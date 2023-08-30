https://ria.ru/20230830/kino-1892972225.html
В Италии откроется Венецианский кинофестиваль
В Италии откроется Венецианский кинофестиваль - РИА Новости, 30.08.2023
В Италии откроется Венецианский кинофестиваль
В Венеции откроется 80-й кинофестиваль. Он продлится до 9 сентября. Организаторы покажут 23 картины основной конкурсной программы. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T06:00
2023-08-30T06:00
2023-08-30T06:00
культура
кино и сериалы
италия
венеция
брэдли купер
майкл манн
роман полански
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Венеции откроется 80-й кинофестиваль. Он продлится до 9 сентября. Организаторы покажут 23 картины основной конкурсной программы. Среди них "Командир" Эдоардо Де Анджелиса (фильм-открытие), "Маэстро" Брэдли Купера, "Феррари" Майкла Манна, "Адажио" Стефано Соллима и другие. Во вне конкурсной программе есть картины с участием российских актеров. Например, новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с Александром Петровым. Кроме того, будет представлена итальянская кинолента "Срок времени" Лилианы Кавани, в котором одну из ролей исполнила Ксения Раппопорт.Также на фестивале покажут фильм "Андрей Рублев" 1996 года режиссера Андрея Тарковского. Жюри возглавил режиссер Дэмьен Шазелл, другие арбитры смотра –Джейн Кэмпион, Миа Хансен-Лёв, Лора Пойтрас, Мартин Макдона, Салех Бакри, Габриэле Майнетти, Сантьяго Митре и Шу Ци. В 2022 году российско-казахстанский фильм "Голиаф" Адильхана Ержанова выиграл специальный приз 79-го Венецианского кинофестиваля.
https://ria.ru/20230818/festival-1890900050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, италия, венеция, брэдли купер, майкл манн, роман полански
Культура, Кино и сериалы, Италия, Венеция, Брэдли Купер, Майкл Манн, Роман Полански
В Италии откроется Венецианский кинофестиваль
На Венецианском кинофестивале покажут фильмы с российскими актерами
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Венеции откроется 80-й кинофестиваль. Он продлится до 9 сентября. Организаторы покажут 23 картины основной конкурсной программы.
Среди них "Командир" Эдоардо Де Анджелиса (фильм-открытие), "Маэстро" Брэдли Купера, "Феррари" Майкла Манна, "Адажио" Стефано Соллима и другие.
Во вне конкурсной программе есть картины с участием российских актеров. Например, новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с Александром Петровым. Кроме того, будет представлена итальянская кинолента "Срок времени" Лилианы Кавани, в котором одну из ролей исполнила Ксения Раппопорт.
Также на фестивале покажут фильм "Андрей Рублев" 1996 года режиссера Андрея Тарковского.
Жюри возглавил режиссер Дэмьен Шазелл, другие арбитры смотра –Джейн Кэмпион, Миа Хансен-Лёв, Лора Пойтрас, Мартин Макдона, Салех Бакри, Габриэле Майнетти, Сантьяго Митре и Шу Ци.
В 2022 году российско-казахстанский фильм "Голиаф" Адильхана Ержанова выиграл
специальный приз 79-го Венецианского кинофестиваля.
Без звездных гостей: Венецианский кинофестиваль оказался под угрозой