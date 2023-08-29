https://ria.ru/20230829/mladenets-1893023126.html
Бортпроводники "Аэрофлота" спасли жизнь младенцу на борту самолета
Бортпроводники "Аэрофлота" спасли жизнь младенцу на борту самолета - РИА Новости, 29.08.2023
Бортпроводники "Аэрофлота" спасли жизнь младенцу на борту самолета
Бортпроводники рейса Москва — Сочи помогли двухнедельному младенцу, у которого внезапно ухудшилось состояние здоровья, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T21:44
2023-08-29T21:44
2023-08-29T22:36
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бортпроводники рейса Москва — Сочи помогли двухнедельному младенцу, у которого внезапно ухудшилось состояние здоровья, сообщили журналистам в пресс-службе "Аэрофлота"."Экипаж незамедлительно предпринял необходимые действия. Ввиду отсутствия среди пассажиров медицинских работников бортпроводники самостоятельно оказали малышу первую помощь, выполнив сердечно-легочную реанимацию. В результате грамотных действий экипажа у ребенка возобновилось дыхание", — рассказали в компании.После посадки самолета в аэропорту Сочи младенца передали медицинским работникам. Те, в свою очередь, решили его госпитализировать.За проявленный в экстремальной ситуации профессионализм руководство "Аэрофлота" решило поощрить экипаж денежной премией и вручить высшую корпоративную награду авиакомпании — почетный знак "Отличник "Аэрофлота".
https://ria.ru/20210706/bortprovodnitsa-1740163086.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, сочи, москва, аэрофлот
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Сочи, Москва, Аэрофлот
Бортпроводники "Аэрофлота" спасли жизнь младенцу на борту самолета
Бортпроводники "Аэрофлота" спасли жизнь младенцу на борту самолета
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бортпроводники рейса Москва — Сочи помогли двухнедельному младенцу, у которого внезапно ухудшилось состояние здоровья, сообщили журналистам в пресс-службе "Аэрофлота".
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"Экипаж незамедлительно предпринял необходимые действия. Ввиду отсутствия среди пассажиров медицинских работников бортпроводники самостоятельно оказали малышу первую помощь, выполнив сердечно-легочную реанимацию. В результате грамотных действий экипажа у ребенка возобновилось дыхание", — рассказали в компании.
После посадки самолета в аэропорту Сочи младенца передали медицинским работникам. Те, в свою очередь, решили его госпитализировать.
За проявленный в экстремальной ситуации профессионализм руководство "Аэрофлота" решило поощрить экипаж денежной премией и вручить высшую корпоративную награду авиакомпании — почетный знак "Отличник "Аэрофлота".
Бортпроводница спасла младенца на рейсе Уфа-Сочи