https://ria.ru/20230830/rzhd-1893044370.html

В РЖД рассказали, в какое время суток начинается продажа билетов

В РЖД рассказали, в какое время суток начинается продажа билетов - РИА Новости, 30.08.2023

В РЖД рассказали, в какое время суток начинается продажа билетов

РЖД открывают продажи билетов на новый период в 8 часов утра по московскому или местному времени за рядом исключений, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T03:04

2023-08-30T03:04

2023-08-30T03:04

ржд

москва

владивосток

санкт-петербург

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. РЖД открывают продажи билетов на новый период в 8 часов утра по московскому или местному времени за рядом исключений, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Большинство пассажиров, планируя купить билет на поезд, например, за 90 суток, ожидают старта продаж на сайте, в приложении или в кассе ровно в полночь. Однако, на практике они начинаются в другое время. "Иногда это 8 часов утра по московскому времени, иногда – по местному времени. Есть и редкие исключения по регионам", - ответили в компании на вопрос о времени появления в продаже билетов на нужный день, например, за 45 суток. Компания даже создала на сайте специальный раздел о начале продаж билетов. "Если вы хотите купить билет в первые минуты после открытия продажи, то следует иметь в виду, что время открытия продажи зависит не от вашего месторасположения, а от начальной станции отправления поезда. Для поездов, отправляющихся со станций московского часового пояса, например, Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Сочи, Туапсе, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани и т. д., продажа открывается в 8 часов утра по местному (московскому) времени за 60 (45, 90) суток до отправления поезда", - пишет компания в описании к разделу. Если поезд уходит из Владивостока в Москву, то продажа откроется в 4 часа по московскому времени (в 11.00 по времени Владивостока) за 60, 45, 90 суток до отправления поезда. "Открытие происходит, как правило, одновременно для всех промежуточных станций на маршруте – Читы, Иркутска, Екатеринбурга и др. – вне зависимости от их местного времени", - уточняется в информации для пассажиров. Ниже приводится подробная таблица по всем регионам, в которой указано время открытия продаж на различные поезда. Стоит обратить внимание, что во всех регионах России существует технологический перерыв в работе системы "Экспресс", во время которого пассажир не может оформить билеты. Он проходит с 03.30 до 03.50 по московскому времени (в ночь с понедельника на вторник - с 03.30 до 04.00). В компании также уточнили, что продажа билетов на поезда открывается одновременно во всех каналах продаж. То есть билеты появляются сразу при покупке онлайн и в кассе. РЖД в беседе с РИА Новости напоминают, что в последние годы продажа билетов на большинство поездов открывалась за 60 и 90 дней, однако из-за масштабной реконструкции Центрального транспортного узла этим летом холдинг временно сократил глубину продаж на некоторые направления до 45 суток. "Сегодня на большинстве из них мы уже вернулись к срокам 60 и 90 суток", - отметили в компании.

https://ria.ru/20230829/rzhd-1892817450.html

https://ria.ru/20230821/rzhd-1891326959.html

https://ria.ru/20230801/rzhd-1887548911.html

москва

владивосток

санкт-петербург

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ржд, москва, владивосток, санкт-петербург