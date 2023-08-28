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Глава МАГАТЭ заявил, что украинское наступление увеличивает риски для ЗАЭС - РИА Новости, 28.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/zaes-1892780822.html
Глава МАГАТЭ заявил, что украинское наступление увеличивает риски для ЗАЭС
Глава МАГАТЭ заявил, что украинское наступление увеличивает риски для ЗАЭС - РИА Новости, 28.08.2023
Глава МАГАТЭ заявил, что украинское наступление увеличивает риски для ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжающееся украинское контрнаступление в Запорожской области увеличивает вероятность причинения ущерба Запорожской... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T20:21
2023-08-28T20:21
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
рафаэль гросси
сергей шойгу
запорожская аэс
магатэ
энергодар
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжающееся украинское контрнаступление в Запорожской области увеличивает вероятность причинения ущерба Запорожской АЭС. "Как вам известно, сейчас ведется контрнаступление, которое за последние несколько дней сконцентрировалось в Запорожской области. В целом в регионе, а не на самой станции. Конечно, это увеличивает вероятность нападения на станцию или причинения ей ущерба", - сказал Гросси во время выступления в Шведском институте международных отношений, трансляция которого велась в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892764651.html
запорожская область
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запорожская область, россия, рафаэль гросси, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Энергодар
Глава МАГАТЭ заявил, что украинское наступление увеличивает риски для ЗАЭС

Гросси: наступление Украины увеличивает вероятность причинения ущерба ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что продолжающееся украинское контрнаступление в Запорожской области увеличивает вероятность причинения ущерба Запорожской АЭС.
"Как вам известно, сейчас ведется контрнаступление, которое за последние несколько дней сконцентрировалось в Запорожской области. В целом в регионе, а не на самой станции. Конечно, это увеличивает вероятность нападения на станцию или причинения ей ущерба", - сказал Гросси во время выступления в Шведском институте международных отношений, трансляция которого велась в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияРафаэль ГроссиСергей ШойгуЗапорожская АЭСМАГАТЭЭнергодар
 
 
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