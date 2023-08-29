https://ria.ru/20230829/kampaniya-1892961472.html

В КЧР оздоровительная кампания охватила 12 тысяч детей, сообщил Темрезов

В КЧР оздоровительная кампания охватила 12 тысяч детей, сообщил Темрезов - РИА Новости, 29.08.2023

В КЧР оздоровительная кампания охватила 12 тысяч детей, сообщил Темрезов

В Карачаево-Черкесии более 12 тысяч детей отдохнули в летних лагерях, сообщил на своей странице в соцсетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:51

2023-08-29T16:51

2023-08-29T16:51

карачаево-черкесская республика

общество

луганская народная республика

архыз

домбай

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156271/38/1562713809_2:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_8cadf02d37013db432532a0561c89c78.jpg

ЧЕРКЕССК, 29 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии более 12 тысяч детей отдохнули в летних лагерях, сообщил на своей странице в соцсетях глава республики Рашид Темрезов. В этом году в республике на летний отдых ребят принимали 105 детских лагерей. Почти три тысячи талантливых ребят, показавших высокие результаты в учебе, спорте, творчестве смогли отдохнуть на территории Домбая, Архыза, Теберды и Пятигорска в клубах выходного дня. "Первыми в республике получили путевки на отдых дети из семей участников СВО, ребята из ЛНР и ДНР, проживающие на территории республики, а также дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации", - написал Темрезов. Так, отдохнуть и поправить здоровье на территории Карачаево-Черкесии смогли 750 детей из Луганской Народной Республики. А более 40 детей из семей участников специальной военной операции выехали для отдыха на побережье Анапы. Глава КЧР подчеркнул, что во всех оздоровительных лагерях ребята были обеспечены разнообразным питанием, круглосуточным медицинским обслуживанием и качественным досугом.

https://ria.ru/20230713/arkhyz-1883988068.html

https://ria.ru/20230512/dvorets-1871260207.html

луганская народная республика

архыз

домбай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, луганская народная республика, архыз, домбай, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)