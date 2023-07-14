https://ria.ru/20230714/barbi-1884088376.html
Китай купил Голливуд: "Барби" вляпалась в геополитический скандал
Китай купил Голливуд: "Барби" вляпалась в геополитический скандал - РИА Новости, 14.07.2023
Китай купил Голливуд: "Барби" вляпалась в геополитический скандал
Не каждый год такое бывает, чтобы кинокомедия вызвала международный политический скандал с участием сразу нескольких стран. И совсем уж исключительным случаем... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T08:00
2023-07-14T08:00
2023-07-14T08:03
технологии
китай
си цзиньпин
министерство обороны сша
россия
вьетнам
аналитика
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882441844_330:0:3838:1973_1920x0_80_0_0_d354c1d1d0fdef3588f9b2d018572c19.jpg
Не каждый год такое бывает, чтобы кинокомедия вызвала международный политический скандал с участием сразу нескольких стран. И совсем уж исключительным случаем делает произошедшее тот факт, что речь идет о комедии в легком жанре. "Барби" — это все-таки не провокационный "Борат" (запрещен к прокату в Казахстане) и не "Смерть Сталина" (запрещена к прокату в России), а заведомо детская история про ожившие куски розового пластика.Скандал затронул всех, кто участвует в территориальном конфликте в Южно-Китайском море. Китай старается превратить это море в свое внутреннее озеро с исключительными правами на судоходство, рыбную ловлю и добычу полезных ископаемых. С середины XX века его несимволические притязания имеют символ, который похож на латинскую букву U, собранную из девяти дефисов.Положенные на карту дефисы обозначают границы китайских притязаний на акватории. И каждый из них опирается на остров или группу островов, принадлежность которых могут оспаривать до пяти стран (или даже до шести, если смотреть на это глазами Тайваня), как в случае с архипелагом Спратли. Наиболее распространенное название этой концепции — "карта девяти тире".В случае со спорными островами речь чаще всего идет о необитаемых кусках камня — контроль за ними нужен только для расчета пограничных линий. Но регион важный. Спор идет горячий. Бывало уже всякое — от военных конфликтов до полноценных погромов (например, китайских магазинов во Вьетнаме).Для вьетнамца, филиппинца, малайзийца, индонезийца, брунейца буква U или девять пунктиров на любой карте — это провокация, а буква U из девяти пунктиров — почти оскорбление.В "Барби" злополучные тире у Азиатского континента разглядели на карте, нарисованной на доске детскими мелками. После этого фильм был запрещен во Вьетнаме, а власти Филиппин присвоили комедии про детскую куклу "недетский" рейтинг и потребовали "заблюрить" тире, как это обычно делают с изображениями половых органов.В Китае фильм, напротив, стали защищать. МИД КНР посоветовал "не связывать проблему Южно-Китайского моря с обычными повседневными культурными и межличностными обменами". В этом с китайцами согласна студия Warner Brothers, где отрицают какой-либо политический подтекст в Барби-карте.Так это или нет, России нужно держаться наособицу от территориальных конфликтов вдоль буквы U. Китай нам друг и союзник, но его старый враг Вьетнам тоже наш друг и союзник: определиться в пользу одного означает обидеть другого. Хорошо, что определяться от нас не требуют, чем Россия и пользуется. Китай придерживается аналогичного нейтралитета по вопросу принадлежности Курильских островов. Так и живем.Но есть основание предположить, что скандал вокруг розовой карты Барби-мира не только лишь случайность. Таких случаев, когда безобидный с виду фильм запрещают в Юго-Восточной Азии из-за U и черточек, — три за четыре года. Достаточно, чтобы сделать некоторые выводы, особенно если твоя задача — анализировать кинорынок в интересах киностудий.В этом современному Китаю уже никто не конкурент, кроме страны-производителя — Соединенных Штатов, поэтому китайский рынок — второй по важности после внутреннего, американского. Но доступ к нему строго ограничен властями КНР, и за него ведется серьезная борьба.Как бы ни было это обидно вьетнамцам и филиппинцам, прокат голливудской картины в Китае — это теперь один из приоритетов. И дело тут не только в количестве населения (в Индии, например, людей больше), но и в доле среднего класса — тех, кто может позволить себе ходить в кино регулярно, лучше всего — всей семьей.