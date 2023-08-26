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ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области кассетными боеприпасами - РИА Новости, 26.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 26.08.2023 (обновлено: 13:10 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/obstrel-1892362384.html
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области кассетными боеприпасами - РИА Новости, 26.08.2023
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли поселок Уразово кассетными боеприпасами из РСЗО "Град", есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T10:47
2023-08-26T13:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
валуйки
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Уразово кассетными боеприпасами из РСЗО "Град", есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;В результате удара кассетными боеприпасами шесть мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы&quot;, — написал глава региона.Пострадавшего сейчас оперируют, еще одну женщину с осколочным ранением правого глаза перевели на лечение в больницу Белгорода, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Четверым раненым не потребовалась госпитализация — им оказали помощь на месте.Кроме того, повреждены два предприятия, социальный и спортивный объекты, четыре автомобиля и несколько домов, нарушена линия электропередачи.Поселок Уразово расположен в 15 километрах к югу от города Валуйки и в 12 километрах севернее границы с Украиной.Сегодня ВСУ также безуспешно пытались атаковать область беспилотником самолетного типа. Гладков уточнил, что средства ПВО сбили украинский дрон в районе села Купино в Шебекинском округе, обошлось без пострадавших и разрушений.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230824/obstrely-1891920005.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, валуйки
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина, Валуйки
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области кассетными боеприпасами

Гладков: шестеро ранены при обстреле Уразово кассетными боеприпасами из "Града"

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramПоследствия обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа
Последствия обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Последствия обстрела поселка Уразово Валуйского городского округа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Уразово кассетными боеприпасами из РСЗО "Град", есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"В результате удара кассетными боеприпасами шесть мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы", — написал глава региона.

Пострадавшего сейчас оперируют, еще одну женщину с осколочным ранением правого глаза перевели на лечение в больницу Белгорода, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Четверым раненым не потребовалась госпитализация — им оказали помощь на месте.

Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

Последствия обстрела
ВСУ обстреляли территорию Белгородской области около сотни раз за сутки
24 августа, 10:58
Кроме того, повреждены два предприятия, социальный и спортивный объекты, четыре автомобиля и несколько домов, нарушена линия электропередачи.
Поселок Уразово расположен в 15 километрах к югу от города Валуйки и в 12 километрах севернее границы с Украиной.
Сегодня ВСУ также безуспешно пытались атаковать область беспилотником самолетного типа. Гладков уточнил, что средства ПВО сбили украинский дрон в районе села Купино в Шебекинском округе, обошлось без пострадавших и разрушений.
Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Последствия обстрела территории санатория в селе Лавы Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
При обстреле санатория в Белгородской области погибли три человека
23 августа, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраинаВалуйки
 
 
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