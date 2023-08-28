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В Петербурге задержали водителя, сбившего пешехода на тротуаре в Мурино
В Петербурге задержали водителя, сбившего пешехода на тротуаре в Мурино - РИА Новости, 28.08.2023
В Петербурге задержали водителя, сбившего пешехода на тротуаре в Мурино
Сбивший пешехода на тротуаре в городе Мурино в Ленинградской области водитель зеленого Porsche задержан, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и области. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T22:46
2023-08-28T22:46
2023-08-28T22:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Сбивший пешехода на тротуаре в городе Мурино в Ленинградской области водитель зеленого Porsche задержан, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и области. "В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность правонарушителя была установлена. Им оказался 20-летний местный житель, который задержан и допрошен в качестве подозреваемого", - сообщает пресс-служба. Ранее в полицию поступило сообщение, что у дома 8 корпус 1 по Екатерининской улице в Мурино автомобиль зеленого цвета сбил пешехода и скрылся. Полиция начала розыск водителя. Как следует из видео, распространенного в соцсетях, на узкой улице образовалась пробка из нескольких машин, которые не могли разъехаться. Водитель зеленого Porsche выехал на тротуар чтобы проскочить затор, но на его пути встал молодой человек. Водитель, несмотря на препятствие, продолжил движение, а пешеход улетел в кусты. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).
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происшествия, авто, санкт-петербург, ленинградская область, россия, porsche panamera
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Porsche Panamera
В Петербурге задержали водителя, сбившего пешехода на тротуаре в Мурино
В Петербурге задержали водителя Porsche, сбившего пешехода на тротуаре в Мурино
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости.
Сбивший пешехода на тротуаре в городе Мурино в Ленинградской области водитель зеленого Porsche задержан, сообщили в пресс-службе
ГУМВД по Петербургу и области.
"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность правонарушителя была установлена. Им оказался 20-летний местный житель, который задержан и допрошен в качестве подозреваемого", - сообщает пресс-служба.
Ранее в полицию поступило сообщение, что у дома 8 корпус 1 по Екатерининской улице в Мурино автомобиль зеленого цвета сбил пешехода и скрылся. Полиция начала розыск водителя.
Как следует из видео, распространенного в соцсетях, на узкой улице образовалась пробка из нескольких машин, которые не могли разъехаться. Водитель зеленого Porsche выехал на тротуар чтобы проскочить затор, но на его пути встал молодой человек. Водитель, несмотря на препятствие, продолжил движение, а пешеход улетел в кусты.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.213 УК РФ
(хулиганство).
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