В России создали первые отечественные фильтры донорской крови

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Ученые Томского политеха разработали первые отечественные мембраны для очистки крови. Они предназначены для мобильных фильтров и могут применяться в экстренных ситуациях. По данным исследователей, новые мембраны качественно удаляют лейкоциты из компонентов донорской крови и работают эффективнее существующих зарубежных аналогов. Разработка успешно прошла испытания в Кировском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови ФМБА России, сообщили в пресс-службе ТПУ.Лейкофильтрация – обязательная процедура для повышения безопасности переливаемой крови. Дело в том, что лейкоциты донора могут вызывать нежелательные иммунные реакции у пациента. Поэтому на станциях переливания крови донорская кровь проходит достаточно длительную и дорогостоящую обработку при помощи специальных устройств.Ученые Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета (ТПУ) разработали импортозамещающие мембраны для мобильных фильтров. Пропускание крови через такие мобильные фильтры – альтернативный способ ее очистки. Он особенно актуален, когда необходимо провести экстренное переливание крови в полевых условиях.Мембраны – ключевой элемент фильтра. Они представляют собой уложенные послойно специальные композиты с микропористой структурой, которая обеспечивает фильтрацию крови. Проходя через мембраны, лейкоциты задерживаются благодаря размеру пор и электрическому заряду на поверхности волокон.Технология производства новых мембран полностью отечественная. Они созданы из отечественных полимеров с использованием отечественного оборудования – уникальной системы многоканального электроспиннинга, разработанной учеными Томского политеха при поддержке федеральной программы Минобрнауки "Приоритет-2030". Установка позволяет изготавливать сложные фильтры с высокими качественными характеристиками."Разработанные в университете мембраны на 40% эффективнее японских аналогов, которые являются признанным стандартом. То есть при меньшей толщине и меньшем количестве слоев они фильтруют кровь с такой же эффективностью, что и импортные изделия. Это свойство мембран хорошо сказывается на производительности фильтра и скорости его работы. Чем тоньше размер фильтрующего элемента, тем большее количество крови он пропускает", – рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгений Больбасов.Как подчеркнули в вузе, для университета успешная реализация проекта по разработке лейкоцитарных фильтров – это не только возможность трансформировать богатый теоретический базис в область практических решений, востребованных предприятиями реального сектора экономики."Это еще и своеобразная точка роста, благодаря которой наши студенты и аспиранты активно вовлекаются в исследование, учатся взаимодействовать с промышленными компаниями, оперативно реагируя на их запросы", – заключила директор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Марина Трусова.
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Ученые Томского политеха разработали первые отечественные мембраны для очистки крови. Они предназначены для мобильных фильтров и могут применяться в экстренных ситуациях. По данным исследователей, новые мембраны качественно удаляют лейкоциты из компонентов донорской крови и работают эффективнее существующих зарубежных аналогов. Разработка успешно прошла испытания в Кировском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови ФМБА России, сообщили в пресс-службе ТПУ.
Лейкофильтрация – обязательная процедура для повышения безопасности переливаемой крови. Дело в том, что лейкоциты донора могут вызывать нежелательные иммунные реакции у пациента. Поэтому на станциях переливания крови донорская кровь проходит достаточно длительную и дорогостоящую обработку при помощи специальных устройств.
В России рассчитали, как создать композит для регенеративной медицины
21 августа, 07:00
Ученые Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета (ТПУ) разработали импортозамещающие мембраны для мобильных фильтров. Пропускание крови через такие мобильные фильтры – альтернативный способ ее очистки. Он особенно актуален, когда необходимо провести экстренное переливание крови в полевых условиях.
Мембраны – ключевой элемент фильтра. Они представляют собой уложенные послойно специальные композиты с микропористой структурой, которая обеспечивает фильтрацию крови. Проходя через мембраны, лейкоциты задерживаются благодаря размеру пор и электрическому заряду на поверхности волокон.
Технология производства новых мембран полностью отечественная. Они созданы из отечественных полимеров с использованием отечественного оборудования – уникальной системы многоканального электроспиннинга, разработанной учеными Томского политеха при поддержке федеральной программы Минобрнауки "Приоритет-2030". Установка позволяет изготавливать сложные фильтры с высокими качественными характеристиками.
«
"Разработанные в университете мембраны на 40% эффективнее японских аналогов, которые являются признанным стандартом. То есть при меньшей толщине и меньшем количестве слоев они фильтруют кровь с такой же эффективностью, что и импортные изделия. Это свойство мембран хорошо сказывается на производительности фильтра и скорости его работы. Чем тоньше размер фильтрующего элемента, тем большее количество крови он пропускает", – рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгений Больбасов.
В России смогут "управлять" растворением временных имплантатов в организме
4 августа, 11:16
Как подчеркнули в вузе, для университета успешная реализация проекта по разработке лейкоцитарных фильтров – это не только возможность трансформировать богатый теоретический базис в область практических решений, востребованных предприятиями реального сектора экономики.
"Это еще и своеобразная точка роста, благодаря которой наши студенты и аспиранты активно вовлекаются в исследование, учатся взаимодействовать с промышленными компаниями, оперативно реагируя на их запросы", – заключила директор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Марина Трусова.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.