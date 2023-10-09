https://ria.ru/20231009/boepripasy-1901592846.html

Кассетные боеприпасы: что это такое, принцип действия, почему запрещены

Кассетные боеприпасы: что это такое, почему запрещены, применение и принцип действия

Кассетные боеприпасы: что это такое, принцип действия, почему запрещены

Кассетные боеприпасы – особый вид вооружения, который появился во время Второй мировой войны, но широко используется до сих пор и производится во многих крупных РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T19:42

2023-10-09T19:42

2023-10-09T19:42

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Кассетные боеприпасы – особый вид вооружения, который появился во время Второй мировой войны, но широко используется до сих пор и производится во многих крупных странах, в том числе в России. О том, что это такое, как такие бомбы применяют и почему их использование запрещено во многих государствах, – в материале РИА Новости.Кассетные боеприпасыКассетные боеприпасы, или, как их иногда называют, кассетные бомбы, – это вид оружия, которое подразумевает рассеивание суббоеприпасов меньшего размера на очень большой площади. Их использовали и используют против "живой" силы противника, рассредоточенной по территории бронированной техники и т.д. Применение кассетных боеприпасов может привести к негативным последствиям для мирного населения, причем даже много лет спустя после атаки, так как суббоеприпасы могут не разорваться и долгое время лежать в земле. Поэтому использование "кассет" во время военных конфликтов до сих пор вызывает много споров.Суть и принцип действияКассетные бомбы являются разновидностью боеприпасов типа "воздух–земля" или "земля–земля". Принцип их действия заключается в том, что в одном контейнере содержится множество небольших боеприпасов, которые отделяются во время полета. Мощный вышибной заряд позволяет им разлететься по площади, достигающей по размерам несколько футбольных полей, большинство из них взрывается у самой земли, поражая цель. Наносимый урон зависит от типа суббоеприпасов.Как выглядятКак правило, кассетная бомба представляет собой контейнер – полую оболочку, чаще всего продолговатой формы. Внутри него – от нескольких десятков до нескольких сотен мини-боеприпасов. Они содержат в себе большое количество взрывчатого вещества и/или другие поражающие элементы. Обычно такие суббоеприпасы свободно падающие, то есть траектория их падения не контролируется и может быть изменена даже порывом ветра. На некоторые дополнительно устанавливаются своеобразные парашюты. Они не способны заставить боеприпас полностью следовать определенному маршруту, но значительно замедляют его, препятствуя вылету за рамки планируемой территории поражения. Это также влияет на точность попадания "кассеты". Некоторые современные виды оснащены дополнительными технологиями, позволяющими запрограммировать момент взрыва в определенных условиях или для поражения конкретной цели.Таким образом, бомбовые кассеты могут быть управляемыми и неуправляемыми, сбрасываемыми и нет, а выпускать их могут из реактивных систем залпового огня, оперативно-тактических ракетных комплексов, артиллерийских орудий и самолетов.Виды и их особенностиКлассифицировать кассетные боеприпасы можно по нескольким категориям. Так, в зависимости от способа их использования, можно выделить:− Кассетные авиабомбы. Содержат несколько сотен суббоеприпасов и являются одним из самых эффективных видов для поражения большой площади. Как правило, их сбрасывают с небольшой высоты и используют для поражения различных наземных целей, расположенных на открытом пространстве, – аэродромов, техники и т.д. Некоторые элементы в таких боеприпасах могут иметь самоприцеливающиеся боевые блоки, которые способны распознавать технику или здания для поражения точечным ударом.− Кассетные ракеты к системам залпового огня. В такой боеприпас помещается несколько десятков суббоеприпасов. Этот тип используется, как правило, для поражения пехоты, техники и транспорта на большой площади, особенно они эффективны в местах их скопления. Мини-боеприпасы отделяются от оболочки на высоте в несколько десятках метров от земли, а вышибной заряд рассеивает их по территории на несколько сотен метров.− Кассетные артиллерийские снаряды. Схожи по действию с предыдущим типом, но приспособлены для стрельбы из самоходных артиллерийских установок или орудий полевой артиллерии. Главным недостатком считается дальность применения – даже современные снаряды могут применяться на удалении около 28 км, поэтому артиллерийский дивизион вынужден находиться как можно ближе к линии фронта.− Кассетные мины к минометам. Вид достаточно редкий и малочисленный. Принцип действия не отличается от предыдущего, но плотность осколочного поля у них ощутимо ниже, так же, как и дальность стрельбы, – всего 6 км.В зависимости от назначения, кассетные боеприпасы можно разделить на следующие категории:Также есть и другие типологии кассетных боеприпасов, среди которых:ЭффективностьГлавный параметр эффективности – размер поражаемой территории. Еще в 40-х годах XX века было установлено, что такие снаряды "захватывают" площадь радиусом 300 м, против 30 м от обычной бомбы. Современное вооружение способно поразить участок в несколько тысяч квадратных метров.