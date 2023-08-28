https://ria.ru/20230828/bpla-1892632698.html

На учениях ОДКБ в Белоруссии отработают применение беспилотников

На учениях ОДКБ в Белоруссии отработают применение беспилотников - РИА Новости, 28.08.2023

На учениях ОДКБ в Белоруссии отработают применение беспилотников

Одной из новых тем учений ОДКБ в Белоруссии будет применение беспилотников и противодействие им, заявил начальник объединенного штаба организации Анатолий... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T12:05

2023-08-28T12:05

2023-08-28T12:05

белоруссия

армения

казахстан

анатолий сидоров

одкб

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Одной из новых тем учений ОДКБ в Белоруссии будет применение беспилотников и противодействие им, заявил начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров. "Одна из таких тем, которые я могу сказать, - это будет активное применение беспилотных летательных аппаратов, а также меры по противодействию (им - ред.). Кроме того, будут отрабатываться вопросы радиоэлектронной борьбы", - сказал он в ходе брифинга. В состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20230828/ucheniya-1892628236.html

белоруссия

армения

казахстан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белоруссия, армения, казахстан, анатолий сидоров, одкб