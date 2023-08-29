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Советник министра обороны Болгарии устроил скандал в детской травматологии - РИА Новости, 29.08.2023
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19:12 29.08.2023 (обновлено: 20:31 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/skandal-1893000411.html
Советник министра обороны Болгарии устроил скандал в детской травматологии
Советник министра обороны Болгарии устроил скандал в детской травматологии - РИА Новости, 29.08.2023
Советник министра обороны Болгарии устроил скандал в детской травматологии
Министерство обороны Болгарии проводит проверку в отношении советника главы ведомства Мустафы Эмина, устроившего скандал в главной больнице страны, пишет газета РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T19:12
2023-08-29T20:31
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министерство обороны Болгарии проводит проверку в отношении советника главы ведомства Мустафы Эмина, устроившего скандал в главной больнице страны, пишет газета "24 часа". Об инциденте сообщила медсестра софийской больницы имени Пирогова Неда Диманова. Ее рассказ разместили в аккаунте медучреждения в социальных сетях. &quot;Вчера вечером в &quot;Пирогов&quot; приехал Эмин Мустафа со своим ребенком. Вел себя высокомерно и скандально, хотел вывести из детской травматологии ребенка в шоковом состоянии, чтобы туда зашел его, у которого было небольшое повреждение&quot;, — сообщила медсестра.Она добавила, что мужчина угрожал персоналу своими связями с министром здравоохранения.В военном ведомстве сообщили, что начали проверку инцидента."В связи с информацией СМИ, касающейся советника Мустафы Эмина, сообщаем, что мы проводим расследование инцидента с целью установления его достоверности. После этого будут приняты необходимые меры", — говорится в заявлении министерства.Мустафа Эмин — член национального совета партии "Да, Болгария!" и депутат парламента страны. Его назначили советником министра обороны Тодора Тагарева два месяца назад.Представители партии "Да, Болгария!" и избирательного альянса "Демократическая Болгария" также заявили о начале проверки.
https://ria.ru/20230823/britaniya-1891639890.html
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в мире, болгария, здоровье - общество
В мире, Болгария, Здоровье - Общество
Советник министра обороны Болгарии устроил скандал в детской травматологии

Советник министра обороны Болгарии Эмин устроил скандал в детской травматологии

© Fotolia / AstrugВид на город Софию, Болгария
Вид на город Софию, Болгария - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Fotolia / Astrug
Вид на город Софию, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Министерство обороны Болгарии проводит проверку в отношении советника главы ведомства Мустафы Эмина, устроившего скандал в главной больнице страны, пишет газета "24 часа".
Об инциденте сообщила медсестра софийской больницы имени Пирогова Неда Диманова. Ее рассказ разместили в аккаунте медучреждения в социальных сетях.
«

"Вчера вечером в "Пирогов" приехал Эмин Мустафа со своим ребенком. Вел себя высокомерно и скандально, хотел вывести из детской травматологии ребенка в шоковом состоянии, чтобы туда зашел его, у которого было небольшое повреждение", — сообщила медсестра.

Она добавила, что мужчина угрожал персоналу своими связями с министром здравоохранения.
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В военном ведомстве сообщили, что начали проверку инцидента.
"В связи с информацией СМИ, касающейся советника Мустафы Эмина, сообщаем, что мы проводим расследование инцидента с целью установления его достоверности. После этого будут приняты необходимые меры", — говорится в заявлении министерства.
Мустафа Эмин — член национального совета партии "Да, Болгария!" и депутат парламента страны. Его назначили советником министра обороны Тодора Тагарева два месяца назад.
Представители партии "Да, Болгария!" и избирательного альянса "Демократическая Болгария" также заявили о начале проверки.
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