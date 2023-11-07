https://ria.ru/20231107/novorossiysk-1907878252.html

Город-герой Новороссийск: как добраться, куда сходить и на что посмотреть

Достопримечательности Новороссийска: что посмотреть и куда можно сходить самостоятельно

Город-герой Новороссийск: как добраться, куда сходить и на что посмотреть

Новороссийск – город на юге России, относящийся к Краснодарскому краю. Ежегодно он принимает тысячи туристов, желающих отдохнуть на черноморском побережье... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:43

2023-11-07T16:43

2023-11-07T16:43

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Новороссийск – город на юге России, относящийся к Краснодарскому краю. Ежегодно он принимает тысячи туристов, желающих отдохнуть на черноморском побережье. Какие достопримечательности можно посмотреть в Новороссийске и окрестностях, куда сходить с детьми и какие развлечения есть в городе, – в материале РИА Новости.Достопримечательности НовороссийскаЮжный город радушно принимает не только любителей теплого климата и морского отдыха, но и туристов, ценящих культуру и историю российских регионов.Как добраться до НовороссийскаНа поезде. Прямые рейсы ходят непосредственно до Новороссийска из многих городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других. Покупать билеты лучше заранее, так как чем ближе высокий сезон, тем меньше шансов найти удобные места.На самолете. Аэропорта в городе нет, можно взять билеты до Анапы или Геленджика, а оттуда добраться на автобусе или такси.На автобусе. Автобусы ходят из многих городов России, билет стоит значительно дешевле, чем на поезд и самолет, но при этом они менее комфортны.Что посмотреть и где погулять туристу в Новороссийске-2023В городе развита не только рекреационная сфера, но и туристическая. Реставрируются исторические памятники, обустраиваются парки и общественные места, пополняются коллекции музеев.Основные достопримечательностиЧтобы правильно спланировать отдых в городе, стоит заранее выделить наиболее интересные для посещения места.Набережная и памятникиПрактически каждый турист, приезжающий в Новороссийск впервые, начинает свое знакомство с городом именно с набережной им. Адмирала Серебрякова. Она протянулась почти на 2 км вдоль Цемесской бухты и заслуженно считается лучшим местом для пеших прогулок. Здесь есть масса развлечений, в том числе аквапарк и кинотеатр, а также несколько интересных памятников:− "Исход". Этот памятник посвящен белогвардейцам и напоминает о событиях гражданской войны. Именно отсюда солдаты Белой армии и мирные жители вынужденно покидали родные края. Позже этот исторический момент назвали "Новороссийской катастрофой", так как из 50 000 человек, нуждающихся в эвакуации, уплыть смогли только 33 000. Сама скульптура иллюстрирует момент из фильма "Служили два товарища".− "Дарующая воду". Эта скульптура также имеет интересную историю. В 70-е годы XX века Новороссийск переживал нелегкие времена, в городе была ощутимая нехватка пресной воды. Водопроводов тогда в домах не было, чтобы пополнить собственные запасы, жители ожидали прибытия специальных танкеров, которые привозили чистую воду. После того, как в Новороссийске появилась водопроводная система, власти решили увековечить этот момент и установили скульптуру.− Памятник основателям города Новороссийска. Он находится в историческом сквере и изображает генерала Николая Раевского, вице-адмирала Михаила Лазарева и контр-адмирала Лазаря Серебрякова. Скульптура стоит на 4-метровом постаменте и посвящена основанию города в 1838 году, памятник был установлен в сквере в 2007 году.Помимо скульптур на набережной, в Новороссийске есть еще несколько интересных памятников:− "Женщина с ребенком". Установленв 2010 году неподалеку от пришвартованного крейсера "Михаил Кутузов" и Морского вокзала. Памятник изображает женщину, которая одной рукой держит ребенка, а второй машет отбывающему в дальнее плавание мужу. Эта скульптура считается одним из важных символов портового города, откуда ежедневно уплывает множество кораблей.− "Геша Козодоев". Памятник, посвященный культовому персонажу Андрея Миронова из фильма "Бриллиантовая рука". Появился он в 2010 году, в лагуне Суджукской косы на специально созданномдля этого островке.