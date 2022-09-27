https://ria.ru/20220927/kino-1819719658.html

Russian Film Festival стартовал в Китае

Russian Film Festival стартовал в Китае - РИА Новости, 27.09.2022

Russian Film Festival стартовал в Китае

Russian Film Festival стартовал в Пекине, сообщается на странице ВКонтакте посольства России в Китае. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:16

2022-09-27T11:16

2022-09-27T11:21

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ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. Russian Film Festival стартовал в Пекине, сообщается на странице ВКонтакте посольства России в Китае.Открытие прошло на территории бывшего сталелитейного завода "Шоуган", "где собрались кинематографические круги Китая, представители российского посольства и журналисты", говорится в публикации.Смотр проводится в оналйн-формате онлайн. 17 проектов будут представлены на китайской видео-платформе Tencent Video. Посмотреть их можно бесплатно. В программе включает комедии и мелодрамы ("30 свиданий"), фантастические ленты и триллеры ("Притяжение", "Гоголь. Начало"), анимация ("Белка и стрелка") и другие.Russian Film Festival – дни российского кино за рубежом. Их организует "Роскино" при поддержке Министерства культуры России с 2020 года. Цель смотра – знакомство зарубежных зрителей с многообразием современного российского контента.Фестиваль продлится до 15 октября.

https://ria.ru/20220922/kino-1818745490.html

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россия

пекин

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, китай, россия, пекин, роскино, кино и сериалы