https://ria.ru/20230829/mladenets-1893023126.html

Бортпроводники "Аэрофлота" спасли жизнь младенцу на борту самолета

Бортпроводники "Аэрофлота" спасли жизнь младенцу на борту самолета - РИА Новости, 29.08.2023

Бортпроводники "Аэрофлота" спасли жизнь младенцу на борту самолета

Бортпроводники рейса Москва — Сочи помогли двухнедельному младенцу, у которого внезапно ухудшилось состояние здоровья, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T21:44

2023-08-29T21:44

2023-08-29T22:36

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сочи

москва

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бортпроводники рейса Москва — Сочи помогли двухнедельному младенцу, у которого внезапно ухудшилось состояние здоровья, сообщили журналистам в пресс-службе "Аэрофлота"."Экипаж незамедлительно предпринял необходимые действия. Ввиду отсутствия среди пассажиров медицинских работников бортпроводники самостоятельно оказали малышу первую помощь, выполнив сердечно-легочную реанимацию. В результате грамотных действий экипажа у ребенка возобновилось дыхание", — рассказали в компании.После посадки самолета в аэропорту Сочи младенца передали медицинским работникам. Те, в свою очередь, решили его госпитализировать.За проявленный в экстремальной ситуации профессионализм руководство "Аэрофлота" решило поощрить экипаж денежной премией и вручить высшую корпоративную награду авиакомпании — почетный знак "Отличник "Аэрофлота".

https://ria.ru/20210706/bortprovodnitsa-1740163086.html

сочи

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, сочи, москва, аэрофлот