− Памятник Черноморской хамсе. Находится неподалеку от набережной, вблизи рыбзавода, посвящен мелкой рыбке, которая водится в Черном море. Считается, что она спасала местных жителей от голода во время военных действий и кризисов. На памятнике высечена надпись "Хамсе от благодарных новороссийцев".Соборы и церквиСвятынь в городе не очень много, но те, что есть, заслуживают внимания туристов:− Храм Благоверных Петра и Февронии. Одна из самых необычных церквей города и самая новая – здание было освящено только в 2022 году. Храм стоит на берегу Черного моря, на пересечении набережной им. Адмирала Серебрякова и бульвара Черняховского. Его необычность заключается в том, что это одновременно и храм, и маяк. Подобных сооружений во всем мире всего чуть больше десяти.− Собор Успения Пресвятой Богородицы. Это главный храм Новороссийска, который был построен в 1904 году. Экскурсии сюда не водят, но для самостоятельного посещения церковь всегда открыта. Свято-Успенский собор имеет свою собственную воскресную школу и обширную библиотеку, которая ежедневно принимает всех желающих.− Церковь Сурб Григор Лусаворич. Это храм Армянской апостольской церкви, строительство которого началось еще в 2001 году, а закончилось в 2008 году. Здание облицовано розовым туфом, который был привезен из Армении, вокруг облагороженная территория, огороженная забором, есть красивая подсветка и лавка для торговли церковной утварью.Музеи и театрыНесмотря на то, что Новороссийск небольшой и достаточно молодой город, здесь есть интересные и уникальные музеи.Крейсер "Михаил Кутузов". Пришвартован на вечную стоянку в Новороссийске и относится к главным достопримечательностям города. Кораблем-музеем он стал в 1994 и несмотря на то, что теперь стоит на якоре навсегда, крейсер до сих пор входит в состав Черноморского флота. Шесть дней в неделю "Михаил Кутузов" принимает туристов. Гиды рассказывают об истории крейсера и разрешают пройти на борт, чтобы изучить корабль изнутри.Музей цементной промышленности. Основан в 1979 году и не имеет аналогов не только в России, но и в мире. Экспозиция рассказывает об изобретении цемента, развитии отрасли, показывает подлинное промышленное оборудование и то, как был устроен быт и труд простых рабочих.Новороссийский исторический музей-заповедник. Это главное музейное объединение города, чьи фонды насчитывают более 150 000 экспонатов. Выставочных площадок и филиалов у музея-заповедника несколько:Новороссийский городской театр. Находится в парке им. Ленина и предлагает гостям и местным жителям разнообразный репертуар. На сцене выступают местные коллективы, среди которых новороссийский муниципальный драматический театр им. В.П. Амербекяна, театр юного зрителя и детско-юношеский театр.Интересные места, парки и улицы для прогулкиВесь город прекрасно подходит для прогулок, но можно выделить несколько обустроенных парков и красивых мест, где отдохнуть после пляжа и посещения музеев будет особенно приятно.Суджукская коса. Это живописная природная достопримечательность города. Она располагается недалеко от входа в Цемесскую бухту и представляет собой две узких насыпи, образующих треугольник. Получившийся лиман называется Соленым озером, на берегу лагуны местные жители часто принимают солнечные ванны и прогуливаются.Смотровая площадка "Семь ветров". Чтобы посмотреть на Новороссийск с высоты необходимо отправиться на Андреевский перевал. Здесь обустроена смотровая площадка, на которую можно попасть только пешком. Но чтобы комфортно полюбоваться видами, придется потеплее одеться: даже днем в жаркую погоду здесь постоянно дует прохладный ветер.Мыс Любви. Такое название носит часть набережной им. Адмирала Серебрякова. Это обзорная площадка, которая примечательна тем, что осталась запечатленной Иваном Айвазовским на его картине. Это место овеяно множеством легенд, например, по одной из них на мысе когда-то был рынок рабов. Двое влюбленных, которые по трагической случайности попали сюда, решили, что смерть лучше неволи, и бросились с этого места в море.Площадь Героев. Это парковая зона с мемориальным ансамблем, которая находится неподалеку от Морского порта. Изначально эта площадь называлась Торговой, но в 1926 году ее переименовали в Приморский бульвар. Современное название появилось в 1943 году в память об освобождении города от фашистов. Сейчас на площади расположены: мемориальная стена, братская могила, памятники, вечный огонь, аллея и "Дерево Дружбы".