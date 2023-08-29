https://ria.ru/20230829/spasenie-1892969003.html

В ЛНР выходили младенца, родившегося с весом менее килограмма

В ЛНР выходили младенца, родившегося с весом менее килограмма - РИА Новости, 29.08.2023

В ЛНР выходили младенца, родившегося с весом менее килограмма

Медицинское оборудование, переданное Вологодской областью в больницу Алчевска в ЛНР, помогло спасти недоношенного младенца, сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:02

2023-08-29T17:02

2023-08-29T17:31

хорошие новости

вологодская область

луганская народная республика

здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Медицинское оборудование, переданное Вологодской областью в больницу Алчевска в ЛНР, помогло спасти недоношенного младенца, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики в Telegram-канале."Новый аппарат для неинвазивной респираторной поддержки новорожденных INFANT FLOW уже был использован для поддержания дыхания у ребенка. Недоношенный малыш родился с массой тела менее одного килограмма, и с помощью нового оборудования через время смог дышать самостоятельно", — говорится в публикации.В ведомстве подчеркнули, что новое оборудование позволит вести профилактику осложнений, возникающих при длительной традиционной вентиляции. Кроме того, аппарат поможет ускорить процесс становления самостоятельного дыхания у недоношенных детей.Городской центр матери и ребенка обеспечили новым оборудованием в рамках шефской помощи. Вологодская область стала куратором Алчевска в июне. Тогда стороны подписали соглашение о сотрудничестве по различным направлениям.

https://ria.ru/20230717/spasenie-1884660885.html

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вологодская область, луганская народная республика, здоровье - общество