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Золотой век США дал миру куклу Барби и атомную бомбу

Золотой век США дал миру куклу Барби и атомную бомбу - РИА Новости, 13.08.2023

Золотой век США дал миру куклу Барби и атомную бомбу

Киновед из Гонконга Элис У печатно скандалит: мы тут, в Азии, должны были с восторгом встретить шедевр Голливуда "Барби" — это же феминистское пиршество на... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T08:00

2023-08-13T08:00

2023-08-13T08:06

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Киновед из Гонконга Элис У печатно скандалит: мы тут, в Азии, должны были с восторгом встретить шедевр Голливуда "Барби" — это же феминистское пиршество на экране. А вместо этого… Южная Корея — страшное место для феминизма, там идет предвыборная кампания и кандидаты как чумы боятся, чтобы их не заподозрили в профеминистских симпатиях. Там такое кино точно не нужно.А что Китай? Там "Барби" не то чтобы не заметили, но не было такого, как в США, где фильм об ожившей кукле в розовом за первые выходные заработал 162 миллиона, побив массу рекордов. Кукла в Китае оказалась сильно позади двух местных блокбастеров. Один — "Королевство бурь", про сонм китайских богов, участвующих, по сути, в формировании нации задолго до нашей эры. Тысячи статистов и техников, грандиозные эффекты, вот хотя бы жужжание мириада стрел в воздухе. Второй — "Чанъань", это про великих поэтов династии Тан. Две работы высочайшего технического качества, да еще и с войной и поэзией: вот это класс. А тут — смутно знакомая с детства заморская блондинка, выдающая какие-то суждения о роли женщины в нашем мире.Кто-то боялся, что "глобальный мир" — это когда США давят все мыслимые культуры своей кино- и прочей продукцией сниженной художественной ответственности. Ну зря волновались. Для Голливуда сегодня глобализм выглядит чуть не наоборот, потому что кинорынки Китая и Азии по объему как минимум не меньше американских. И Голливуд должен там что-то продавать. А тут еще неприятность — в кадре у Барби возникла карта принадлежности территорий Южно-Китайского моря в версии Пекина, и фильм запретили во Вьетнаме и на Филиппинах. Но это частности, главное же — да неинтересна эта ожившая кукла азиатам.А вот жителям США она дорога, причем по довольно неожиданным причинам. Заметим, никто из американцев не говорит, что это шедевр. Более того, и по части феминизма тут ничего особенного, по крайней мере, для западного человека: ну девушка-босс, не новость, без терроризма и фанатизма. Тут, по части американской реакции на такое кино, нечто другое — смесь радости и грусти.Радуются те, чья жизнь катится под откос. И об этом кинокритики пишут довольно откровенно, говоря, что кошмарной стала жизнь в первую очередь на территориях демократов — типа Лос-Анджелеса или Нью-Йорка. А тут — Барби, что-то свое, родное, подарок от бабушки, национальная скрепа и ценность, можно сговориться с подругами прийти в кинотеатр в розовых платьях и всячески отдохнуть от ежедневных ужасов. То вирус, то Трамп хамит проигравшей женской спортивной команде, то Нигер, то Украина, не говоря о Китае. Да и климат на планете совсем плох. В общем, затравили людей, дайте им расслабиться.Эта тема остается как-то неоцененной нами — как ощущает себя средний житель Запада, в том числе правоверный либерал: да попросту жутко. И как ощущаем себя мы. Разница, мягко скажем, есть. Причем выявляется она лишь при хорошем, грамотном сопоставлении — да только нам не до этой сравнительной социологии, то одно, то другое.А огорчаются в США по несколько другим поводам. Тут случилось смешное совпадение — два новых фильма вышли там в один день: "Барби" и "Оппенгеймер", кинобиография отца американской атомной бомбы. И они в сознании сегодняшнего американца как бы слились, вплоть до того, что кто-то шутит — это один фильм, "Барбингеймер".Хотя шуточки получаются невеселые. Мы, США, вступили в американский век, дав миру бомбу и Барби. А что теперь? Вот и китайцам это по большому барабану. Им не страшно и не радостно.Здесь надо напомнить, что бомбу Оппенгеймер с командой взорвал 16 июля 1945 года, а производством плутония занималась команда химического короля Дюпона. А весной 1959 года пластиковая кукла начала производиться из пластика, созданного в том же концерне "Дюпон". И с тех пор в среднем каждую минуту в мире продавалось их по 100 штук (кстати, сколько из них сделано в Китае — вопрос интересный). Но в целом — это же был рассвет нашего золотого века.Ну да, отзывается на этот факт совсем не кинокритик, а борец за экологию американец Тайлер Харпер: вот так и началась новая эпоха, когда "ускоренный милитаризм и неограниченное потребление" загадили планету пластиком и следами плутония, причем следы эти могут остаться, даже когда человечество загонит само себя в могилу.В общем, ничто на земле не проходит бесследно, как молоды мы были — взрывали бомбы, продавали по всему миру в диких количествах свою Барби. А сейчас китайцам и прочим азиатам это как бы все равно, живут там своей жизнью, смотрят кино про своих богов и поэтов.

https://ria.ru/20230731/barbi-1887265100.html

https://ria.ru/20230705/kino-1882441730.html

https://ria.ru/20230809/barbi-1889137399.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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сша, китай, азия, в мире, аналитика