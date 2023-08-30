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В России создали первые отечественные фильтры донорской крови - РИА Новости, 30.08.2023
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Наука
 
03:00 30.08.2023 (обновлено: 06:52 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/nauka-1892970294.html
В России создали первые отечественные фильтры донорской крови
В России создали первые отечественные фильтры донорской крови - РИА Новости, 30.08.2023
В России создали первые отечественные фильтры донорской крови
Ученые Томского политеха разработали первые отечественные мембраны для очистки крови. Они предназначены для мобильных фильтров и могут применяться в экстренных... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T03:00
2023-08-30T06:52
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
кровь
россия
томский политехнический университет
томск
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Ученые Томского политеха разработали первые отечественные мембраны для очистки крови. Они предназначены для мобильных фильтров и могут применяться в экстренных ситуациях. По данным исследователей, новые мембраны качественно удаляют лейкоциты из компонентов донорской крови и работают эффективнее существующих зарубежных аналогов. Разработка успешно прошла испытания в Кировском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови ФМБА России, сообщили в пресс-службе ТПУ.Лейкофильтрация – обязательная процедура для повышения безопасности переливаемой крови. Дело в том, что лейкоциты донора могут вызывать нежелательные иммунные реакции у пациента. Поэтому на станциях переливания крови донорская кровь проходит достаточно длительную и дорогостоящую обработку при помощи специальных устройств.Ученые Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета (ТПУ) разработали импортозамещающие мембраны для мобильных фильтров. Пропускание крови через такие мобильные фильтры – альтернативный способ ее очистки. Он особенно актуален, когда необходимо провести экстренное переливание крови в полевых условиях.Мембраны – ключевой элемент фильтра. Они представляют собой уложенные послойно специальные композиты с микропористой структурой, которая обеспечивает фильтрацию крови. Проходя через мембраны, лейкоциты задерживаются благодаря размеру пор и электрическому заряду на поверхности волокон.Технология производства новых мембран полностью отечественная. Они созданы из отечественных полимеров с использованием отечественного оборудования – уникальной системы многоканального электроспиннинга, разработанной учеными Томского политеха при поддержке федеральной программы Минобрнауки "Приоритет-2030". Установка позволяет изготавливать сложные фильтры с высокими качественными характеристиками."Разработанные в университете мембраны на 40% эффективнее японских аналогов, которые являются признанным стандартом. То есть при меньшей толщине и меньшем количестве слоев они фильтруют кровь с такой же эффективностью, что и импортные изделия. Это свойство мембран хорошо сказывается на производительности фильтра и скорости его работы. Чем тоньше размер фильтрующего элемента, тем большее количество крови он пропускает", – рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгений Больбасов.Как подчеркнули в вузе, для университета успешная реализация проекта по разработке лейкоцитарных фильтров – это не только возможность трансформировать богатый теоретический базис в область практических решений, востребованных предприятиями реального сектора экономики."Это еще и своеобразная точка роста, благодаря которой наши студенты и аспиранты активно вовлекаются в исследование, учатся взаимодействовать с промышленными компаниями, оперативно реагируя на их запросы", – заключила директор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Марина Трусова.
https://ria.ru/20230821/nauka-1890825163.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, кровь, россия, томский политехнический университет, томск, здоровье - общество, лейкоциты, медицина
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Кровь, Россия, Томский политехнический университет, Томск, Здоровье - Общество, Лейкоциты, Медицина

В России создали первые отечественные фильтры донорской крови

© Фото : Пресс-служба ТПУОбразцы мембран для мобильных фильтров
Образцы мембран для мобильных фильтров - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : Пресс-служба ТПУ
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Ученые Томского политеха разработали первые отечественные мембраны для очистки крови. Они предназначены для мобильных фильтров и могут применяться в экстренных ситуациях. По данным исследователей, новые мембраны качественно удаляют лейкоциты из компонентов донорской крови и работают эффективнее существующих зарубежных аналогов. Разработка успешно прошла испытания в Кировском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови ФМБА России, сообщили в пресс-службе ТПУ.
Лейкофильтрация – обязательная процедура для повышения безопасности переливаемой крови. Дело в том, что лейкоциты донора могут вызывать нежелательные иммунные реакции у пациента. Поэтому на станциях переливания крови донорская кровь проходит достаточно длительную и дорогостоящую обработку при помощи специальных устройств.
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Ученые Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета (ТПУ) разработали импортозамещающие мембраны для мобильных фильтров. Пропускание крови через такие мобильные фильтры – альтернативный способ ее очистки. Он особенно актуален, когда необходимо провести экстренное переливание крови в полевых условиях.
Мембраны – ключевой элемент фильтра. Они представляют собой уложенные послойно специальные композиты с микропористой структурой, которая обеспечивает фильтрацию крови. Проходя через мембраны, лейкоциты задерживаются благодаря размеру пор и электрическому заряду на поверхности волокон.
© Фото : Пресс-служба ТПУОбразцы мембран для мобильных фильтров
Образцы мембран для мобильных фильтров
Образцы мембран для мобильных фильтров
© Фото : Пресс-служба ТПУ
1 из 2
© Фото : Пресс-служба ТПУОбразцы мембран для мобильных фильтров
Образцы мембран для мобильных фильтров
Образцы мембран для мобильных фильтров
© Фото : Пресс-служба ТПУ
2 из 2
Образцы мембран для мобильных фильтров
© Фото : Пресс-служба ТПУ
1 из 2
Образцы мембран для мобильных фильтров
© Фото : Пресс-служба ТПУ
2 из 2
Технология производства новых мембран полностью отечественная. Они созданы из отечественных полимеров с использованием отечественного оборудования – уникальной системы многоканального электроспиннинга, разработанной учеными Томского политеха при поддержке федеральной программы Минобрнауки "Приоритет-2030". Установка позволяет изготавливать сложные фильтры с высокими качественными характеристиками.
«
"Разработанные в университете мембраны на 40% эффективнее японских аналогов, которые являются признанным стандартом. То есть при меньшей толщине и меньшем количестве слоев они фильтруют кровь с такой же эффективностью, что и импортные изделия. Это свойство мембран хорошо сказывается на производительности фильтра и скорости его работы. Чем тоньше размер фильтрующего элемента, тем большее количество крови он пропускает", – рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгений Больбасов.
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Как подчеркнули в вузе, для университета успешная реализация проекта по разработке лейкоцитарных фильтров – это не только возможность трансформировать богатый теоретический базис в область практических решений, востребованных предприятиями реального сектора экономики.
"Это еще и своеобразная точка роста, благодаря которой наши студенты и аспиранты активно вовлекаются в исследование, учатся взаимодействовать с промышленными компаниями, оперативно реагируя на их запросы", – заключила директор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Марина Трусова.
 
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