https://ria.ru/20230826/kriminal-1892246000.html

"Жертв может быть больше". На кого охотилась акушерка из Честера

"Жертв может быть больше". На кого охотилась акушерка из Честера - РИА Новости, 26.08.2023

"Жертв может быть больше". На кого охотилась акушерка из Честера

"Убивала заведомо беззащитных" — в Англии сотруднице роддома вынесли приговор за расправу над младенцами. Коллеги пытались помешать медсестре, но сами попали... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T08:00

2023-08-26T08:00

2023-08-26T08:02

здоровье - общество

честер

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. "Убивала заведомо беззащитных" — в Англии сотруднице роддома вынесли приговор за расправу над младенцами. Коллеги пытались помешать медсестре, но сами попали под суд. Что послужило мотивом преступлений — в материале РИА Новости.Убийственный графикВ июне 2015-го в неонатальном отделении клиники города Честер скончались сразу трое новорожденных. Для одного месяца цифра очень высокая — столько же младенцев умерло в этой больнице в течение последних трех лет. Комиссия из самых опытных медиков провела внутреннюю проверку, но криминала не нашла.В конце лета и осенью умерли еще двое. На этот раз некоторые сотрудники, включая неонатолога Стивена Брери, обратили внимание, что все пятеро детей скончались во время дежурства медсестры Люси Летби. Врачи поделились догадками с руководством клиники и предложили заявить в полицию."Мы настояли на собрании всего коллектива, — рассказывал Брери журналистами. — Летби тоже присутствовала. Все остальные сотрудники были очень подавлены, но она не выражала никаких эмоций. Я обратился к ней: "Люси, ты, наверное, очень тяжело переживаешь все эти смерти, поэтому можешь взять пару выходных". Но она ответила: "Нет, я выйду завтра строго по графику".Глава клиники к соображениям коллег не прислушался. Напротив, активно защищал Летби, а также официально заявил, что к летальным исходам привели сразу несколько факторов: нехватка персонала и ошибки при приеме лекарств. Более того, пригрозил подчиненным "наступлением определенных последствий", если не прекратят во всем обвинять медсестру.Смертельная инъекцияЛюси сохранила работу, новорожденные продолжали умирать. Летом 2016-го число жертв достигло семи. Все дети скончались во время дежурства Летби.Обеспокоенные коллеги повторно попросили руководство привлечь к расследованию полицию. Им снова отказали, но Люси на время очередной внутренней проверки перевели в другое отделение. Впрочем, комиссия и на этот раз ничего подозрительного на обнаружила.Летби же довольно быстро вернулась к прежним обязанностям в неонатальном отделении, а ее коллег через суд обязали принести официальные извинения — за травлю и предвзятое отношение. Неонатологов тяжбы не испугали. Весной 2017-го они самостоятельно обратились в полицию и высказали опасения по поводу будущего младенцев, находящихся под присмотром Люси.Расследование продлилось чуть больше года, прежде чем Летби задержали. На кадрах, снятых полицейским департаментом, видно, как медсестра в наручниках выходит из дома и, рыдая, садится в машину. Хотя ни о каком раскаянии, как заявляют специалисты, речи не шло — Люси переживала исключительно за собственное будущее.Полицейские установили, что медсестра намеренно вводила воздух в вены младенцам, кормила некачественным молоком и травила инсулином. Ее обвинили в убийстве семи новорожденных и покушении на жизнь еще шестерых. Летби свою вину отрицает.Служебный романПро Люси известно, что она с детства мечтала стать врачом. Жила одна, замужем никогда не была, детей не имела. По некоторым данным, еще в раннем возрасте у нее обнаружили проблемы со здоровьем, которые в будущем могли повлиять на благополучное развитие беременности. Но следователи уверены: мотив преступлений — иной.Найти причину помог дневник Летби, а также ее переписка с женатым коллегой. Медсестра уверяла: они просто друзья. Однако детективы выяснили, что отношения зашли намного дальше безобидного флирта на работе и в мессенджере. Пара часто проводила вместе выходные, доктор не раз оставался у Люси ночевать. Личность врача раскрывать не стали, на суде он давал показания, скрывая лицо занавеской."Летби выходила с бойфрендом в одну смену и намеренно создавала кризисные ситуации, — считает прокурор Ник Джонсон. — Хотела привлечь внимание возлюбленного. Ей нравилось, что они вместе пытаются сохранить жизни младенцев. Когда дети умирали, доктор всячески утешал девушку, и это тоже ей было крайне приятно".В дневниках Люси писала о любви к коллеге, признавалась в убийствах и называла себя "злом". На протяжении нескольких лет через соцсети она отслеживала судьбу родителей, потерявших ребенка по ее вине. Судебно-психиатрическая экспертиза показала: Летби прекрасно отдавала себе отчет в своих действиях.По мнению специалистов, Люси — очень эгоцентричный человек, поэтому ей нравилась суета, которая поднималась вокруг нее после смерти каждого новорожденного.Правда, последней возможностью оказаться в центре всеобщего внимания 33-летняя преступница не воспользовалась — на оглашение приговора не явилась. На днях судья дал ей 13 пожизненных сроков — по одному за каждое убийство и покушение. Без права на досрочное освобождение.

https://ria.ru/20230729/kriminal-1886680033.html

честер

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2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

здоровье - общество, честер