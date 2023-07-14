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Китай купил Голливуд: "Барби" вляпалась в геополитический скандал - РИА Новости, 14.07.2023
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08:00 14.07.2023 (обновлено: 08:03 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/barbi-1884088376.html
Китай купил Голливуд: "Барби" вляпалась в геополитический скандал
Китай купил Голливуд: "Барби" вляпалась в геополитический скандал - РИА Новости, 14.07.2023
Китай купил Голливуд: "Барби" вляпалась в геополитический скандал
Не каждый год такое бывает, чтобы кинокомедия вызвала международный политический скандал с участием сразу нескольких стран. И совсем уж исключительным случаем... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T08:00
2023-07-14T08:03
технологии
китай
си цзиньпин
министерство обороны сша
россия
вьетнам
аналитика
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Не каждый год такое бывает, чтобы кинокомедия вызвала международный политический скандал с участием сразу нескольких стран. И совсем уж исключительным случаем делает произошедшее тот факт, что речь идет о комедии в легком жанре. "Барби" — это все-таки не провокационный "Борат" (запрещен к прокату в Казахстане) и не "Смерть Сталина" (запрещена к прокату в России), а заведомо детская история про ожившие куски розового пластика.Скандал затронул всех, кто участвует в территориальном конфликте в Южно-Китайском море. Китай старается превратить это море в свое внутреннее озеро с исключительными правами на судоходство, рыбную ловлю и добычу полезных ископаемых. С середины XX века его несимволические притязания имеют символ, который похож на латинскую букву U, собранную из девяти дефисов.Положенные на карту дефисы обозначают границы китайских притязаний на акватории. И каждый из них опирается на остров или группу островов, принадлежность которых могут оспаривать до пяти стран (или даже до шести, если смотреть на это глазами Тайваня), как в случае с архипелагом Спратли. Наиболее распространенное название этой концепции — "карта девяти тире".В случае со спорными островами речь чаще всего идет о необитаемых кусках камня — контроль за ними нужен только для расчета пограничных линий. Но регион важный. Спор идет горячий. Бывало уже всякое — от военных конфликтов до полноценных погромов (например, китайских магазинов во Вьетнаме).Для вьетнамца, филиппинца, малайзийца, индонезийца, брунейца буква U или девять пунктиров на любой карте — это провокация, а буква U из девяти пунктиров — почти оскорбление.В "Барби" злополучные тире у Азиатского континента разглядели на карте, нарисованной на доске детскими мелками. После этого фильм был запрещен во Вьетнаме, а власти Филиппин присвоили комедии про детскую куклу "недетский" рейтинг и потребовали "заблюрить" тире, как это обычно делают с изображениями половых органов.В Китае фильм, напротив, стали защищать. МИД КНР посоветовал "не связывать проблему Южно-Китайского моря с обычными повседневными культурными и межличностными обменами". В этом с китайцами согласна студия Warner Brothers, где отрицают какой-либо политический подтекст в Барби-карте.Так это или нет, России нужно держаться наособицу от территориальных конфликтов вдоль буквы U. Китай нам друг и союзник, но его старый враг Вьетнам тоже наш друг и союзник: определиться в пользу одного означает обидеть другого. Хорошо, что определяться от нас не требуют, чем Россия и пользуется. Китай придерживается аналогичного нейтралитета по вопросу принадлежности Курильских островов. Так и живем.Но есть основание предположить, что скандал вокруг розовой карты Барби-мира не только лишь случайность. Таких случаев, когда безобидный с виду фильм запрещают в Юго-Восточной Азии из-за U и черточек, — три за четыре года. Достаточно, чтобы сделать некоторые выводы, особенно если твоя задача — анализировать кинорынок в интересах киностудий.В этом современному Китаю уже никто не конкурент, кроме страны-производителя — Соединенных Штатов, поэтому китайский рынок — второй по важности после внутреннего, американского. Но доступ к нему строго ограничен властями КНР, и за него ведется серьезная борьба.Как бы ни было это обидно вьетнамцам и филиппинцам, прокат голливудской картины в Китае — это теперь один из приоритетов. И дело тут не только в количестве населения (в Индии, например, людей больше), но и в доле среднего класса — тех, кто может позволить себе ходить в кино регулярно, лучше всего — всей семьей.