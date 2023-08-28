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Прокуратура в Новосибирске проверит данные о "катастрофе" в скорой помощи
Прокуратура в Новосибирске проверит данные о "катастрофе" в скорой помощи - РИА Новости, 28.08.2023
Прокуратура в Новосибирске проверит данные о "катастрофе" в скорой помощи
Прокуратура в Новосибирске организовала проверку информации СМИ о массовом увольнении сотрудников городской скорой медицинской помощи и острой нехватке бригад. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T06:54
2023-08-28T06:54
2023-08-28T06:54
происшествия
новосибирск
новосибирская область
здоровье - общество
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НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Прокуратура в Новосибирске организовала проверку информации СМИ о массовом увольнении сотрудников городской скорой медицинской помощи и острой нехватке бригад. В понедельник новостной портал ngs.ru со ссылкой на анонимных сотрудников скорой помощи в Новосибирске сообщил о массовом увольнении медиков и острой нехватке бригад для оказания даже экстренной помощи горожанам. Медики связывают ситуацию прежде всего низкими зарплатами, отменой "ковидных" выплат и тяжелой нагрузкой, а один из собеседников издания назвал ситуацию "катастрофой". "Прокуратурой Новосибирской области организована проверка по информации в СМИ об увольнении сотрудников скорой медицинской помощи. Прокуратура проверит соблюдение трудовых прав работников лечебных учреждений, качество и своевременность оказания скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230828/kor-1892592754.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, здоровье - общество
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Здоровье - Общество
Прокуратура в Новосибирске проверит данные о "катастрофе" в скорой помощи
Прокуратура Новосибирска проверит данные об острой нехватке бригад скорой помощи