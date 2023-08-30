https://ria.ru/20230830/kino-1892972225.html

В Италии откроется Венецианский кинофестиваль

В Италии откроется Венецианский кинофестиваль - РИА Новости, 30.08.2023

В Италии откроется Венецианский кинофестиваль

В Венеции откроется 80-й кинофестиваль. Он продлится до 9 сентября. Организаторы покажут 23 картины основной конкурсной программы. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T06:00

2023-08-30T06:00

2023-08-30T06:00

культура

кино и сериалы

италия

венеция

брэдли купер

майкл манн

роман полански

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Венеции откроется 80-й кинофестиваль. Он продлится до 9 сентября. Организаторы покажут 23 картины основной конкурсной программы. Среди них "Командир" Эдоардо Де Анджелиса (фильм-открытие), "Маэстро" Брэдли Купера, "Феррари" Майкла Манна, "Адажио" Стефано Соллима и другие. Во вне конкурсной программе есть картины с участием российских актеров. Например, новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с Александром Петровым. Кроме того, будет представлена итальянская кинолента "Срок времени" Лилианы Кавани, в котором одну из ролей исполнила Ксения Раппопорт.Также на фестивале покажут фильм "Андрей Рублев" 1996 года режиссера Андрея Тарковского. Жюри возглавил режиссер Дэмьен Шазелл, другие арбитры смотра –Джейн Кэмпион, Миа Хансен-Лёв, Лора Пойтрас, Мартин Макдона, Салех Бакри, Габриэле Майнетти, Сантьяго Митре и Шу Ци. В 2022 году российско-казахстанский фильм "Голиаф" Адильхана Ержанова выиграл специальный приз 79-го Венецианского кинофестиваля.

https://ria.ru/20230818/festival-1890900050.html

италия

венеция

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

кино и сериалы, италия, венеция, брэдли купер, майкл манн, роман полански