До войны компроматов дело еще не дошло. Пока все ограничивается попытками как-то умаслить китайских руководителей — желательно так, чтобы на родине про это не узнали: чревато подозрениями в госизмене.Реальность такова, что руководство Китая косвенно цензурирует голливудские фильмы, но еще сильнее работает самоцензура. Злодей китайского происхождения в американском блокбастере — это сейчас почти нонконформизм и бессребреничество. Русских злодеев в период холодной войны было значительно больше.Власти США видят в этом "низкопоклонстве" перед китайской Компартией угрозу государственного масштаба. В конгрессе который год грозятся запретить это законом, но до сих пор не могут его сформулировать, потому что непонятно, что конкретно запрещать: желание американских студий заработать на китайских зрителях?Самое эффективное средство неожиданно придумали в Пентагоне: со студиями, которые в рамках производственного цикла сотрудничают с властями Китая, он сам сотрудничать не будет. Это ощутимо, с учетом того что ведомство контролирует ряд весьма кинематографичных объектов, а главное — сдает технику в аренду для съемок.Но вода дырочку найдет, а мысль — тем более. Если благорасположенности китайского правительства и внимания китайских зрителей можно добиться с помощью девяти тире, нарисованных мелком на мультяшной карте, попробовать точно стоит. В конце концов, у Барби есть и другие заслуги перед Китайской Народной Республикой: где-то там ее из розового пластика и отливают. Капиталистическая кукла обеспечила социалистическую страну заказами на годы и миллиарды, так что имеет право рассчитывать на лояльность КПК.Китайцы сперва дают деньги и лишь позднее выдвигают требования, а со своей стороны Голливуд с каждым годом расширяет пространство для компромисса. Если раньше на прокат в Китай предлагали специально отцензурированные версии фильмов, то теперь и для себя делают такие, чтобы не страшно было показать председателю Си Цзиньпину.Пока все вот так — стеснительно, будто в шутку, мелками. А потом шрифт для девяти тире будут утверждать в китайском посольстве.
https://ria.ru/20230707/barbi-1882701328.html
https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html
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Дмитрий Бавырин
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технологии, китай, си цзиньпин, министерство обороны сша, россия, вьетнам, аналитика
Технологии, Китай, Си Цзиньпин, Министерство обороны США, Россия, Вьетнам, Аналитика

Китай купил Голливуд: "Барби" вляпалась в геополитический скандал

© Warner Bros. PicturesКадр из трейлера фильма "Барби"
Кадр из трейлера фильма Барби
© Warner Bros. Pictures
Кадр из трейлера фильма "Барби". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
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Не каждый год такое бывает, чтобы кинокомедия вызвала международный политический скандал с участием сразу нескольких стран. И совсем уж исключительным случаем делает произошедшее тот факт, что речь идет о комедии в легком жанре. "Барби" — это все-таки не провокационный "Борат" (запрещен к прокату в Казахстане) и не "Смерть Сталина" (запрещена к прокату в России), а заведомо детская история про ожившие куски розового пластика.
Скандал затронул всех, кто участвует в территориальном конфликте в Южно-Китайском море. Китай старается превратить это море в свое внутреннее озеро с исключительными правами на судоходство, рыбную ловлю и добычу полезных ископаемых. С середины XX века его несимволические притязания имеют символ, который похож на латинскую букву U, собранную из девяти дефисов.
Кадр из фильма Барби
Warner Bros. отреагировала на скандал вокруг карты в фильме "Барби"
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Положенные на карту дефисы обозначают границы китайских притязаний на акватории. И каждый из них опирается на остров или группу островов, принадлежность которых могут оспаривать до пяти стран (или даже до шести, если смотреть на это глазами Тайваня), как в случае с архипелагом Спратли. Наиболее распространенное название этой концепции — "карта девяти тире".
В случае со спорными островами речь чаще всего идет о необитаемых кусках камня — контроль за ними нужен только для расчета пограничных линий. Но регион важный. Спор идет горячий. Бывало уже всякое — от военных конфликтов до полноценных погромов (например, китайских магазинов во Вьетнаме).
Для вьетнамца, филиппинца, малайзийца, индонезийца, брунейца буква U или девять пунктиров на любой карте — это провокация, а буква U из девяти пунктиров — почти оскорбление.