До войны компроматов дело еще не дошло. Пока все ограничивается попытками как-то умаслить китайских руководителей — желательно так, чтобы на родине про это не узнали: чревато подозрениями в госизмене.Реальность такова, что руководство Китая косвенно цензурирует голливудские фильмы, но еще сильнее работает самоцензура. Злодей китайского происхождения в американском блокбастере — это сейчас почти нонконформизм и бессребреничество. Русских злодеев в период холодной войны было значительно больше.Власти США видят в этом "низкопоклонстве" перед китайской Компартией угрозу государственного масштаба. В конгрессе который год грозятся запретить это законом, но до сих пор не могут его сформулировать, потому что непонятно, что конкретно запрещать: желание американских студий заработать на китайских зрителях?Самое эффективное средство неожиданно придумали в Пентагоне: со студиями, которые в рамках производственного цикла сотрудничают с властями Китая, он сам сотрудничать не будет. Это ощутимо, с учетом того что ведомство контролирует ряд весьма кинематографичных объектов, а главное — сдает технику в аренду для съемок.Но вода дырочку найдет, а мысль — тем более. Если благорасположенности китайского правительства и внимания китайских зрителей можно добиться с помощью девяти тире, нарисованных мелком на мультяшной карте, попробовать точно стоит. В конце концов, у Барби есть и другие заслуги перед Китайской Народной Республикой: где-то там ее из розового пластика и отливают. Капиталистическая кукла обеспечила социалистическую страну заказами на годы и миллиарды, так что имеет право рассчитывать на лояльность КПК.Китайцы сперва дают деньги и лишь позднее выдвигают требования, а со своей стороны Голливуд с каждым годом расширяет пространство для компромисса. Если раньше на прокат в Китай предлагали специально отцензурированные версии фильмов, то теперь и для себя делают такие, чтобы не страшно было показать председателю Си Цзиньпину.Пока все вот так — стеснительно, будто в шутку, мелками. А потом шрифт для девяти тире будут утверждать в китайском посольстве.
https://ria.ru/20230707/barbi-1882701328.html
https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html
https://ria.ru/20230705/kino-1882441730.html
https://ria.ru/20230629/pentagon-1881324068.html
https://ria.ru/20200912/mulan-1577113434.html
https://ria.ru/20230113/ssha-1844732839.html
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Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Бавырин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg
технологии, китай, си цзиньпин, министерство обороны сша, россия, вьетнам, аналитика
Технологии, Китай, Си Цзиньпин, Министерство обороны США, Россия, Вьетнам, Аналитика
Не каждый год такое бывает, чтобы кинокомедия вызвала международный политический скандал с участием сразу нескольких стран. И совсем уж исключительным случаем делает произошедшее тот факт, что речь идет о комедии в легком жанре. "Барби" — это все-таки не провокационный "Борат" (запрещен к прокату в Казахстане) и не "Смерть Сталина" (запрещена к прокату в России), а заведомо детская история про ожившие куски розового пластика.
Скандал затронул всех, кто участвует в территориальном конфликте в Южно-Китайском море. Китай старается превратить это море в свое внутреннее озеро с исключительными правами на судоходство, рыбную ловлю и добычу полезных ископаемых. С середины XX века его несимволические притязания имеют символ, который похож на латинскую букву U, собранную из девяти дефисов.
Warner Bros. отреагировала на скандал вокруг карты в фильме "Барби"
Положенные на карту дефисы обозначают границы китайских притязаний на акватории. И каждый из них опирается на остров или группу островов, принадлежность которых могут оспаривать до пяти стран (или даже до шести, если смотреть на это глазами Тайваня), как в случае с архипелагом Спратли. Наиболее распространенное название этой концепции — "карта девяти тире".
В случае со спорными островами речь чаще всего идет о необитаемых кусках камня — контроль за ними нужен только для расчета пограничных линий. Но регион важный. Спор идет горячий. Бывало уже всякое — от военных конфликтов до полноценных погромов (например, китайских магазинов во Вьетнаме).
Для вьетнамца, филиппинца, малайзийца, индонезийца, брунейца буква U или девять пунктиров на любой карте — это провокация, а буква U из девяти пунктиров — почти оскорбление.