Парк им. Фрунзе. Одно из самых популярных мест для отдыха как у местных жителей, так и у туристов. Парк занимает территорию площадью 3,5 га и с одной стороны граничит с набережной, переходящей в пляж. Основан он был еще в 1904 году и назывался тогда Курортной площадью. Совсем недавно парк пережил масштабную реконструкцию, старые насаждения постарались сохранить, но также высадили и новые деревья, появился амфитеатр, лавочки, точки питания.Главные пляжи городаНовороссийск находится на черноморском побережье, поэтому даже в черте города есть пляжи. Из наиболее популярных можно выделить:− Центральный городской пляж Новороссийска. Популярность этого пляжа обусловлена во многом расположением – он тянется вдоль набережной им. Адмирала Серебрякова, рядом расположено множество достопримечательностей города. Неподалеку достаточное количество мест, где можно поесть, отелей и гостиниц. Сам центральный пляж галечный, полностью оборудованный, есть душевые, раздевалки и отдельная зона для людей с ограниченными возможностями здоровья. Любители активного отдыха могут воспользоваться арендой гидроциклов и покататься на "банане", для детей целая игровая территория с аттракционами, водными горками и батутами.− Пляж "Нептун". Это галечный пляж рядом с одноименным кинотеатром по соседству с городской набережной. Из удобств есть раздевалки и туалеты, шезлонги можно взять в аренду. Спуск в воду плавный и комфортный, нет острых камней. Так как по обустроенности "Нептун" проигрывает центральному пляжу, людей здесь сравнительно меньше, но в высокий сезон все равно лучше занимать место заранее.− Пляж у набережной им. Адмирала Серебрякова. Это небольшой пляжный участок, соседствующий с центральным пляжем. Среди местных его нередко называют "Дельфин" или "Собачий". Здесь есть раздевалки, туалеты и душевые, прокат лежаков и воркаут-площадка. Вход в воду протяжный, туристы отмечают мелководье. Но возможно наличие крупной гальки и камней, поэтому на всякий случай лучше захватить с собой специальную обувь.Что посмотреть на машине в окрестностях НовороссийскаОсобенности расположения и рельефа региона обеспечили туристов красивыми природными местами.Цемесская роща. Живописная природная достопримечательность, раскинувшаяся на 125 га. Это идеальное место для прогулок и изучения характерных для региона деревьев и кустарников. Также здесь проживают редкие, в том числе краснокнижные, насекомые. Например, во время прогулки можно увидеть жука-оленя, гигантскую кавказскую жужелицу и бабочку Поликсену.Озеро Абрау. Находится примерно в 30 минутах езды от Новороссийска и располагается на высоте 84 м над уровнем моря. Это крупное, живописное озеро привлекает бирюзово-молочным цветом воды. На части набережной обустроен арт-парк, можно покататься на катамаране и переночевать в кемпинге. Еще одной особенностью озера является фонтан, который находится прямо в центре. Высота его водного столба достигает 40 м.Гора Колдун. Ее официальное и географическое название – Мысхако, она находится западнее одноименного пригорода Новороссийска. Горой Колдун ее называют в народе из-за множества легенд, по одной из которых именно здесь встретил последние дни своей жизни шаман и колдун, исцелявший каждого, кто к нему обращался. Считается, что он жил в селе, но местные жители не смогли принять его природный дар, поэтому изгнали из поселения. Также люди верят, что по горе можно предсказывать погоду. К примеру, если над ней нависает шапка из облаков, значит скоро пойдет дождь.Гора Сахарная голова. Высота этой горы – 558 м, она является самой высокой точкой Маркотхского хребта, который располагается неподалеку от Новороссийска. Свое название получила благодаря внешнему виду – конусообразная форма и заснеженные деревья издали кажутся присыпанными сахарной пудрой, что напоминает восточную сладость – "сахарную голову".Куда можно сходить с детьмиДать отдохнуть детям от долгих прогулок и познавательных экскурсий можно в парках аттракционов, которые расположены в центре курорта, в шаговой доступности от большинства отелей. Например, в парке Ленина можно посетить планетарий, а в парке Фрунзе работает новое колесо обозрения.По выходным в Новороссийском городском театре проходят детские постановки, если отпуск пришелся на высокий сезон, то можно попасть на выступления популярных артистов. Посмотреть на зверей в стационарном зоопарке не получится, так как в городе его нет. Но можно посетить Парк живой природы, который находится в 30 км от Новороссийска, где проживают ламы, кенгуру, обезьяны и другие животные.