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Пятнадцать лет безопасности: Россия – надежный гарант мира для Южной Осетии - РИА Новости, 08.08.2023
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07:14 08.08.2023 (обновлено: 07:18 08.08.2023)
https://ria.ru/20230808/osetiya-1888768543.html
Пятнадцать лет безопасности: Россия – надежный гарант мира для Южной Осетии
Пятнадцать лет безопасности: Россия – надежный гарант мира для Южной Осетии - РИА Новости, 08.08.2023
Пятнадцать лет безопасности: Россия – надежный гарант мира для Южной Осетии
Пятнадцать лет назад попытки Грузии захватить Южную Осетию не увенчались успехом – 8 августа 2008 года Россия выступила в защиту населения Южной Осетии, ввела... РИА Новости, 08.08.2023
2023-08-08T07:14
2023-08-08T07:18
в мире
южная осетия
россия
грузия
нато
единая осетия
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ЦХИНВАЛ, 8 авг – РИА Новости. Пятнадцать лет назад попытки Грузии захватить Южную Осетию не увенчались успехом – 8 августа 2008 года Россия выступила в защиту населения Южной Осетии, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. По словам главы МИД Южной Осетии Ахсара Джиоева, республика выстояла "благодаря мужеству и стойкости российских и осетинских миротворцев, военнослужащих и ополченцев". Он назвал "единственно верным решением руководства Российской Федерации - принудить агрессора к миру и признать независимость Республики Южная Осетия". Это стало залогом ее стабильного развития и уверенности в спокойном будущем. "Россия является надежным гарантом мира и безопасности Южной Осетии", - отметил глава МИД республики в комментарии РИА Новости. Джиоев считает, что ключевым вопросом является необходимость выработки юридически обязывающего Грузию документа, призванного гарантировать безопасность Республики Южная Осетия и Республики Абхазия, неприменение Тбилиси силы или угрозы силой. "Актуальность такого документа особенно возрастает на фоне активизации США и НАТО в Закавказье", - отметил Джиоев, подчеркнув, что совершенно очевидно, что "отсутствие гарантий безопасности со стороны Грузии не способствует упрочению мер доверия". Пока же в ходе международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье грузинская сторона постоянно отказывается от каких-либо обсуждений о необходимости согласования и дальнейшего подписания юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. Как заявил РИА Новости экс-спикер парламента Южной Осетии и председатель партии "Единая Осетия" Алан Тадтаев, за 15 лет после нападения Грузии на Южную Осетию и признания её независимости, в республике изменилось многое, но главным событием, которого ждут осетины, является воссоединение с РФ. "Большие надежды возлагаются на Российскую Федерацию, так как мы разделенный народ Южной и Северной Осетии. Мы должны жить в одном политическом и социальном пространстве. У нас очень большие надежды на Российскую Федерацию, и мы ждем каких-то шагов по вхождению Южной Осетии в состав Российской Федерации как единого государства, потому как Южная и Северная Осетии - это единый народ, и мы не мыслим своего существования друг без друга", - сказал он. Тадтаев отметил, Южная Осетия во все времена являлась пророссийской. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20230808/osetiya-1888765452.html
https://ria.ru/20230808/osetiya-1888760861.html
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в мире, южная осетия, россия, грузия, нато, единая осетия
В мире, Южная Осетия, Россия, Грузия, НАТО, Единая Осетия
Пятнадцать лет безопасности: Россия – надежный гарант мира для Южной Осетии

Джиоев: Южная Осетия выстояла благодаря мужеству российских и осетинских миротворцев

© Sputnik / Наталья Айриян | Перейти в медиабанкНарисованные флаги Южной Осетии и России
Нарисованные флаги Южной Осетии и России - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© Sputnik / Наталья Айриян
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Нарисованные флаги Южной Осетии и России. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 8 авг – РИА Новости. Пятнадцать лет назад попытки Грузии захватить Южную Осетию не увенчались успехом – 8 августа 2008 года Россия выступила в защиту населения Южной Осетии, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
По словам главы МИД Южной Осетии Ахсара Джиоева, республика выстояла "благодаря мужеству и стойкости российских и осетинских миротворцев, военнослужащих и ополченцев".
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Он назвал "единственно верным решением руководства Российской Федерации - принудить агрессора к миру и признать независимость Республики Южная Осетия". Это стало залогом ее стабильного развития и уверенности в спокойном будущем. "Россия является надежным гарантом мира и безопасности Южной Осетии", - отметил глава МИД республики в комментарии РИА Новости.
Джиоев считает, что ключевым вопросом является необходимость выработки юридически обязывающего Грузию документа, призванного гарантировать безопасность Республики Южная Осетия и Республики Абхазия, неприменение Тбилиси силы или угрозы силой. "Актуальность такого документа особенно возрастает на фоне активизации США и НАТО в Закавказье", - отметил Джиоев, подчеркнув, что совершенно очевидно, что "отсутствие гарантий безопасности со стороны Грузии не способствует упрочению мер доверия".
Пока же в ходе международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье грузинская сторона постоянно отказывается от каких-либо обсуждений о необходимости согласования и дальнейшего подписания юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы.
Как заявил РИА Новости экс-спикер парламента Южной Осетии и председатель партии "Единая Осетия" Алан Тадтаев, за 15 лет после нападения Грузии на Южную Осетию и признания её независимости, в республике изменилось многое, но главным событием, которого ждут осетины, является воссоединение с РФ.
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"Большие надежды возлагаются на Российскую Федерацию, так как мы разделенный народ Южной и Северной Осетии. Мы должны жить в одном политическом и социальном пространстве. У нас очень большие надежды на Российскую Федерацию, и мы ждем каких-то шагов по вхождению Южной Осетии в состав Российской Федерации как единого государства, потому как Южная и Северная Осетии - это единый народ, и мы не мыслим своего существования друг без друга", - сказал он.
Тадтаев отметил, Южная Осетия во все времена являлась пророссийской.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
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