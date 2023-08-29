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В ЛНР выходили младенца, родившегося с весом менее килограмма - РИА Новости, 29.08.2023
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Хорошие новости
 
17:02 29.08.2023 (обновлено: 17:31 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/spasenie-1892969003.html
В ЛНР выходили младенца, родившегося с весом менее килограмма
В ЛНР выходили младенца, родившегося с весом менее килограмма - РИА Новости, 29.08.2023
В ЛНР выходили младенца, родившегося с весом менее килограмма
Медицинское оборудование, переданное Вологодской областью в больницу Алчевска в ЛНР, помогло спасти недоношенного младенца, сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:02
2023-08-29T17:31
хорошие новости
вологодская область
луганская народная республика
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Медицинское оборудование, переданное Вологодской областью в больницу Алчевска в ЛНР, помогло спасти недоношенного младенца, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики в Telegram-канале.&quot;Новый аппарат для неинвазивной респираторной поддержки новорожденных INFANT FLOW уже был использован для поддержания дыхания у ребенка. Недоношенный малыш родился с массой тела менее одного килограмма, и с помощью нового оборудования через время смог дышать самостоятельно&quot;, — говорится в публикации.В ведомстве подчеркнули, что новое оборудование позволит вести профилактику осложнений, возникающих при длительной традиционной вентиляции. Кроме того, аппарат поможет ускорить процесс становления самостоятельного дыхания у недоношенных детей.Городской центр матери и ребенка обеспечили новым оборудованием в рамках шефской помощи. Вологодская область стала куратором Алчевска в июне. Тогда стороны подписали соглашение о сотрудничестве по различным направлениям.
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вологодская область, луганская народная республика, здоровье - общество
Хорошие новости, Вологодская область, Луганская Народная Республика, Здоровье - Общество
В ЛНР выходили младенца, родившегося с весом менее килограмма

В ЛНР врачи больницы Алчевска спасли младенца с весом менее килограмма

© Фото : Министерство здравоохранения ЛНР/TelegramНовый аппарат для неинвазивной респираторной поддержки новорожденных INFANT FLOW в больнице Алчевска ЛНР
Новый аппарат для неинвазивной респираторной поддержки новорожденных INFANT FLOW в больнице Алчевска ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Министерство здравоохранения ЛНР/Telegram
Новый аппарат для неинвазивной респираторной поддержки новорожденных INFANT FLOW в больнице Алчевска ЛНР
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Медицинское оборудование, переданное Вологодской областью в больницу Алчевска в ЛНР, помогло спасти недоношенного младенца, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики в Telegram-канале.
«

"Новый аппарат для неинвазивной респираторной поддержки новорожденных INFANT FLOW уже был использован для поддержания дыхания у ребенка. Недоношенный малыш родился с массой тела менее одного килограмма, и с помощью нового оборудования через время смог дышать самостоятельно", — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что новое оборудование позволит вести профилактику осложнений, возникающих при длительной традиционной вентиляции. Кроме того, аппарат поможет ускорить процесс становления самостоятельного дыхания у недоношенных детей.
Городской центр матери и ребенка обеспечили новым оборудованием в рамках шефской помощи. Вологодская область стала куратором Алчевска в июне. Тогда стороны подписали соглашение о сотрудничестве по различным направлениям.
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