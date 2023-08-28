https://ria.ru/20230828/sdelka-1892595483.html

Источник рассказал о роли переговоров Путина и Эрдогана в зерновой сделке

Источник рассказал о роли переговоров Путина и Эрдогана в зерновой сделке - РИА Новости, 28.08.2023

Источник рассказал о роли переговоров Путина и Эрдогана в зерновой сделке

Готовящиеся переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана во многом дадут ясность по будущему зерновой сделки, сообщил РИА... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T07:00

2023-08-28T07:00

2023-08-28T09:06

россия

турция

владимир путин

зерновая сделка

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 28 авг — РИА Новости. Готовящиеся переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана во многом дадут ясность по будущему зерновой сделки, сообщил РИА Новости источник, участвующий в процессе."Очень большие надежды на эти переговоры, во многом они проявят ясность по будущему (зерновой сделки. — Прим. ред.), все соответствующие ведомства (Турции. — Прим. ред.) ведут работу в этом направлении. Процесс координируется с ООН, там также будут следить за этими переговорами", — сказал собеседник агентства.Он выразил надежду, что переговоры пройдут конструктивно и откроют возможности для возобновления зерновой сделки.Встреча Путина с Эрдоганом состоится в ближайшее время, скоро о ней появится официальная информация, заявил на минувшей неделе представитель Кремля Дмитрий Песков.Провести встречу планируется в России в начале сентября, до саммита "Большой двадцатки", рассказал РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.

https://ria.ru/20230828/sdelka-1892594827.html

https://ria.ru/20230828/sdelka-1892595329.html

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россия, турция, владимир путин, зерновая сделка, оон, в мире, реджеп тайип эрдоган