Почему запрещены и чем опасныНесмотря на высокую эффективность кассетных боеприпасов на поле боя, их применение неподалеку от заселенных участков и территории, использующейся для сельского хозяйства, считается опасным и негуманным. Из-за покрытия этим оружием большой площади, мирные жители могут пострадать как во время взрыва зарядов, так и после. Дело в том, что после сброса мини-боеприпасов детонируют из них не все, многие остаются лежать целыми в земле на многие годы.Как отмечает в своем материале Международный комитет Красного Креста, масштабное использование кассетных боеприпасов приводит к тому, что целые страны и регионы наводняются неразорвавшимися суббоеприпасами. Местные жители не могут заниматься земледелием и другой деятельностью без риска для своей жизни.Для примера можно привести статистику ООН, согласно которой в период с 2010 по 2019 год в 20 странах мира вследствие использования кассетных боеприпасов погибло 4 315 человек. Более 80 % от этого числа приходится на Сирию, а 40 % от пострадавших в этой стране – дети.Другой пример – в Лаосе, за 60 лет, прошедших после войны США в Индокитае, пострадали около 50 000 человек от кассетных боеприпасов: 30 000 из них погибли, 20 000 получили тяжелые увечья.Также в материале Красного Креста утверждается, что оснащение суббоеприпасов технологиями самоуничтожения, в случае если они не взорвались самостоятельно, не слишком эффективно. Такие усовершенствования показали значительное уменьшение неразорвавшихся снарядов при проведении испытаний в контролируемых условиях, однако, процент суббоеприпасов, не взорвавшихся во время боевых действий, остался очень высоким.В качестве решения этой проблемы в мировом масштабе была разработана Конвенция по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года. Согласно ее положениям, запрещено использование, передача и накопление "кассет", которые разбрасывают разрывные суббоеприпасы массой менее 20 кг. В рамках этой Конвенции совместными усилиями многих стран было очищено 500 кв. км территорий, пострадавших от использования таких снарядов.На данный момент к Конвенции присоединились 123 страны (ратифицировали только 110), но многие крупные из них воздержались от подписания, среди которых США, Китай, Индия, Израиль, Южная Корея и Россия.Применение кассетных боеприпасовПрародителем кассетных боеприпасов считается дробовик. Это оружие при стрельбе выпускает несколько мелких пуль, что делает его удобным для использования по многочисленным движущимся целям. Погрешности в прицеливании нивелируются большой зоной поражения дробью. Именно этот принцип и лег в основу при разработке кассетных боеприпасов.Впервые их стали использовать летчики немецких ВВС Люфтваффе в 1939 году. Первая кассетная бомба называлась Sprengbombe Dickwandig 2 или "бомба-бабочка". Она представляла собой 250-килограммовую авиабомбу с 108 мелкими боеприпасами внутри. Каждый из них был оснащен парашютом-пропеллером, который был необходим для снижения скорости падения и помогал лучше рассеиваться по площади. Вращение пропеллера взводило взрыватель, поэтому часть мини-бомб взрывалась в воздухе, поражая осколками солдат сверху, другая часть срабатывала уже на земле. Дебют использования подобного оружия пришелся на Вторую мировую войну, тогда их применяли при нападении как на военные, так и на гражданские объекты.США активно использовали кассетные боеприпасы во время войны в Корее и Вьетнаме. Уже тогда конструкторы стали усовершенствовать имеющиеся варианты и изобретать новые. К примеру, бомба Mk44 была снаряжена множеством тонких оперенных стрелок.В XX веке кассетные бомбы активно дорабатывались. Тогда упор делали на объединение "кассет" и высокоточных боеприпасов. Стали появляться новые виды, среди которых варианты с высокоточными самоприцеливающимися суббоеприпасами. В них использовались либо радары, либо инфракрасные сенсоры. Такие бомбы изготавливались в США, Франции, Швеции, Германии и России.Кассетные бомбы активно использовались во время военных конфликтов в Южном Судане, Нагорном Карабахе и Ливии. США, Франция и Британия применяли их в Ираке – в первую войну в Заливе. Также подобные снаряды сбрасывались на Лаос и Камбоджу. В 1999 году около 2000 бомб было сброшено на Югославию, а около 1200 – на Афганистан.В 2014 году Вооруженные силы Украины использовали кассетные боеприпасы, оставшиеся еще со времен Советского Союза, на Донбассе из реактивных систем залпового огня. На данный момент США передали Украине РСЗО HIMARS, которые могут комплектоваться кассетной боевой частью. В частности, речь идет о снарядах М30А1, в которых поражающими элементами выступают десятки тысяч шариков из карбида вольфрама. При разрыве они могут поражать пехоту и легкобронированную технику в радиусе 120 м.

https://ria.ru/20230712/himars-1859080424.html

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html

https://ria.ru/20230706/snaryady-1882693732.html

https://ria.ru/20230920/oon-1897653893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, безопасность, сша, лаос, россия, оон, красный крест