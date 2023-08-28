https://ria.ru/20230828/zaes-1892780822.html

Глава МАГАТЭ заявил, что украинское наступление увеличивает риски для ЗАЭС

Глава МАГАТЭ заявил, что украинское наступление увеличивает риски для ЗАЭС - РИА Новости, 28.08.2023

Глава МАГАТЭ заявил, что украинское наступление увеличивает риски для ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжающееся украинское контрнаступление в Запорожской области увеличивает вероятность причинения ущерба Запорожской... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T20:21

2023-08-28T20:21

2023-08-28T20:21

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

рафаэль гросси

сергей шойгу

запорожская аэс

магатэ

энергодар

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжающееся украинское контрнаступление в Запорожской области увеличивает вероятность причинения ущерба Запорожской АЭС. "Как вам известно, сейчас ведется контрнаступление, которое за последние несколько дней сконцентрировалось в Запорожской области. В целом в регионе, а не на самой станции. Конечно, это увеличивает вероятность нападения на станцию или причинения ей ущерба", - сказал Гросси во время выступления в Шведском институте международных отношений, трансляция которого велась в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230828/ukraina-1892764651.html

запорожская область

россия

энергодар

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запорожская область, россия, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ, энергодар