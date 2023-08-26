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ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области кассетными боеприпасами - РИА Новости, 26.08.2023
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли поселок Уразово кассетными боеприпасами из РСЗО "Град", есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T10:47
2023-08-26T10:47
2023-08-26T13:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
валуйки
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВСУ обстреляли поселок Уразово кассетными боеприпасами из РСЗО "Град", есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате удара кассетными боеприпасами шесть мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы", — написал глава региона.Пострадавшего сейчас оперируют, еще одну женщину с осколочным ранением правого глаза перевели на лечение в больницу Белгорода, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Четверым раненым не потребовалась госпитализация — им оказали помощь на месте.Кроме того, повреждены два предприятия, социальный и спортивный объекты, четыре автомобиля и несколько домов, нарушена линия электропередачи.Поселок Уразово расположен в 15 километрах к югу от города Валуйки и в 12 километрах севернее границы с Украиной.Сегодня ВСУ также безуспешно пытались атаковать область беспилотником самолетного типа. Гладков уточнил, что средства ПВО сбили украинский дрон в районе села Купино в Шебекинском округе, обошлось без пострадавших и разрушений.Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230824/obstrely-1891920005.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина, Валуйки
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области кассетными боеприпасами
Гладков: шестеро ранены при обстреле Уразово кассетными боеприпасами из "Града"