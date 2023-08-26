https://ria.ru/20230826/ukol-1892341136.html

Инфекционист рассказал, что делать при уколе использованным шприцом

Инфекционист рассказал, что делать при уколе использованным шприцом - РИА Новости, 26.08.2023

Инфекционист рассказал, что делать при уколе использованным шприцом

При случайном уколе иглой от использованного шприца необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и сдать тесты на ВИЧ и гепатиты В и С, риск... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T03:20

2023-08-26T03:20

2023-08-26T03:20

общество

дмитров

владимир чуланов

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. При случайном уколе иглой от использованного шприца необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и сдать тесты на ВИЧ и гепатиты В и С, риск инфицирования низкий, но он есть, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава России Владимир Чуланов. Ранее в столичной полиции рассказали РИА Новости, что 18 августа ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, который был воткнут в заднее сиденье машины каршеринга. Позже в СМИ появилась информация о похожем случае в подмосковном Дмитрове, где мужчина, сев на свободное сидение в автобусе, обнаружил воткнутую в него иглу. "При случайном уколе иглой от использованного шприца в общественном месте существует риск заражения инфекциями, передающимися через кровь. Наиболее значимыми являются вирусные гепатиты В и С, а также ВИЧ-инфекция", - сказал Чуланов. Он отметил, что если произошел укол, надо немедленно обратиться за медицинской помощью для первичной обработки раны и определения дальнейшей тактики обследования, решения вопроса о назначении постконтактной химиопрофилактики ВИЧ-инфекции и вакцинации против гепатита В. Риск инфицирования вирусом иммунодефицита человека и вирусом гепатита С в такой ситуации низкий, так как эти вирусы не способны долго сохраняться вне организма человека, пояснил Чуланов. По его словам, если человек, который укололся иглой, ранее был привит против гепатита В, то риск заболевания практически полностью отсутствует. "Поскольку данные инфекции зачастую протекают без каких-либо выраженных клинических проявлений, единственным надежным способом установить факт инфицирования является проведение лабораторных исследований. Необходимо пройти тестирование на РНК ВИЧ, РНК вируса гепатита С и ДНК вируса гепатита В в крови методом ПЦР", - подчеркнул специалист. Важно помнить, что для получения достоверного результата тестирование необходимо проводить через определенное время после укола, поэтому сроки и кратность проведения исследований должен определить врач, уточнил Чуланов.

https://ria.ru/20230706/infektsiya-1882592996.html

https://ria.ru/20230406/gepatit-1863530869.html

дмитров

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общество, дмитров, владимир чуланов, здоровье - общество