Вечерние развлеченияВ высокий сезон город практически не спит, по вечерам в открытых кафе играет музыка, на побережье проводятся вечеринки и разнообразные развлекательные мероприятия. В остальное время в это время суток на улице людей не так много, поэтому можно прогуляться по тихим улочкам и полюбоваться красивой подсветкой зданий и памятников. В городе также немало баров и клубов, предлагающих тематические развлечения под разные предпочтения отдыхающих.ЭкскурсииТурагенты и гиды Новороссийска предлагают широкий выбор разнообразных экскурсий как по городу, так и за его пределами. Например, для приехавших впервые, может быть интересной обзорная экскурсия, на которой расскажут об истории города и как он развивается сейчас. Есть авторские варианты, в которых обещают познакомить отдыхающих с секретными местами. Отдельной категорией можно выделить поездки из Новороссийска в другие города, например, Геленджик. Это отличный способ успеть набраться впечатлений, если запланирован длительный отпуск или когда Новороссийск полностью изучен.Самостоятельный маршрут по Новороссийску за один деньКонкретный маршрут по городу будет зависеть от индивидуальных предпочтений. Если начать путь от автовокзала, то прогулка будет выглядеть следующим образом:Свято-Успенский собор – ул. Новороссийской Республики – крейсер "Михаил Кутузов" – набережная им. Адмирала Серебрякова – мемориал "Малая Земля" – Суджукская коса – винодельня "Мысхако".Такой маршрут займет целый день, примерно 8-9 часов с учетом дороги до винодельни и перекусов в местных кафе. По пути можно сразу посещать музеи, которые будут встречаться, но тогда поездку до "Мысхако" лучше оставить на другой день.Где вкусно поестьТрадиционная кухня в Новороссийске базируется на большом разнообразии кубанских блюд. Практически во всех ресторанах города в меню представлены борщ, вареники с картошкой, различные похлебки и шашлык. Чтобы сэкономить, можно питаться в местных столовых и небольших кафе. Их много в разных частях города, особенно широкий выбор заведений вокруг центральных достопримечательностей.Где остановитьсяВ Новороссийске туристы могут разместиться в комфортабельных отелях, скромных хостелах и посуточных квартирах. Выбор во многом зависит от планируемого бюджета и расположения. К примеру, квартиры поближе к пляжам будут дороже, чем гостиницы в тех же районах. В Центральном районе города много зеленых зон, отлично развита инфраструктура, там больше вариантов съема квартир под разный бюджет. Но позаботиться о жилье лучше заранее, в высокий сезон вариантов размещения может не быть.Что привезти из сувенировПомимо магнитов с видами Новороссийска, из этого южного города можно привезти и не совсем обычные подарки, например:Все это продается как в специализированных магазинах, так и на рынках Новороссийска. Из съедобных подарков можно обратить внимание на:Когда лучше ехатьБархатный сезон в Новороссийске приходится на сентябрь, но пляжи заполняются туристами еще с середины августа. В это время спадает знойная жара, а вода еще не успевает остыть. Если солнце не пугает, можно рассматривать для отпуска летние месяцы – температура в среднем составляет +24 °С, но часто превышает +30 °С.Холодный сезон длится с конца ноября и до начала марта. Это достаточно комфортное время для изучения музеев и города.Советы туристамВ Новороссийске комфортный климат без резких перепадов температур, но чтобы исключить акклиматизацию, лучше приезжать на курорт в конце августа и в сентябре. А если не хочется попасть на оживленный пляж, то можно выезжать на море за пределы города или выбирать отдаленные участки городских пляжей. Приобретать закуски и еду лучше в ближайших кафе, от высокой температуры продукты в палатках на пляжах быстро портятся.Для комфортного и недорогого познавательного отдыха лучше всего заказывать экскурсии в официальных бюро или турагентствах. Если вся туристическая суета приносит дискомфорт, то лучше поискать жилье в пригородах Новороссийска, а в сам город просто приезжать на прогулки и экскурсии.

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новороссийск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

туризм, новороссийск, отдых в россии, достопримечательности, парки, рестораны, еда