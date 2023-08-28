Источник рассказал о роли переговоров Путина и Эрдогана в зерновой сделке
Предполагаемые переговоры Путина и Эрдогана определят будущее зерновой сделки
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 28 авг — РИА Новости. Готовящиеся переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана во многом дадут ясность по будущему зерновой сделки, сообщил РИА Новости источник, участвующий в процессе.
"Очень большие надежды на эти переговоры, во многом они проявят ясность по будущему (зерновой сделки. — Прим. ред.), все соответствующие ведомства (Турции. — Прим. ред.) ведут работу в этом направлении. Процесс координируется с ООН, там также будут следить за этими переговорами", — сказал собеседник агентства.
Он выразил надежду, что переговоры пройдут конструктивно и откроют возможности для возобновления зерновой сделки.
Встреча Путина с Эрдоганом состоится в ближайшее время, скоро о ней появится официальная информация, заявил на минувшей неделе представитель Кремля Дмитрий Песков.
Провести встречу планируется в России в начале сентября, до саммита "Большой двадцатки", рассказал РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.