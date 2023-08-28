В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
В зоне ответственности РФ в Нагорном Карабахе нарушили режим прекращения огня
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе
Российский военнослужащий подразделения гуманитарного разминирования в Нагорном Карабахе. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Аскеранском районе в Нагорном Карабахе, пострадавших нет, говорится в бюллетене Минобороны РФ.
"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.