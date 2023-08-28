https://ria.ru/20230828/karabakh-1892772368.html

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 28.08.2023

В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Аскеранском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T19:31

2023-08-28T19:31

2023-08-28T19:31

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Аскеранском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

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в мире, россия, нагорный карабах, москва