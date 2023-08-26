https://ria.ru/20230826/nezavisimost-1891917556.html

Признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Признание независимости Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 26.08.2023

Признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Жители Абхазии и Южной Осетии неоднократно высказывались на референдумах за свою независимость. Так, в октябре 1999 года в Абхазии 97,7% проголосовавших... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T02:02

2023-08-26T02:02

2023-08-26T02:02

справки

абхазия

южная осетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15064/44/150644447_0:39:512:327_1920x0_80_0_0_1ce9097e8b0ed795d25c449b9a05e004.jpg

Жители Абхазии и Южной Осетии неоднократно высказывались на референдумах за свою независимость. Так, в октябре 1999 года в Абхазии 97,7% проголосовавших высказались в поддержку Конституции, провозглашающей Абхазию суверенным демократическим государством. В Южной Осетии дважды – в январе 1992 года и в ноябре 2006 года – абсолютное большинство (около 99%) проголосовавших на референдумах высказалось за независимость республики. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. 21 августа Абхазия и Южная Осетия по результатам "общенациональных сходов" направили России обращения президентов и парламентов республик с просьбой признать независимость самопровозглашенных государств. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Жители Абхазии и Южной Осетии встретили новость о признании Россией своей независимости всеобщим ликованием. Грузия в ответ на решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии разорвала дипломатические отношения с Москвой и объявила две закавказские республики оккупированными территориями. США и Евросоюз отказались признать независимость Южной Осетии и Абхазии, заявив о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии. Никарагуа стала первой страной, которая вслед за Россией признала независимость Абхазии и Южной Осетии. 5 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега издал официальный указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.10 сентября 2009 года президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии. 15 и 16 декабря 2009 года республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений. В мае 2011 года независимость Абхазии признало островное государство Вануату. Однако в июле 2013 года Грузия и Вануату подписали протокол об установлении дипломатические и консульские отношений, согласно которому островное государство признает территориальную целостность Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию. В сентябре 2011 года независимость Южной Осетии и Абхазии признало островное государство Тувалу. Совместные заявления об установлении дипотношений между Абхазией и Тувалу и между Южной Осетией и Тувалу были подписаны 18 и 19 сентября соответственно. В марте 2014 года Тувалу отозвало решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии и установило дипломатические отношения с Грузией, признав ее территориальную целостность. В мае 2018 года Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.Согласно заявлению МИД РФ, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, Российская Федерация гарантировала их надежную защиту и поступательное развитие, становление в качестве современных и самодостаточных государств. Большая часть населения Абхазии и Южной Осетии имеет российское гражданство и поддерживает курс на углубление союзничества с Россией.Особое значение придается обеспечению безопасности Абхазии и Южной Осетии. На их территории функционируют российские военные базы, осуществляется совместная охрана госграниц в целях недопущения возможных провокаций извне.Россия остается главным торговым партнером республик. Растет взаимный товарооборот.В 2022 году товарооборот между Россией и Абхазии вырос на 13% и составил рекордные 30,452 миллиарда рублей. Взаимный товарооборот России и Южной Осетии увеличился на 4,2% и составил 9,7 миллиарда рублей. Осуществляются инвестиционные программы для каждой из республик, направленные на создание новых предприятий и рабочих мест, улучшение условий жизни и качества социального обслуживания. Оказывается адресная помощь развитию энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.Осуществляется совместная деятельность в области образования, культуры, науки и спорта. Абхазским и югоосетинским абитуриентам выделяются места в вузах России, госслужащие и преподаватели проходят курсы повышения квалификации на базе профильных российских учреждений. При грантовой поддержке талантливая молодежь участвует в международных форумах и конкурсах, проводимых под эгидой России. Особое внимание уделяется патриотическим акциям, связанным с памятными датами общей истории, выдающимися деятелями науки и культуры. Творческие коллективы стран успешно обмениваются гастролями, выступают с концертными программами по случаю национальных праздников.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

абхазия

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, абхазия, южная осетия