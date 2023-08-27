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Спасатели Росавиации помогли эвакуировать моряка с судна в море Лаптевых
Спасатели Росавиации помогли эвакуировать моряка с судна в море Лаптевых - РИА Новости, 27.08.2023
Спасатели Росавиации помогли эвакуировать моряка с судна в море Лаптевых
Группа спасателей Росавиации помогла эвакуировать больного моряка с научно-исследовательского судна "Аурелия" в акватории моря Лаптевых, сообщается в... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T17:33
2023-08-27T17:33
2023-08-27T19:00
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Группа спасателей Росавиации помогла эвакуировать больного моряка с научно-исследовательского судна "Аурелия" в акватории моря Лаптевых, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Спасатели подведомственного Росавиации ФКУ "Дальневосточный АПСЦ" 27 августа приняли участие в поисково-спасательной операции по эвакуации больного моряка с научно-исследовательского судна "Аурелия" в акватории моря Лаптевых. Для оказания помощи было задействовано два спасателя Тиксинской региональной поисково-спасательной базы и врач республиканского центра медицины катастроф, которые были доставлены к НИС "Аурелия" на поисково-спасательном вертолете Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии", - говорится в сообщении. Добавляется, что больного доставили на борт Ми-8, после прибытия на аэродром Тикси пациент был передан персоналу местной скорой помощи. Спасательная операция началась в 04.15 и завершилась в 10.25 по московскому времени. Расстояние от аэропорта Тикси до судна составляет 190 километров, отметили в Росавиации.
https://ria.ru/20230619/spasenie-1879070922.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), полярные авиалинии, ми-8 амтш, общество, здоровье - общество
Хорошие новости, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Полярные авиалинии, Ми-8 АМТШ, Общество, Здоровье - Общество
Спасатели Росавиации помогли эвакуировать моряка с судна в море Лаптевых
Спасатели Росавиации эвакуировали больного моряка с судна в море Лаптевых