https://ria.ru/20230828/ikona-1892644214.html

Патриарх Кирилл начал освящение иконы на Спасской башне Кремля

Патриарх Кирилл начал освящение иконы на Спасской башне Кремля - РИА Новости, 28.08.2023

Патриарх Кирилл начал освящение иконы на Спасской башне Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал освящение воссозданной надвратной иконы Спаса Нерукотворного, расположенной на внутренней стороне Спасской башни... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T13:05

2023-08-28T13:05

2023-08-28T13:26

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

московский кремль (музей-заповедник)

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал освящение воссозданной надвратной иконы Спаса Нерукотворного, расположенной на внутренней стороне Спасской башни Московского Кремля, передает корреспондент РИА Новости. В 2023 году при участии Фонда Андрея Первозванного были воссозданы семь надвратных икон на проездных башнях Московского Кремля, уничтоженные в советское время. Патриарх Кирилл в понедельник освящает одну из них - образ Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицей на престоле со святителями Петром и Алексием. Икона расположена на внутренней стороне Спасской башни Московского Кремля. В 2010 году патриарх Кирилл освятил икону на внешней стороне той же башни. По данным Фонда Андрея Первозванного, с внутренней стороны Спасской башни воссоздали двухчастный образ Спаса Нерукотворного с ангелами и Пресвятой Богородицей на престоле со святителями Петром и Алексием. С внутренней стороны Никольской башни - Казанский образ Божией Матери с ангелами. Образ Пресвятой Троицы расположен с внутренней стороны Троицкой башни. Икона святого Иоанна Предтечи – с внутренней стороны Боровицкой башни. На Кутафьей башне воссоздали сразу три иконы: равноапостольных Константина и Елены, великого князя Владимира и благоверных князей Бориса и Глеба. В отличие от воссозданных в 2023 году семи икон, две иконы на башнях Московского Кремля сохранились благодаря тому, что в советское время реставраторы закрыли их металлической сеткой и штукатуркой. В 2010 году их открыли и отреставрировали. Это икона Христа Спасителя на внешней стороне Спасской башни и икона святителя Николая Чудотворца также на внешней стороне Никольской башни - обе иконы "смотрят" на Красную площадь. Патриарх Кирилл в 2010 году освятил иконы на внешней стороне Спасской и Никольской башен.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), московский кремль (музей-заповедник)