В "Барби" злополучные тире у Азиатского континента разглядели на карте, нарисованной на доске детскими мелками. После этого фильм был запрещен во Вьетнаме, а власти Филиппин присвоили комедии про детскую куклу "недетский" рейтинг и потребовали "заблюрить" тире, как это обычно делают с изображениями половых органов.
Китай перешел к систематическим издевательствам над США
В Китае фильм, напротив, стали защищать. МИД КНР посоветовал "не связывать проблему Южно-Китайского моря с обычными повседневными культурными и межличностными обменами". В этом с китайцами согласна студия Warner Brothers, где отрицают какой-либо политический подтекст в Барби-карте.
Так это или нет, России нужно держаться наособицу от территориальных конфликтов вдоль буквы U. Китай нам друг и союзник, но его старый враг Вьетнам тоже наш друг и союзник: определиться в пользу одного означает обидеть другого. Хорошо, что определяться от нас не требуют, чем Россия и пользуется. Китай придерживается аналогичного нейтралитета по вопросу принадлежности Курильских островов. Так и живем.
Но есть основание предположить, что скандал вокруг розовой карты Барби-мира не только лишь случайность. Таких случаев, когда безобидный с виду фильм запрещают в Юго-Восточной Азии из-за U и черточек, — три за четыре года. Достаточно, чтобы сделать некоторые выводы, особенно если твоя задача — анализировать кинорынок в интересах киностудий.
В Китае отреагировали на показ спорной карты в фильме "Барби"
В этом современному Китаю уже никто не конкурент, кроме страны-производителя — Соединенных Штатов, поэтому китайский рынок — второй по важности после внутреннего, американского. Но доступ к нему строго ограничен властями КНР, и за него ведется серьезная борьба.
Как бы ни было это обидно вьетнамцам и филиппинцам, прокат голливудской картины в Китае — это теперь один из приоритетов. И дело тут не только в количестве населения (в Индии, например, людей больше), но и в доле среднего класса — тех, кто может позволить себе ходить в кино регулярно, лучше всего — всей семьей.
До войны компроматов дело еще не дошло. Пока все ограничивается попытками как-то умаслить китайских руководителей — желательно так, чтобы на родине про это не узнали: чревато подозрениями в госизмене.
Пентагон: США не собираются снимать санкции с военного руководства Китая
Реальность такова, что руководство Китая косвенно цензурирует голливудские фильмы, но еще сильнее работает самоцензура. Злодей китайского происхождения в американском блокбастере — это сейчас почти нонконформизм и бессребреничество. Русских злодеев в период холодной войны было значительно больше.
Власти США видят в этом "низкопоклонстве" перед китайской Компартией угрозу государственного масштаба. В конгрессе который год грозятся запретить это законом, но до сих пор не могут его сформулировать, потому что непонятно, что конкретно запрещать: желание американских студий заработать на китайских зрителях?
Самое эффективное средство неожиданно придумали в Пентагоне: со студиями, которые в рамках производственного цикла сотрудничают с властями Китая, он сам сотрудничать не будет. Это ощутимо, с учетом того что ведомство контролирует ряд весьма кинематографичных объектов, а главное — сдает технику в аренду для съемок.
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Но вода дырочку найдет, а мысль — тем более. Если благорасположенности китайского правительства и внимания китайских зрителей можно добиться с помощью девяти тире, нарисованных мелком на мультяшной карте, попробовать точно стоит. В конце концов, у Барби есть и другие заслуги перед Китайской Народной Республикой: где-то там ее из розового пластика и отливают. Капиталистическая кукла обеспечила социалистическую страну заказами на годы и миллиарды, так что имеет право рассчитывать на лояльность КПК.
Китайцы сперва дают деньги и лишь позднее выдвигают требования, а со своей стороны Голливуд с каждым годом расширяет пространство для компромисса. Если раньше на прокат в Китай предлагали специально отцензурированные версии фильмов, то теперь и для себя делают такие, чтобы не страшно было показать председателю Си Цзиньпину.
Пока все вот так — стеснительно, будто в шутку, мелками. А потом шрифт для девяти тире будут утверждать в китайском посольстве.
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