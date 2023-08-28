https://ria.ru/20230828/lenoblast-1892764901.html

Ленобласть поддерживает медработников жильем

Ленобласть поддерживает медработников жильем - РИА Новости, 28.08.2023

Ленобласть поддерживает медработников жильем

Власти Ленинградской области с начала года предоставили 30 квартир медицинским работникам в качестве одной из мер решения вопроса обеспечения кадрами... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:01

2023-08-28T19:01

2023-08-28T19:01

ленинградская область

волховский район

киришский район

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области с начала года предоставили 30 квартир медицинским работникам в качестве одной из мер решения вопроса обеспечения кадрами муниципальных медучреждений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации. По его словам, меры поддержки медработников и медучреждений со стороны муниципалитетов обсуждались в понедельник на аппаратном совещании в областном правительстве. Лидерами по выделению жилья медработникам являются Волховский, Всеволожский, Лодейнопольский, Кингисеппский, Кировский, Гатчинский и Киришский районы. "Поддержка медицинских работников — приоритетное направление для Ленинградской области. Районы заинтересованы в узких специалистах — урологах, рентгенологах, хирургах, поэтому они активно обеспечивают врачей жильём. Мы рассчитываем на то, что средний и младший медицинский персонал также будет обеспечен всеми необходимыми условиями", — привели в пресс-службе слова губернатора области Александра Дрозденко. В свою очередь, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков рассказал о том, что в ряде районов органы местного самоуправления на безвозмездной основе выделяют земельные участки для строительства зданий и сооружений, предназначенных для организации медпомощи. Большинство районных администраций оказывает содействие в размещении медорганизаций. Так, в Волховском районе администрация оказала содействие в размещении аптек в селе Паша и поселке Свирица, заменила кровлю в здании, где находится Иссадский фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Во Всеволожском районе предоставлены в безвозмездное пользование здания для размещения врачебной амбулатории и ФАП, в Гатчинском районе переданы в областную собственность два помещения для размещения детского стоматологического отделения и отделения медико-социальной помощи детям. Губернатор Ленинградской области также обратил особое внимание на важность содействия со стороны муниципалитетов организации торговли лекарственными препаратами на местах. "Область старается размещать аптечные киоски в амбулаториях, однако, если посёлок крупный, то жителям требуется больше мест, в которых можно купить препараты. Будет помещение — мы, разумеется, поможем организовывать аптечные пункты и не будем требовать высокой рентабельности от торговой точки. Главное, чтобы все жители области имели оперативный доступ к лекарствам", — пояснил Дрозденко.

https://ria.ru/20230801/lenoblast-1887652811.html

волховский район

киришский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волховский район, киришский район, александр дрозденко