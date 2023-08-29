https://ria.ru/20230829/karnaval-1892964598.html
На карнавале в Лондоне пострадали 75 полицейских
На карнавале в Лондоне пострадали 75 полицейских - РИА Новости, 29.08.2023
На карнавале в Лондоне пострадали 75 полицейских
Полицейские, патрулирующие улицы во время Ноттинг-Хиллского карнавала, стали жертвами нападений, шесть из них были покусаны, один подвергся сексуальному... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:56
2023-08-29T16:56
2023-08-29T16:57
в мире
здоровье - общество
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594223274_240:710:2619:2048_1920x0_80_0_0_b70f44fd702b737c43ff70374ae5800c.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Полицейские, патрулирующие улицы во время Ноттинг-Хиллского карнавала, стали жертвами нападений, шесть из них были покусаны, один подвергся сексуальному нападению, следует из сообщения, распространенного во вторник Федерацией столичной полиции. Федерация столичной полиции - это ассоциация сотрудников ведомства для представления их интересов. "Карнавал в Ноттинг-Хилле вновь омрачен серьезным насилием и нападениями на сотрудников полиции. 75 наших коллег подверглись нападению. Шестеро укушены. Один подвергся сексуальному насилию. Один находится в больнице. Это абсолютно отвратительно. Неудивительно, что наши сотрудники с ужасом смотрят на это мероприятие", - говорится в сообщении. По данным британской полиции, за два дня карнавала было проведено 275 задержаний за различные правонарушения, включая хранение оружие, нападения на полицейских, хранение наркотических веществ и преступления сексуального характера. Ежегодный карибский карнавал проводится в последний понедельник августа и предшествующее ему воскресенье в лондонском районе Ноттинг-Хилл с 1966 года. Одной из идей карнавала изначально было объединить многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами, однако за карнавалом тянется шлейф печальной славы - криминогенная обстановка, употребление наркотиков, горы мусора, а также повышенный уровень шума, тревожащий местных жителей.
https://ria.ru/20230829/stambul-1892879195.html
https://ria.ru/20230821/koran-1891328875.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594223274_668:838:2281:2048_1920x0_80_0_0_a74c2eaf62d355e394b6f8b4d74aee4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, лондон
В мире, Здоровье - Общество, Лондон
На карнавале в Лондоне пострадали 75 полицейских
На карнавале в Лондоне пострадали 75 полицейских, шестерых из них покусали
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Полицейские, патрулирующие улицы во время Ноттинг-Хиллского карнавала, стали жертвами нападений, шесть из них были покусаны, один подвергся сексуальному нападению, следует из сообщения, распространенного во вторник Федерацией столичной полиции.
Федерация столичной полиции - это ассоциация сотрудников ведомства для представления их интересов.
В Стамбуле обезьяна напала на людей
«
"Карнавал в Ноттинг-Хилле вновь омрачен серьезным насилием и нападениями на сотрудников полиции. 75 наших коллег подверглись нападению. Шестеро укушены. Один подвергся сексуальному насилию. Один находится в больнице. Это абсолютно отвратительно. Неудивительно, что наши сотрудники с ужасом смотрят на это мероприятие", - говорится в сообщении.
По данным британской полиции, за два дня карнавала было проведено 275 задержаний за различные правонарушения, включая хранение оружие, нападения на полицейских, хранение наркотических веществ и преступления сексуального характера.
Ежегодный карибский карнавал проводится в последний понедельник августа и предшествующее ему воскресенье в лондонском районе Ноттинг-Хилл с 1966 года. Одной из идей карнавала изначально было объединить многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами, однако за карнавалом тянется шлейф печальной славы - криминогенная обстановка, употребление наркотиков, горы мусора, а также повышенный уровень шума, тревожащий местных жителей.
СМИ: в Швеции напали на организатора акций с сожжением Корана