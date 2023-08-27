https://ria.ru/20230827/kino-1892443914.html

Киноразворот на Восток

Киноразворот на Восток - РИА Новости, 27.08.2023

Киноразворот на Восток

Для начала — новость, которую киновед из Гонконга по имени Сирил Йип неправильно (или упрощенно) понял. Он рассказывает о том, как Роскино бросилось... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T08:00

2023-08-27T08:00

2023-08-27T08:01

аналитика

китай

россия

гонконг

роскино

т-34

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730928979_0:120:1920:1200_1920x0_80_0_0_94f23105d9cf2defed719d8fb9b8bc67.jpg

Для начала — новость, которую киновед из Гонконга по имени Сирил Йип неправильно (или упрощенно) понял. Он рассказывает о том, как Роскино бросилось организовывать экспорт российской кинопродукции в Китай (а также Индию, Бразилию и т.д.) — потому, что санкции закрыли нашему кино дорогу на Запад. И он неправ. А вот и вторая его идея — она о том, чем именно наше кино интересно китайцам. Цитируются эксперты, утверждающие, что "националистически настроенная" китайская аудитория чувствует солидарность с Россией, противостоящей западным санкциям. И Сирил с его экспертами опять неправ — или, скорее, упрощает ситуацию.Почему: потому что культура — это не политика, и чувства между нациями — они выстраиваются сложным образом. Хотя и к политике имеют отношение.Сначала о "развороте на Восток" — ну, например, российской экономики. Якобы мы только и мечтали, чтобы стать частью западной экономической системы, а Восток игнорировали — но тут с горя пришлось спешно делать пируэт. Это не так, потому что наши деловые отношения с Азией выстраивались и росли годами, а сейчас мы видим лишь ускорение давно начавшегося процесса. И с культурой, в частности — с нашим кино в Китае, ровно то же самое.Фестивали, семинары, программы сотрудничества: это шло годами по нарастающей, сегодня тоже ничего принципиально нового не происходит, разве что технологии добавляют свое, типа видеоплатформ. Это было в прошлом году, позапрошлом и годы назад. Китайцы недавно посмотрели, и с большим удовольствием, снятый в космосе "Вызов", раньше были "Т-34", "Притяжение", "Гоголь. Начало" и многое другое, по сути все. Увидят вот-вот "Хитровку. Знак четырех", "Мы из будущего". И еще десятки наименований, речь о показах для профессионалов или любителей и о большом экране. Это данные мелькают годами, накануне или после фактически ежегодных фестивалей русских фильмов в этой стране (собственно, упомянутый выше материал из Гонконга сделан вдогон к одному из таких мероприятий).И то же самое давно происходит с лучшими из китайских работ в России. Результат: у нас образовался заочный элитный клуб любителей их кино, и то же самое по ту сторону границы.Именно элитный. Потому что массовой любви не получается. Мы друг для друга — экзотика, хотя и нередко привлекательная. Почему так — об этом спорят в Сети вот те самые элитные клубы по обе стороны границы. Тема спора — это совпадение или несовпадение национальных характеров двух великих народов, а от характеров зависит наше будущее в этом мире: будем ли мы вместе или не совсем.Почему нам нравится или не нравится их кинопродукция — разговор отдельный. А вот если речь о нашей для Китая, то тут есть что-то интересное. Речь, например, о том, что китайцы раньше нас избавились от морока Голливуда. Мы недавно говорили о том, почему в этой стране американская "Барби" людям не сильно понравилась: а просто потому, что на первые места там вышли свои ленты. Пару десятилетий назад китайцы восторгались эффектами, техническим уровнем американского кино. Сегодня кино самого Китая технически Америку догнало и обогнало, и тут публике стало ясно, что свое — это свое, понятное, а чужое — тут западная цивилизация уходит в непонятные дебри. Кино США в 80-е годы было человечным, а сейчас не очень. А вот в России тот же процесс избавления от Голливуда задержался, хотя тоже идет.Главная идея в том, что кино смотрят для того, чтобы отдыхать. Культура — это о людях и их чувствах, а не о солидарности по части создания многополярного мира. А если зритель видит на экране нечто сложное, иностранное, требующее расшифровки — это не для каждого и не на каждый день. Особенно если речь идет о чем-то, находящемся за кадром, без слов понятном одному народу — и непонятном другому.И вот наконец политика и то, почему одни наши фильмы не вызывают вопросов у китайской публики, а в других она чует что-то неясно неприятное и загадочное. Речь о мысли одной блогерши с узкой аудиторией: ключевое ощущение всей китайской нации сегодня в том, что эта нация наконец-то возвращается к своей традиционной роли в мире, роли великой, а то и первой державы. Уязвленность и униженность уступает место гордости. Это не какая-то идея, спущенная сверху, наоборот — это власти ее подхватили. И когда российский режиссер или актеры не то чтобы снимают антипатриотический фильм, а просто держат фигу в кармане и предаются горечи, то китайцы этого не понимают, но чувствуют лучше нас и не знают, что и думать. В одних наших фильмах эта фига есть, в других нет, но общая картина таким кино сильно портится.Называется ее блог "Разговоры за хого". Хого — это вроде китайского самовара, в котором кипит бульон, куда большая компания макает всякие нарезанные штуки и этому занятию коллективно радуется. У нас не всем знакомое занятие, а в Китае — очень даже. В общем, женщина знает, о чем пишет.

https://ria.ru/20230809/kontrol-1888951433.html

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

https://ria.ru/20230818/politika-1890683224.html

https://ria.ru/20230825/informatsiya-1892090710.html

китай

россия

гонконг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

аналитика, китай, россия, гонконг, роскино, т-34