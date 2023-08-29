https://ria.ru/20230829/karnaval-1892964598.html

На карнавале в Лондоне пострадали 75 полицейских

На карнавале в Лондоне пострадали 75 полицейских - РИА Новости, 29.08.2023

На карнавале в Лондоне пострадали 75 полицейских

Полицейские, патрулирующие улицы во время Ноттинг-Хиллского карнавала, стали жертвами нападений, шесть из них были покусаны, один подвергся сексуальному... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:56

2023-08-29T16:56

2023-08-29T16:57

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Полицейские, патрулирующие улицы во время Ноттинг-Хиллского карнавала, стали жертвами нападений, шесть из них были покусаны, один подвергся сексуальному нападению, следует из сообщения, распространенного во вторник Федерацией столичной полиции. Федерация столичной полиции - это ассоциация сотрудников ведомства для представления их интересов. "Карнавал в Ноттинг-Хилле вновь омрачен серьезным насилием и нападениями на сотрудников полиции. 75 наших коллег подверглись нападению. Шестеро укушены. Один подвергся сексуальному насилию. Один находится в больнице. Это абсолютно отвратительно. Неудивительно, что наши сотрудники с ужасом смотрят на это мероприятие", - говорится в сообщении. По данным британской полиции, за два дня карнавала было проведено 275 задержаний за различные правонарушения, включая хранение оружие, нападения на полицейских, хранение наркотических веществ и преступления сексуального характера. Ежегодный карибский карнавал проводится в последний понедельник августа и предшествующее ему воскресенье в лондонском районе Ноттинг-Хилл с 1966 года. Одной из идей карнавала изначально было объединить многонациональную общину и покончить с расовыми конфликтами, однако за карнавалом тянется шлейф печальной славы - криминогенная обстановка, употребление наркотиков, горы мусора, а также повышенный уровень шума, тревожащий местных жителей.

https://ria.ru/20230829/stambul-1892879195.html

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в мире, здоровье - общество, лондон