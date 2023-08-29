https://ria.ru/20230829/kazan-1892961639.html
Минниханов: Казань готова стать хабом для международных молодежных проектов
Минниханов: Казань готова стать хабом для международных молодежных проектов - РИА Новости, 29.08.2023
Минниханов: Казань готова стать хабом для международных молодежных проектов
Обменные программы, создание совместных школьных инициатив, институт школ-побратимов будут способствовать развитию международного молодежного взаимодействия,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:51
2023-08-29T16:51
2023-08-29T16:51
республика татарстан
рустам минниханов
казань
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КАЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Обменные программы, создание совместных школьных инициатив, институт школ-побратимов будут способствовать развитию международного молодежного взаимодействия, Казань готова стать своеобразным хабом для генерации и реализации совместных проектов в этой сфере, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Минниханов во вторник встретился с официальными представителями стран-участниц Казанского глобального молодежного саммита, который проходит 28-30 августа. В нем принимают участие 140 делегатов из 30 стран. Тема саммита в этом году - роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире. "Мы видим потенциал в развитии международного молодежного взаимодействия через обменные программы, создание совместных школьных инициатив. Казань в этом плане готова стать своеобразным международным молодежным хабом для генерации и реализации совместных проектов", - цитирует слова Минниханова в ходе встречи его пресс-служба. Глава Татарстана подчеркнул, что темп и роль международных коммуникаций молодежи стремительно растут, и вскоре сегодняшнее поколение молодежи будет определять политику государств на международной арене. Межнациональная дружба, по словам Минниханова, должна строиться со школьных лет. "Идея школьных клубов дипломатии будет реализована совместно с "Движением Первых". Поддерживаю идею проекта, который будет развивать институт "школ-побратимов". У нашей страны уже был опыт, когда работали клубы интернациональной дружбы. Уверен, сегодня это не менее актуально для построения справедливого многополярного мира. Считаю, что у каждой школы нашей республики должна появиться школа-побратим", - сказал он. Минниханов отметил, что развитие молодежной дипломатии, укрепление международного молодежного сотрудничества – один из приоритетов республики. Он также поблагодарил федеральных коллег за то, что доверили "Движению Первых" в Татарстане выступать центром ответственности за развитие международного молодежного сотрудничества.
https://ria.ru/20230824/turisty-1892087411.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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рустам минниханов, казань
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Казань
Минниханов: Казань готова стать хабом для международных молодежных проектов
Минниханов: Казань готова стать хабом для международных молодежных проектов
КАЗАНЬ, 29 авг – РИА Новости. Обменные программы, создание совместных школьных инициатив, институт школ-побратимов будут способствовать развитию международного молодежного взаимодействия, Казань готова стать своеобразным хабом для генерации и реализации совместных проектов в этой сфере, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов во вторник встретился с официальными представителями стран-участниц Казанского глобального молодежного саммита, который проходит 28-30 августа. В нем принимают участие 140 делегатов из 30 стран. Тема саммита в этом году - роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире.
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"Мы видим потенциал в развитии международного молодежного взаимодействия через обменные программы, создание совместных школьных инициатив. Казань в этом плане готова стать своеобразным международным молодежным хабом для генерации и реализации совместных проектов", - цитирует слова Минниханова в ходе встречи его пресс-служба.
Глава Татарстана подчеркнул, что темп и роль международных коммуникаций молодежи стремительно растут, и вскоре сегодняшнее поколение молодежи будет определять политику государств на международной арене. Межнациональная дружба, по словам Минниханова, должна строиться со школьных лет.
"Идея школьных клубов дипломатии будет реализована совместно с "Движением Первых". Поддерживаю идею проекта, который будет развивать институт "школ-побратимов". У нашей страны уже был опыт, когда работали клубы интернациональной дружбы. Уверен, сегодня это не менее актуально для построения справедливого многополярного мира. Считаю, что у каждой школы нашей республики должна появиться школа-побратим", - сказал он.
Минниханов отметил, что развитие молодежной дипломатии, укрепление международного молодежного сотрудничества – один из приоритетов республики. Он также поблагодарил федеральных коллег за то, что доверили "Движению Первых" в Татарстане выступать центром ответственности за развитие международного молодежного сотрудничества.
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