В "Барби" злополучные тире у Азиатского континента разглядели на карте, нарисованной на доске детскими мелками. После этого фильм был запрещен во Вьетнаме, а власти Филиппин присвоили комедии про детскую куклу "недетский" рейтинг и потребовали "заблюрить" тире, как это обычно делают с изображениями половых органов.
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2 июня, 08:00
В Китае фильм, напротив, стали защищать. МИД КНР посоветовал "не связывать проблему Южно-Китайского моря с обычными повседневными культурными и межличностными обменами". В этом с китайцами согласна студия Warner Brothers, где отрицают какой-либо политический подтекст в Барби-карте.
Так это или нет, России нужно держаться наособицу от территориальных конфликтов вдоль буквы U. Китай нам друг и союзник, но его старый враг Вьетнам тоже наш друг и союзник: определиться в пользу одного означает обидеть другого. Хорошо, что определяться от нас не требуют, чем Россия и пользуется. Китай придерживается аналогичного нейтралитета по вопросу принадлежности Курильских островов. Так и живем.
Но есть основание предположить, что скандал вокруг розовой карты Барби-мира не только лишь случайность. Таких случаев, когда безобидный с виду фильм запрещают в Юго-Восточной Азии из-за U и черточек, — три за четыре года. Достаточно, чтобы сделать некоторые выводы, особенно если твоя задача — анализировать кинорынок в интересах киностудий.
Кадр из трейлера фильма Барби
В Китае отреагировали на показ спорной карты в фильме "Барби"
5 июля, 18:56
В этом современному Китаю уже никто не конкурент, кроме страны-производителя — Соединенных Штатов, поэтому китайский рынок — второй по важности после внутреннего, американского. Но доступ к нему строго ограничен властями КНР, и за него ведется серьезная борьба.
Как бы ни было это обидно вьетнамцам и филиппинцам, прокат голливудской картины в Китае — это теперь один из приоритетов. И дело тут не только в количестве населения (в Индии, например, людей больше), но и в доле среднего класса — тех, кто может позволить себе ходить в кино регулярно, лучше всего — всей семьей.
До войны компроматов дело еще не дошло. Пока все ограничивается попытками как-то умаслить китайских руководителей — желательно так, чтобы на родине про это не узнали: чревато подозрениями в госизмене.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Пентагон: США не собираются снимать санкции с военного руководства Китая
29 июня, 22:19
Реальность такова, что руководство Китая косвенно цензурирует голливудские фильмы, но еще сильнее работает самоцензура. Злодей китайского происхождения в американском блокбастере — это сейчас почти нонконформизм и бессребреничество. Русских злодеев в период холодной войны было значительно больше.
Власти США видят в этом "низкопоклонстве" перед китайской Компартией угрозу государственного масштаба. В конгрессе который год грозятся запретить это законом, но до сих пор не могут его сформулировать, потому что непонятно, что конкретно запрещать: желание американских студий заработать на китайских зрителях?
Самое эффективное средство неожиданно придумали в Пентагоне: со студиями, которые в рамках производственного цикла сотрудничают с властями Китая, он сам сотрудничать не будет. Это ощутимо, с учетом того что ведомство контролирует ряд весьма кинематографичных объектов, а главное — сдает технику в аренду для съемок.
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Но вода дырочку найдет, а мысль — тем более. Если благорасположенности китайского правительства и внимания китайских зрителей можно добиться с помощью девяти тире, нарисованных мелком на мультяшной карте, попробовать точно стоит. В конце концов, у Барби есть и другие заслуги перед Китайской Народной Республикой: где-то там ее из розового пластика и отливают. Капиталистическая кукла обеспечила социалистическую страну заказами на годы и миллиарды, так что имеет право рассчитывать на лояльность КПК.
Китайцы сперва дают деньги и лишь позднее выдвигают требования, а со своей стороны Голливуд с каждым годом расширяет пространство для компромисса. Если раньше на прокат в Китай предлагали специально отцензурированные версии фильмов, то теперь и для себя делают такие, чтобы не страшно было показать председателю Си Цзиньпину.
Пока все вот так — стеснительно, будто в шутку, мелками. А потом шрифт для девяти тире будут утверждать в китайском посольстве.
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ТехнологииКитайСи ЦзиньпинМинистерство обороны СШАРоссияВьетнамАналитика
 
 
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