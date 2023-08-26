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Признание независимости Абхазии и Южной Осетии
Признание независимости Абхазии и Южной Осетии - РИА Новости, 26.08.2023
Признание независимости Абхазии и Южной Осетии
Жители Абхазии и Южной Осетии неоднократно высказывались на референдумах за свою независимость. Так, в октябре 1999 года в Абхазии 97,7% проголосовавших... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T02:02
2023-08-26T02:02
2023-08-26T02:02
справки
абхазия
южная осетия
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Жители Абхазии и Южной Осетии неоднократно высказывались на референдумах за свою независимость. Так, в октябре 1999 года в Абхазии 97,7% проголосовавших высказались в поддержку Конституции, провозглашающей Абхазию суверенным демократическим государством. В Южной Осетии дважды – в январе 1992 года и в ноябре 2006 года – абсолютное большинство (около 99%) проголосовавших на референдумах высказалось за независимость республики. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. 21 августа Абхазия и Южная Осетия по результатам "общенациональных сходов" направили России обращения президентов и парламентов республик с просьбой признать независимость самопровозглашенных государств. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Жители Абхазии и Южной Осетии встретили новость о признании Россией своей независимости всеобщим ликованием. Грузия в ответ на решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии разорвала дипломатические отношения с Москвой и объявила две закавказские республики оккупированными территориями. США и Евросоюз отказались признать независимость Южной Осетии и Абхазии, заявив о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии. Никарагуа стала первой страной, которая вслед за Россией признала независимость Абхазии и Южной Осетии. 5 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега издал официальный указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.10 сентября 2009 года президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии. 15 и 16 декабря 2009 года республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений. В мае 2011 года независимость Абхазии признало островное государство Вануату. Однако в июле 2013 года Грузия и Вануату подписали протокол об установлении дипломатические и консульские отношений, согласно которому островное государство признает территориальную целостность Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию. В сентябре 2011 года независимость Южной Осетии и Абхазии признало островное государство Тувалу. Совместные заявления об установлении дипотношений между Абхазией и Тувалу и между Южной Осетией и Тувалу были подписаны 18 и 19 сентября соответственно. В марте 2014 года Тувалу отозвало решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии и установило дипломатические отношения с Грузией, признав ее территориальную целостность. В мае 2018 года Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.Согласно заявлению МИД РФ, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, Российская Федерация гарантировала их надежную защиту и поступательное развитие, становление в качестве современных и самодостаточных государств. Большая часть населения Абхазии и Южной Осетии имеет российское гражданство и поддерживает курс на углубление союзничества с Россией.Особое значение придается обеспечению безопасности Абхазии и Южной Осетии. На их территории функционируют российские военные базы, осуществляется совместная охрана госграниц в целях недопущения возможных провокаций извне.Россия остается главным торговым партнером республик. Растет взаимный товарооборот.В 2022 году товарооборот между Россией и Абхазии вырос на 13% и составил рекордные 30,452 миллиарда рублей. Взаимный товарооборот России и Южной Осетии увеличился на 4,2% и составил 9,7 миллиарда рублей. Осуществляются инвестиционные программы для каждой из республик, направленные на создание новых предприятий и рабочих мест, улучшение условий жизни и качества социального обслуживания. Оказывается адресная помощь развитию энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.Осуществляется совместная деятельность в области образования, культуры, науки и спорта. Абхазским и югоосетинским абитуриентам выделяются места в вузах России, госслужащие и преподаватели проходят курсы повышения квалификации на базе профильных российских учреждений. При грантовой поддержке талантливая молодежь участвует в международных форумах и конкурсах, проводимых под эгидой России. Особое внимание уделяется патриотическим акциям, связанным с памятными датами общей истории, выдающимися деятелями науки и культуры. Творческие коллективы стран успешно обмениваются гастролями, выступают с концертными программами по случаю национальных праздников.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, абхазия, южная осетия
Справки, Абхазия, Южная Осетия
Жители Абхазии и Южной Осетии неоднократно высказывались
на референдумах за свою независимость. Так, в октябре 1999 года в Абхазии 97,7% проголосовавших высказались в поддержку Конституции, провозглашающей Абхазию суверенным демократическим государством. В Южной Осетии дважды
– в январе 1992 года и в ноябре 2006 года – абсолютное большинство (около 99%) проголосовавших
на референдумах высказалось за независимость республики.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла
из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия
, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
21 августа Абхазия и Южная Осетия по результатам "общенациональных сходов" направили
России обращения президентов и парламентов республик с просьбой признать независимость самопровозглашенных государств.
26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев
, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН
, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ
1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал
Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Жители Абхазии и Южной Осетии встретили
новость о признании Россией своей независимости всеобщим ликованием.
Грузия в ответ на решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии разорвала
дипломатические отношения с Москвой
и объявила две закавказские республики оккупированными территориями.
США
и Евросоюз отказались
признать независимость Южной Осетии и Абхазии, заявив о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.
Никарагуа
стала первой страной, которая вслед за Россией признала
независимость Абхазии и Южной Осетии. 5 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега
издал официальный указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.
10 сентября 2009 года президент Венесуэлы Уго Чавес объявил
о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии.
15 и 16 декабря 2009 года республика Науру признала
Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений.
В мае 2011 года независимость Абхазии признало
островное государство Вануату
. Однако в июле 2013 года Грузия и Вануату подписали протокол
об установлении дипломатические и консульские отношений, согласно которому островное государство признает территориальную целостность Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию.
В сентябре 2011 года независимость Южной Осетии и Абхазии признало
островное государство Тувалу
. Совместные заявления об установлении дипотношений между Абхазией и Тувалу и между Южной Осетией и Тувалу были подписаны 18 и 19 сентября соответственно. В марте 2014 года Тувалу отозвало решение
о признании независимости Абхазии и Южной Осетии и установило дипломатические отношения с Грузией, признав ее территориальную целостность.
В мае 2018 года Сирия признала
независимость Абхазии и Южной Осетии.
Согласно заявлению МИД РФ, признав
независимость Абхазии и Южной Осетии, Российская Федерация гарантировала их надежную защиту и поступательное развитие, становление в качестве современных и самодостаточных государств. Большая часть населения Абхазии и Южной Осетии имеет российское гражданство и поддерживает курс на углубление союзничества с Россией.
Особое значение придается обеспечению безопасности Абхазии и Южной Осетии. На их территории функционируют российские военные базы, осуществляется совместная охрана госграниц в целях недопущения возможных провокаций извне.
Россия остается главным торговым партнером республик. Растет взаимный товарооборот.
В 2022 году товарооборот между Россией и Абхазии вырос на 13% и составил
рекордные 30,452 миллиарда рублей. Взаимный товарооборот России и Южной Осетии увеличился на 4,2% и составил 9,7 миллиарда рублей
.
Осуществляются инвестиционные программы для каждой из республик, направленные на создание новых предприятий и рабочих мест, улучшение условий жизни и качества социального обслуживания. Оказывается адресная помощь развитию энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.
Осуществляется совместная деятельность в области образования, культуры, науки и спорта. Абхазским и югоосетинским абитуриентам выделяются места в вузах России, госслужащие и преподаватели проходят курсы повышения квалификации на базе профильных российских учреждений. При грантовой поддержке талантливая молодежь участвует в международных форумах и конкурсах, проводимых под эгидой России. Особое внимание уделяется патриотическим акциям, связанным с памятными датами общей истории, выдающимися деятелями науки и культуры. Творческие коллективы стран успешно обмениваются гастролями, выступают с концертными программами по случаю национальных праздников.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников