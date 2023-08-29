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Кулеба обсудил с генсеком НАТО шаги по вступлению страны в альянс - РИА Новости, 29.08.2023
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22:01 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/alyans-1893025006.html
Кулеба обсудил с генсеком НАТО шаги по вступлению страны в альянс
Кулеба обсудил с генсеком НАТО шаги по вступлению страны в альянс - РИА Новости, 29.08.2023
Кулеба обсудил с генсеком НАТО шаги по вступлению страны в альянс
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом шаги по вступлению страны в альянс. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T22:01
2023-08-29T22:01
в мире
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом шаги по вступлению страны в альянс. "Поговорил с Йенсом Столтенбергом о следующих шагах по пути Украины в НАТО", - написал Кулеба в соцсети X (бывшая Twitter). По словам главы украинского МИД, они также обсудили полноценное разворачивание Совета Украина - НАТО и подготовку Киева к Форуму оборонной промышленности. Как заявил 3 августа Владимир Зеленский, на осень в стране запланирован международный форум оборонной промышленности, который должен привлечь максимальное количество иностранных компаний по производству вооружений. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
https://ria.ru/20230829/ukraina-1892728342.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, нато, twitter, йенс столтенберг, литва, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, Twitter, Йенс Столтенберг, Литва, Киев, Владимир Зеленский
Кулеба обсудил с генсеком НАТО шаги по вступлению страны в альянс

Кулеба заявил, что обсудил со Столтенбергом шаги по вступлению страны в альянс

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом шаги по вступлению страны в альянс.
«
"Поговорил с Йенсом Столтенбергом о следующих шагах по пути Украины в НАТО", - написал Кулеба в соцсети X (бывшая Twitter).
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По словам главы украинского МИД, они также обсудили полноценное разворачивание Совета Украина - НАТО и подготовку Киева к Форуму оборонной промышленности.
Как заявил 3 августа Владимир Зеленский, на осень в стране запланирован международный форум оборонной промышленности, который должен привлечь максимальное количество иностранных компаний по производству вооружений.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в текущем году страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
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В миреУкраинаДмитрий КулебаНАТОTwitterЙенс СтолтенбергЛитваКиевВладимир Зеленский
 
 
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