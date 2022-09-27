https://ria.ru/20220927/kino-1819719658.html
Russian Film Festival стартовал в Китае
Russian Film Festival стартовал в Китае - РИА Новости, 27.09.2022
Russian Film Festival стартовал в Китае
Russian Film Festival стартовал в Пекине, сообщается на странице ВКонтакте посольства России в Китае. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:16
2022-09-27T11:16
2022-09-27T11:21
культура
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кино и сериалы
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ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости. Russian Film Festival стартовал в Пекине, сообщается на странице ВКонтакте посольства России в Китае.Открытие прошло на территории бывшего сталелитейного завода "Шоуган", "где собрались кинематографические круги Китая, представители российского посольства и журналисты", говорится в публикации.Смотр проводится в оналйн-формате онлайн. 17 проектов будут представлены на китайской видео-платформе Tencent Video. Посмотреть их можно бесплатно. В программе включает комедии и мелодрамы ("30 свиданий"), фантастические ленты и триллеры ("Притяжение", "Гоголь. Начало"), анимация ("Белка и стрелка") и другие.Russian Film Festival – дни российского кино за рубежом. Их организует "Роскино" при поддержке Министерства культуры России с 2020 года. Цель смотра – знакомство зарубежных зрителей с многообразием современного российского контента.Фестиваль продлится до 15 октября.
https://ria.ru/20220922/kino-1818745490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, китай, россия, пекин, роскино, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Китай, Россия, Пекин, Роскино, Кино и сериалы
11:16 27.09.2022 (обновлено: 11:21 27.09.2022)
Russian Film Festival стартовал в Китае
Посольство России в Китае: Russian Film Festival стартовал в Пекине
ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости.
Russian Film Festival стартовал в Пекине, сообщается
на странице ВКонтакте посольства России в Китае.
Открытие прошло на территории бывшего сталелитейного завода "Шоуган", "где собрались кинематографические круги Китая, представители российского посольства и журналисты", говорится в публикации.
Смотр проводится в оналйн-формате онлайн. 17 проектов будут представлены на китайской видео-платформе Tencent Video. Посмотреть их можно бесплатно.
В программе включает комедии и мелодрамы ("30 свиданий"), фантастические ленты и триллеры ("Притяжение", "Гоголь. Начало"), анимация ("Белка и стрелка") и другие.
Russian Film Festival – дни российского кино за рубежом. Их организует "Роскино" при поддержке Министерства культуры России с 2020 года. Цель смотра – знакомство зарубежных зрителей с многообразием современного российского контента.
Фестиваль продлится до 15 октября.