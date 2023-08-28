https://ria.ru/20230828/sng-1892641928.html

Российские туристы нашли замену экскурсионной Европе

Российские туристы нашли замену экскурсионной Европе - РИА Новости, 28.08.2023

Российские туристы нашли замену экскурсионной Европе

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), популярность путешествий в этом году в страны СНГ заметно выросла в условиях ограниченного авиасообщения с... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:19

2023-08-28T15:19

2023-08-28T15:19

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), популярность путешествий в этом году в страны СНГ заметно выросла в условиях ограниченного авиасообщения с Европой, у большинства туроператоров лидер спроса – Белоруссия, а в первую пятерку по продажам входят Узбекистан, Армения, Киргизия и Азербайджан, сообщает пресс-служба РСТ.Директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева отметила, что Белоруссия отчасти заменила многим туристам экскурсионную Европу."Белоруссия сильно выделяется на фоне других стран СНГ: у нас на первом месте запросы на короткие поездки, сити-туры, на втором – санаторный отдых, на третьем – экскурсионные поездки", – сказала она.На втором месте у компании по объемам продаж среди стран СНГ – Узбекистан, на третьем – Казахстан. Летом, по словам эксперта, он стал практически массовым направлением, так как у туроператоров были блоки мест в Актау с отдыхом в отеле Rixos Water World Aktau категории "пять звезд" на Каспийском море. Популярен у туристов и Азербайджан, так как туда много перевозки и цены "вполне гуманные". В топе спроса – сити-туры с размещением в Баку и поездками по его окрестностям. Туристы едут и в недельные туры с посещением известных городов.У "Алеана" также на первом месте по спросу среди стран СНГ – Белоруссия. "Это, прежде всего, санатории, которые раскуплены еще с прошлого года, а также просто отдых в загородных отелях, что можно назвать новой тенденцией на этом направлении", – отмечает коммерческий директор туроператора Оксана Булах. На втором месте у компании – Азербайджан, прежде всего, курорт Нафталан. Далее, по словам эксперта, по уровню спроса идут Киргизия – также санатории и Армения, куда едут в экскурсионные туры. В компании "Туртранс-Вояж" тройку лидеров среди бывших стран СССР возглавляет Грузия, которая в СНГ не входит."На втором месте Узбекистан, затем идет Армения и на четвертом – Азербайджан. Белоруссия тоже хорошо продается, но туда в основном приобретают короткие туры. Осенью ожидаем роста спроса на страны СНГ, это удачное время для их посещения", – сообщил директор по продажам туроператора Роман Руденко.По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в первом полугодии 2023 года среди стран СНГ у российских туристов наиболее популярными были Армения (209,9 тысячи поездок с целью туризма), Узбекистан (87 тысяч), Казахстан (72 тысячи), Азербайджан (68,9 тысяч), Киргизия (29 тысяч). По всем этим направлениям турпоток вырос как минимум вдвое, в Азербайджан – в четыре раза, в Казахстан – почти в три. Российской статистики по турпотоку в Белоруссию нет, так как нет пограничного контроля. Однако, по данным Республиканского союза туриндустрии, в 2022 году в страну приехали около миллиона путешественников из России.

https://ria.ru/20230819/puteshestviya-1890691897.html

https://ria.ru/20230724/belorussiya-1885507168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, узбекистан, армения, азербайджан, российский союз туриндустрии (рст), белоруссия, киргизия, снг, казахстан