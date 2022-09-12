https://ria.ru/20220912/venetsiya-1816140040.html

Российско-казахстанский "Голиаф" выиграл спецприз Венецианского фестиваля

Российско-казахстанский "Голиаф" выиграл спецприз Венецианского фестиваля - РИА Новости, 12.09.2022

Российско-казахстанский "Голиаф" выиграл спецприз Венецианского фестиваля

Российско-казахстанский фильм "Голиаф" Адильхана Ержанова выиграл специальный приз 79-го Венецианского кинофестиваля, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T12:03

2022-09-12T12:03

2022-09-12T12:14

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российско-казахстанский фильм "Голиаф" Адильхана Ержанова выиграл специальный приз 79-го Венецианского кинофестиваля, сообщается в официальном Telegram-канале компании "Белые ночи", занимающейся дистрибуцией фильма."Голиафа" уже наградили независимые итальянские критики — премия Bisato d'oro в Венеции отдана лучшим актерам Берику Айтжанову и Данияру Алшинову", — говорится в сообщении.Действие картины разворачивается в вымышленном поселке Каратас, который давно живет под властью криминального авторитета Пошаева. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него. Так происходит с женой бедняка Арзу, которая трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева. Начальнику охраны велено присматривать за Арзу, но тот, кажется, слишком разбит горем, чтобы помышлять о мести.В ролях — Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.Российская премьера "Голиафа" состоится 18 сентября — фильм откроет фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" в Сочи. В прокат картина выйдет 29 сентября.Фильмы Ержанова неоднократно получали признание на международных кинофестивалях, включая фестивали в Каннах, Венеции, Локарно, Роттердаме, Брюгге, Стокгольме, Пусане. Ержанов стал первым режиссером из Казахстана, удостоившимся престижной премии Asia Pacific Screen Awards-2019, так называемого азиатского "Оскара", за картину "Черный, черный человек".Победители кинофестиваляГлавную награду Венецианского кинофестиваля, "Золотого льва", получил документальный фильм "Вся красота и кровопролитие" американки Лоры Пойтрас. Картина описывает жизнь и карьеру фотографа и активистки Нэн Голдин, борющейся с фармакологической компанией из-за производства опиоидов.Обладателем "Серебряного льва" за лучшую режиссуру стал итальянец Лука Гуаданьино за фильм "Целиком и полностью". Гран-при жюри кинофестиваля получил "Святой Омер" француженки Элис Диоп.Кейт Бланшетт завоевала "Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль в фильме "Тар". Обладателем "Кубка Вольпи" за мужскую роль стал Колин Фаррелл, снявшийся в фильме "Банши Инишерина", режиссер и сценарист которого Мартин Макдона получил награду за лучший сценарий.За награды кинофестиваля боролись 23 картины, включая новые работы Даррена Аронофски, Алехандро Гонсалеса Иньярриту и Ноа Баумбаха.Почетного "Золотого льва" за вклад в кинематограф ранее получили сценарист и режиссер Пол Шредер и актриса Катрин Денев.Один из главных фаворитов кинофестиваля, "Нет медведей" иранца Джафара Панахи, удостоился специального приза жюри.

https://ria.ru/20220905/online-1814098447.html

https://ria.ru/20220906/farrell-1814790008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, лора пойтрас, кейт бланшетт, колин фаррелл, венеция, венецианский кинофестиваль, кино и сериалы, что посмотреть