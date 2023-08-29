https://ria.ru/20230829/dtp-1892811816.html

В ДТП в Свердловской области пострадали восемь человек

В ДТП в Свердловской области пострадали восемь человек - РИА Новости, 29.08.2023

В ДТП в Свердловской области пострадали восемь человек

Восемь человек, включая подростка, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T06:56

2023-08-29T06:56

2023-08-29T07:02

происшествия

свердловская область

россия

каменск-уральский

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Восемь человек, включая подростка, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального минздрава. По данным ведомства, авария с двумя авто произошла на 55 километре федеральной автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган, на перекрестке ФАД и выезда от деревни Черноусово. "Пострадали 8 человек, все мужчины, один из них подросток", — говорится в сообщении. Уточняется, что госпитализированы шесть человек. Четверым пострадавшим, в том числе подростку, оказывается медицинская помощь в травматологическом отделении центральной городской больнице Каменск-Уральского, их состояние ближе к удовлетворительному. Еще двое пострадавших в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимацию екатеринбургской больницы №36.

https://ria.ru/20230828/avariya-1892795077.html

https://ria.ru/20230828/avariya-1892715635.html

свердловская область

россия

каменск-уральский

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происшествия, свердловская область, россия, каменск-уральский