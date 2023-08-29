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Под Воронежем двух человек госпитализировали из очага сибирской язвы - РИА Новости, 29.08.2023
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18:53 29.08.2023 (обновлено: 22:38 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/yazva-1892997119.html
Под Воронежем двух человек госпитализировали из очага сибирской язвы
Под Воронежем двух человек госпитализировали из очага сибирской язвы - РИА Новости, 29.08.2023
Под Воронежем двух человек госпитализировали из очага сибирской язвы
Мужчину, заразившегося сибирской язвой после разделки туши больного животного, и его сестру госпитализировали из очага заболевания под Воронежем, сообщил РИА... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:53
2023-08-29T22:38
происшествия
воронеж
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воронежская область
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 29 авг — РИА Новости. Мужчину, заразившегося сибирской язвой после разделки туши больного животного, и его сестру госпитализировали из очага заболевания под Воронежем, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. &quot;На данный момент в инфекционном центре при БСМП (больнице скорой медицинской помощи) № 8 проходят лечение два пациента. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. Сестру заболевшего госпитализировали из-за подъема температуры, и, по данным первичных анализов, заболевание не подтвердилось&quot;, — сообщил собеседник агентства.У женщины нет клинических проявлений болезни, сейчас ее лечат. Она находится в удовлетворительном состоянии.По данным управления ветеринарии Воронежской области, мужчина, у которого выявили заболевание, продал мясо зараженной сибирской язвой коровы неизвестным гражданам. Сейчас покупателей установили, проводятся оперативные мероприятия.Власти Панинского района Воронежской области сообщили об обнаружении очага сибирской язвы вечером 20 августа. На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. По информации областного управления ветеринарии, с подозрением на сибирскую язву местного жителя госпитализировали 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка отобрали 14 проб от продукции и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружили генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили.
https://ria.ru/20230823/yazva-1891682773.html
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происшествия, воронеж, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воронежская область, здоровье - общество
Происшествия, Воронеж, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Воронежская область, Здоровье - Общество
Под Воронежем двух человек госпитализировали из очага сибирской язвы

Под Воронежем двух человек госпитализировали из очага с сибирской язвой

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛиквидация очага инфекционного заболевания
Ликвидация очага инфекционного заболевания - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ликвидация очага инфекционного заболевания. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 29 авг — РИА Новости. Мужчину, заразившегося сибирской язвой после разделки туши больного животного, и его сестру госпитализировали из очага заболевания под Воронежем, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
«

"На данный момент в инфекционном центре при БСМП (больнице скорой медицинской помощи) № 8 проходят лечение два пациента. Состояние мужчины врачи оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. Сестру заболевшего госпитализировали из-за подъема температуры, и, по данным первичных анализов, заболевание не подтвердилось", — сообщил собеседник агентства.

У женщины нет клинических проявлений болезни, сейчас ее лечат. Она находится в удовлетворительном состоянии.
По данным управления ветеринарии Воронежской области, мужчина, у которого выявили заболевание, продал мясо зараженной сибирской язвой коровы неизвестным гражданам. Сейчас покупателей установили, проводятся оперативные мероприятия.
Сотрудник лаборатории за работой - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В Воронежской области уничтожили продукцию, в которой нашли сибирскую язву
23 августа, 10:45
Власти Панинского района Воронежской области сообщили об обнаружении очага сибирской язвы вечером 20 августа. На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. По информации областного управления ветеринарии, с подозрением на сибирскую язву местного жителя госпитализировали 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.
Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка отобрали 14 проб от продукции и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружили генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили.
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18 июля, 09:45
 
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