В ЛНР за неделю уничтожили более 60 украинских дронов
Пасечник: в ЛНР за неделю уничтожили 60 украинских беспилотников
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. За минувшую неделю все 44 попытки нарушения воздушного пространства республики со стороны украинских войск успешно отражены, противник потерял более 60 беспилотников, сообщил в телеграм-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
"Благодаря высокопрофессиональным совместным действиям наших ПВО и РЭБ все 44 попытки нарушения воздушного пространства нашей республики были успешно отражены. Противник потерял более 60 БПЛА, а небо над Луганщиной осталось неприкосновенным!", - написал Пасечник.
Врио главы ЛНР также сообщил, что за прошедшую неделю бойцы 2-го гвардии Луганско-Северодонецкого армейского корпуса отразили 23 атаки на свои позиции со стороны украинских войск.
"Умело и слаженно сработали артиллеристы и специалисты БЛА: разнеся артиллерию противника, они оставили без поддержки наступающие группы ВСУ. В результате безуспешные попытки врага прорваться на участках Берестовое – Переездное, Новодружевск – Григоровка, Волчеяровка – Ивано-Дарьевка и Артемовск ‒ Клещеевка привели его к потере порядка 185 убитых и раненых личного состава", - уточнил Пасечник.
По его словам, на прошлой неделе были уничтожены 24 единицы артиллерии и минометов, среди них польская САУ "Краб" и артиллерийское орудие М-777 производства США; более шести бронированных машин, две из них "Брэдли", десять единиц автотехники, восемь полевых складов боеприпасов и три пункта временной дислокации противника.
Кроме того, Пасечник поблагодарил бойцов 2-го армейского корпуса и чеченский спецназ "Ахмат" "за отличную работу" и выразил уверенность, что они "справятся с боевой задачей любой сложности".