https://ria.ru/20230828/lekarsta-1892611830.html

Российский Renewal запустил новое производство лекарств

Российский Renewal запустил новое производство лекарств - РИА Новости, 28.08.2023

Российский Renewal запустил новое производство лекарств

Российский фармпроизводитель Renewal ("ПФК Обновление") запустил новое производство лекарств в форме спреев с годовыми объемами производства до 21 миллиона... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T10:33

2023-08-28T10:33

2023-08-28T10:33

новосибирск

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здоровье - общество

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НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Российский фармпроизводитель Renewal ("ПФК Обновление") запустил новое производство лекарств в форме спреев с годовыми объемами производства до 21 миллиона упаковок препаратов, сообщает компания в понедельник. "На новом участке производства жидких лекарственных форм фармкомпании Renewal ("ПФК Обновление") налажен выпуск спреев, растворов для внутреннего и наружного применения. Годовые объемы производства составят до 21 миллиона упаковок препаратов", - говорится в сообщении. В компании отметили, что для работы нового участка спроектировано и установлено современное оборудование приготовления, наполнения и упаковки лекарств, благодаря чему компания способна в полный цикл производить продукцию практически без "соприкосновения" препаратов с окружающей средой. "Растворы поступают из реактора в машины розлива по закрытым продуктовым линиям, а высокая скорость наполнения сводит к минимуму воздействие окружающей среды на продукт. Это дает возможность производства светочувствительных и термолабильных лекарственных препаратов", - рассказал исполнительный директор Renewal Владимир Гречкин. Первыми продуктами, сошедшими с линии, стали перекись водорода и Хлоргексидин во флаконах 100 мл. До конца 2023 года начнется выпуск назальных лекарственных препаратов в форме спреев: Ринделит окси (оксиметазолин); Кватран ксило (ксилометазолин + морская вода); Кватран пантенол (ксилометазолин + декспантенол); Нафтизин Реневал; Мометазон. Также здесь будут производиться антигистаминные препараты последних поколений для приема внутрь. Renewal ("Производственная фармацевтическая компания "Обновление") - один из крупнейших российских производителей лекарственных средств, производственно-исследовательский комплекс расположен в Новосибирске и рабочем поселке Сузун. В лекарственный портфель компании входят более 220 препаратов различных терапевтических групп. Это аналоги наиболее популярных импортируемых лекарственных средств и оригинальные препараты безрецептурного отпуска. Препараты производятся в разных формах.

https://ria.ru/20230826/mak-1892415416.html

https://ria.ru/20230822/gepatit-1891480746.html

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новосибирск, россия, здоровье - общество