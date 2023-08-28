https://ria.ru/20230828/programma-1892702527.html

В Иркутске на фестивале "RT.Док: Время героев" представят детскую программу

В Иркутске на фестивале "RT.Док: Время героев" представят детскую программу - РИА Новости, 28.08.2023

В Иркутске на фестивале "RT.Док: Время героев" представят детскую программу

Детско-юношескую программу впервые представят на Международном фестивале документального кино "RT.Док: Время героев", который пройдет с 15 по 17 сентября в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:50

2023-08-28T15:50

2023-08-28T15:50

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Детско-юношескую программу впервые представят на Международном фестивале документального кино "RT.Док: Время героев", который пройдет с 15 по 17 сентября в Иркутске, сообщили в пресс-службе фестиваля. Организатор мероприятия телеканал RT объявил программу Международного фестиваля документального кино в Иркутске. Зрители увидят 14 документальных фильмов о героях специальной военной операции, смогут встретиться с авторами кинолент и принять участие в деловой программе, отмечают организаторы. "На фестивале впервые будет представлена детско-юношеская программа. Школьники Иркутска увидят короткометражные картины, снятые подростками и молодыми авторами. После показа состоится мастер-класс для школьников от Евгения Витренко - создателя и продюсера фестиваля "Потомки победителей", - говорится в сообщении. Руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева отметила, что в городах, где фестиваль уже прошел, был активный запрос от педагогов и родителей на документалистику для юной аудитории. "Поэтому в Иркутске, кроме основной, взрослой программы, мы подготовили блок коротких фильмов для детей и подростков. Показ будет сопровождаться диалогом продюсеров и блогеров с ребятами о России и её героях", - сказала Яковлева, ее слова приводятся в сообщении. Отмечается, что фестиваль откроется премьерой киноленты "Жёны". По словам организаторов фестиваля, фильм Айгуль Ербуловой рассказывает о том, как жёны бойцов "помогают приблизить победу, пока их мужья на передовой". "В прошлом году в Уфе мы снимали фильм о добровольцах. Проводить своих мужчин на фронт на главную площадь города пришли их семьи, дети. Я смотрела в глаза этим женщинам, в них было столько эмоций: гордость за мужей, страх за их жизни, слёзы... Так возникла идея моего фильма - рассказать о том, какие у нас в России сильные и красивые женщины. Пока они есть, никто не сможет сломить наших воинов", - рассказала Ербулова, ее слова приводятся в сообщении. Также зрителям покажут документальную ленту "Куклы, книги и война. Декабрь 2022" режиссёра Евгения Мухортина и автора Максима Васюнова, которая расскажет шесть историй о деятелях культуры Донбасса, все годы боевых действий с угрозой для жизни спасающих культурные ценности. Герои рассказывают в том числе о возвращении русской классической литературы на новые территории, отмечают организаторы фестиваля. Премьера фильма "Жертвы говорят…", в которой свои истории расскажут жертвы преступлений украинских военных, также состоится в рамках фестиваля. "Спустя год в освобождённых от украинского режима городах находят могилы мирных жителей, погибших от пуль украинских снайперов и натовских снарядов. В основе фильма - показания свидетелей и интервью со спасшимися жителями Артёмовска. Режиссёр картины - Артём Сомов, автор - Ольга Кирий", - отмечается в сообщении. Кроме того, в программу фестиваля добавили и новый фильм - ленту итальянского журналиста Элизио Бертолази "Люди без мира", в основу сюжета которой легли истории жителей Донбасса. Зрители также увидят "Скрипичный ключ" петербургского документалиста Артура Ходырева, фильм "Сила" режиссёра Екатерины Китайцевой и автора Руслана Гусарова, "Донбасс-2022" французского режиссёра-документалиста Анн-Лор Боннель, "Я ушла на войну" режиссера Ольги Кирий, "Казаки" военных документалистов Ольги Кирий и Олега Некишева, "Морпехи. Сильные духом" автора Артура Соколова. По информации сообщения, в деловой программе фестиваля запланирован круглый стол "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с участием Бориса Корчевникова и представителя РПЦ, и панельная дискуссия "Информационные войны" с пранкерами Вованом и Лексусом.

https://ria.ru/20230820/filmy-1891162073.html

https://ria.ru/20230803/film-1888044679.html

https://ria.ru/20230725/kino-1886743543.html

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русская православная церковь, иркутск, россия, донбасс, новости культуры