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На учениях ОДКБ в Белоруссии отработают применение беспилотников
На учениях ОДКБ в Белоруссии отработают применение беспилотников - РИА Новости, 28.08.2023
На учениях ОДКБ в Белоруссии отработают применение беспилотников
Одной из новых тем учений ОДКБ в Белоруссии будет применение беспилотников и противодействие им, заявил начальник объединенного штаба организации Анатолий... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:05
2023-08-28T12:05
2023-08-28T12:05
белоруссия
армения
казахстан
анатолий сидоров
одкб
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Одной из новых тем учений ОДКБ в Белоруссии будет применение беспилотников и противодействие им, заявил начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров. "Одна из таких тем, которые я могу сказать, - это будет активное применение беспилотных летательных аппаратов, а также меры по противодействию (им - ред.). Кроме того, будут отрабатываться вопросы радиоэлектронной борьбы", - сказал он в ходе брифинга. В состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, армения, казахстан, анатолий сидоров, одкб
Белоруссия, Армения, Казахстан, Анатолий Сидоров, ОДКБ
На учениях ОДКБ в Белоруссии отработают применение беспилотников
На учениях ОДКБ в Белоруссии отработают применение БПЛА и противодействие им