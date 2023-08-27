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В Британии детей-беженцев сажают в тюрьму с осужденными за изнасилования - РИА Новости, 27.08.2023
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15:08 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/tyurma-1892526675.html
В Британии детей-беженцев сажают в тюрьму с осужденными за изнасилования
В Британии детей-беженцев сажают в тюрьму с осужденными за изнасилования - РИА Новости, 27.08.2023
В Британии детей-беженцев сажают в тюрьму с осужденными за изнасилования
Дети-беженцы, незаконно попавшие на территорию Великобритании без сопровождения взрослых, оказались в тюрьме, в которой содержатся насильники, сообщила газета... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T15:08
2023-08-27T15:08
в мире
великобритания
ла-манш
кент (вашингтон)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Дети-беженцы, незаконно попавшие на территорию Великобритании без сопровождения взрослых, оказались в тюрьме, в которой содержатся насильники, сообщила газета Guardian со ссылкой на благотворительную организацию Humans for Rights Network. "Растет число случаев, когда несопровождаемые дети, многие из которых, судя по всему, стали жертвами торговли людьми, отправляются в тюрьму Элмли (графство Кент) и помещаются среди взрослых заключенных иностранцев. По данным последней инспекции Элмли, в блоке..., где содержатся иностранные граждане, также содержатся лица, совершившие преступления сексуального характера", - пишет издание. По данным организации, 14 детей, которые выявлены к настоящему моменту, отправили в Элмли, один из них в возрасте 14 лет провел там семь месяцев. Как отмечает издание, в большинстве случаев речь идет о детях из Судана или Южного Судана, прибывших в Великобританию через Ливию. "Эти дети заперты в камерах, не знают, к кому обратиться за помощью, лишены возможности получить адекватную юридическую консультацию и оспорить произвольное решение, принятое в отношении их возраста сотрудниками иммиграционной службы по прибытии в Великобританию. Это дети, ищущие безопасности, которые вместо этого оказываются в тюрьме для взрослых, лишенные этой защиты и подвергающиеся огромному риску", - рассказала газете директор организации Мэдди Харрис. В апреле Guardian сообщала о том, что министерство внутренних дел Великобритании ошибочно классифицирует сотни детей-беженцев как взрослых и из-за этого дети могут быть ошибочно помещены в центры содержания взрослых иммигрантов. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 45 тысяч человек.
https://ria.ru/20230806/lodki-1888472323.html
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ла-манш
кент (вашингтон)
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в мире, великобритания, ла-манш, кент (вашингтон)
В мире, Великобритания, Ла-Манш, Кент (Вашингтон)
В Британии детей-беженцев сажают в тюрьму с осужденными за изнасилования

Guardian: в Британии детей-беженцев отправляют в тюрьму с насильниками

CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) / Тюрьма в Великобритании
Тюрьма в Великобритании - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) /
Тюрьма в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Дети-беженцы, незаконно попавшие на территорию Великобритании без сопровождения взрослых, оказались в тюрьме, в которой содержатся насильники, сообщила газета Guardian со ссылкой на благотворительную организацию Humans for Rights Network.
"Растет число случаев, когда несопровождаемые дети, многие из которых, судя по всему, стали жертвами торговли людьми, отправляются в тюрьму Элмли (графство Кент) и помещаются среди взрослых заключенных иностранцев. По данным последней инспекции Элмли, в блоке..., где содержатся иностранные граждане, также содержатся лица, совершившие преступления сексуального характера", - пишет издание.
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По данным организации, 14 детей, которые выявлены к настоящему моменту, отправили в Элмли, один из них в возрасте 14 лет провел там семь месяцев. Как отмечает издание, в большинстве случаев речь идет о детях из Судана или Южного Судана, прибывших в Великобританию через Ливию.
"Эти дети заперты в камерах, не знают, к кому обратиться за помощью, лишены возможности получить адекватную юридическую консультацию и оспорить произвольное решение, принятое в отношении их возраста сотрудниками иммиграционной службы по прибытии в Великобританию. Это дети, ищущие безопасности, которые вместо этого оказываются в тюрьме для взрослых, лишенные этой защиты и подвергающиеся огромному риску", - рассказала газете директор организации Мэдди Харрис.
В апреле Guardian сообщала о том, что министерство внутренних дел Великобритании ошибочно классифицирует сотни детей-беженцев как взрослых и из-за этого дети могут быть ошибочно помещены в центры содержания взрослых иммигрантов.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 45 тысяч человек.
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