, что помощь международных партнеров и МВФ в этом году может превысить 38 миллиардов долларов и перекрыть дефицит госбюджета страны.
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
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