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В КЧР оздоровительная кампания охватила 12 тысяч детей, сообщил Темрезов - РИА Новости, 29.08.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
16:51 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/kampaniya-1892961472.html
В КЧР оздоровительная кампания охватила 12 тысяч детей, сообщил Темрезов
В КЧР оздоровительная кампания охватила 12 тысяч детей, сообщил Темрезов - РИА Новости, 29.08.2023
В КЧР оздоровительная кампания охватила 12 тысяч детей, сообщил Темрезов
В Карачаево-Черкесии более 12 тысяч детей отдохнули в летних лагерях, сообщил на своей странице в соцсетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:51
2023-08-29T16:51
карачаево-черкесская республика
общество
луганская народная республика
архыз
домбай
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 29 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии более 12 тысяч детей отдохнули в летних лагерях, сообщил на своей странице в соцсетях глава республики Рашид Темрезов. В этом году в республике на летний отдых ребят принимали 105 детских лагерей. Почти три тысячи талантливых ребят, показавших высокие результаты в учебе, спорте, творчестве смогли отдохнуть на территории Домбая, Архыза, Теберды и Пятигорска в клубах выходного дня. "Первыми в республике получили путевки на отдых дети из семей участников СВО, ребята из ЛНР и ДНР, проживающие на территории республики, а также дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации", - написал Темрезов. Так, отдохнуть и поправить здоровье на территории Карачаево-Черкесии смогли 750 детей из Луганской Народной Республики. А более 40 детей из семей участников специальной военной операции выехали для отдыха на побережье Анапы. Глава КЧР подчеркнул, что во всех оздоровительных лагерях ребята были обеспечены разнообразным питанием, круглосуточным медицинским обслуживанием и качественным досугом.
https://ria.ru/20230713/arkhyz-1883988068.html
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общество, луганская народная республика, архыз, домбай, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Общество, Луганская Народная Республика, Архыз, Домбай, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В КЧР оздоровительная кампания охватила 12 тысяч детей, сообщил Темрезов

Темрезов: В Карачаево-Черкесии оздоровительная кампания охватила 12 тысяч детей

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГород Черкесск в Карачаево-Черкесии
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Город Черкесск в Карачаево-Черкесии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 29 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии более 12 тысяч детей отдохнули в летних лагерях, сообщил на своей странице в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.
В этом году в республике на летний отдых ребят принимали 105 детских лагерей. Почти три тысячи талантливых ребят, показавших высокие результаты в учебе, спорте, творчестве смогли отдохнуть на территории Домбая, Архыза, Теберды и Пятигорска в клубах выходного дня.
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"Первыми в республике получили путевки на отдых дети из семей участников СВО, ребята из ЛНР и ДНР, проживающие на территории республики, а также дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и находящиеся в трудной жизненной ситуации", - написал Темрезов.
Так, отдохнуть и поправить здоровье на территории Карачаево-Черкесии смогли 750 детей из Луганской Народной Республики. А более 40 детей из семей участников специальной военной операции выехали для отдыха на побережье Анапы.
Глава КЧР подчеркнул, что во всех оздоровительных лагерях ребята были обеспечены разнообразным питанием, круглосуточным медицинским обслуживанием и качественным досугом.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаОбществоЛуганская Народная РеспубликаАрхызДомбайРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
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