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В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 28.08.2023
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19:31 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/karabakh-1892772368.html
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня - РИА Новости, 28.08.2023
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Аскеранском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:31
2023-08-28T19:31
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Аскеранском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ. "Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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в мире, россия, нагорный карабах, москва
В мире, Россия, Нагорный Карабах, Москва
В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня

В зоне ответственности РФ в Нагорном Карабахе нарушили режим прекращения огня

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе
Российский военнослужащий подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский военнослужащий подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Аскеранском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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