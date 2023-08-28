https://ria.ru/20230828/lnr-1892735593.html

В ЛНР за неделю уничтожили более 60 украинских дронов

В ЛНР за неделю уничтожили более 60 украинских дронов - РИА Новости, 28.08.2023

В ЛНР за неделю уничтожили более 60 украинских дронов

За минувшую неделю все 44 попытки нарушения воздушного пространства республики со стороны украинских войск успешно отражены, противник потерял более 60... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:56

2023-08-28T17:56

2023-08-28T17:56

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

сша

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ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. За минувшую неделю все 44 попытки нарушения воздушного пространства республики со стороны украинских войск успешно отражены, противник потерял более 60 беспилотников, сообщил в телеграм-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. "Благодаря высокопрофессиональным совместным действиям наших ПВО и РЭБ все 44 попытки нарушения воздушного пространства нашей республики были успешно отражены. Противник потерял более 60 БПЛА, а небо над Луганщиной осталось неприкосновенным!", - написал Пасечник. Врио главы ЛНР также сообщил, что за прошедшую неделю бойцы 2-го гвардии Луганско-Северодонецкого армейского корпуса отразили 23 атаки на свои позиции со стороны украинских войск. "Умело и слаженно сработали артиллеристы и специалисты БЛА: разнеся артиллерию противника, они оставили без поддержки наступающие группы ВСУ. В результате безуспешные попытки врага прорваться на участках Берестовое – Переездное, Новодружевск – Григоровка, Волчеяровка – Ивано-Дарьевка и Артемовск ‒ Клещеевка привели его к потере порядка 185 убитых и раненых личного состава", - уточнил Пасечник. По его словам, на прошлой неделе были уничтожены 24 единицы артиллерии и минометов, среди них польская САУ "Краб" и артиллерийское орудие М-777 производства США; более шести бронированных машин, две из них "Брэдли", десять единиц автотехники, восемь полевых складов боеприпасов и три пункта временной дислокации противника. Кроме того, Пасечник поблагодарил бойцов 2-го армейского корпуса и чеченский спецназ "Ахмат" "за отличную работу" и выразил уверенность, что они "справятся с боевой задачей любой сложности".

https://ria.ru/20230828/pvo-1892643427.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, сша