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В Италии откроется Венецианский кинофестиваль - РИА Новости, 30.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:00 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/kino-1892972225.html
В Италии откроется Венецианский кинофестиваль
В Италии откроется Венецианский кинофестиваль - РИА Новости, 30.08.2023
В Италии откроется Венецианский кинофестиваль
В Венеции откроется 80-й кинофестиваль. Он продлится до 9 сентября. Организаторы покажут 23 картины основной конкурсной программы. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T06:00
2023-08-30T06:00
культура
кино и сериалы
италия
венеция
брэдли купер
майкл манн
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Венеции откроется 80-й кинофестиваль. Он продлится до 9 сентября. Организаторы покажут 23 картины основной конкурсной программы. Среди них "Командир" Эдоардо Де Анджелиса (фильм-открытие), "Маэстро" Брэдли Купера, "Феррари" Майкла Манна, "Адажио" Стефано Соллима и другие. Во вне конкурсной программе есть картины с участием российских актеров. Например, новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с Александром Петровым. Кроме того, будет представлена итальянская кинолента "Срок времени" Лилианы Кавани, в котором одну из ролей исполнила Ксения Раппопорт.Также на фестивале покажут фильм "Андрей Рублев" 1996 года режиссера Андрея Тарковского. Жюри возглавил режиссер Дэмьен Шазелл, другие арбитры смотра –Джейн Кэмпион, Миа Хансен-Лёв, Лора Пойтрас, Мартин Макдона, Салех Бакри, Габриэле Майнетти, Сантьяго Митре и Шу Ци. В 2022 году российско-казахстанский фильм "Голиаф" Адильхана Ержанова выиграл специальный приз 79-го Венецианского кинофестиваля.
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кино и сериалы, италия, венеция, брэдли купер, майкл манн, роман полански
Культура, Кино и сериалы, Италия, Венеция, Брэдли Купер, Майкл Манн, Роман Полански
В Италии откроется Венецианский кинофестиваль

На Венецианском кинофестивале покажут фильмы с российскими актерами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Одри Диван держит в руке награду "Золотой лев" за фильм "Событие" (L'Evenement) на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля.
Режиссер Одри Диван держит в руке награду Золотой лев за фильм Событие (L'Evenement) на фотоколле после церемонии закрытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля. - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Венеции откроется 80-й кинофестиваль. Он продлится до 9 сентября. Организаторы покажут 23 картины основной конкурсной программы.
Среди них "Командир" Эдоардо Де Анджелиса (фильм-открытие), "Маэстро" Брэдли Купера, "Феррари" Майкла Манна, "Адажио" Стефано Соллима и другие.
Во вне конкурсной программе есть картины с участием российских актеров. Например, новый фильм "Дворец" режиссера Романа Полански с Александром Петровым. Кроме того, будет представлена итальянская кинолента "Срок времени" Лилианы Кавани, в котором одну из ролей исполнила Ксения Раппопорт.
Также на фестивале покажут фильм "Андрей Рублев" 1996 года режиссера Андрея Тарковского.
Жюри возглавил режиссер Дэмьен Шазелл, другие арбитры смотра –Джейн Кэмпион, Миа Хансен-Лёв, Лора Пойтрас, Мартин Макдона, Салех Бакри, Габриэле Майнетти, Сантьяго Митре и Шу Ци.
В 2022 году российско-казахстанский фильм "Голиаф" Адильхана Ержанова выиграл специальный приз 79-го Венецианского кинофестиваля.
Актриса Ребекка Фергюсон на красной дорожке премьеры фильма режиссера Дени Вильнёва Дюна (Dune) на 78-м Венецианском международном кинофестивале. - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Без звездных гостей: Венецианский кинофестиваль оказался под угрозой
18 августа, 17:08
 
КультураКино и сериалыИталияВенецияБрэдли КуперМайкл МаннРоман Полански
 
 
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