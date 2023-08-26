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В Швеции членам правления мечети отправили сожженные экземпляры Корана - РИА Новости, 26.08.2023
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Религия
 
17:05 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/koran-1892421717.html
В Швеции членам правления мечети отправили сожженные экземпляры Корана
В Швеции членам правления мечети отправили сожженные экземпляры Корана - РИА Новости, 26.08.2023
В Швеции членам правления мечети отправили сожженные экземпляры Корана
Неизвестные отправили несколько сожженных экземпляров Корана представителям мечети в шведской Уппсале к северо-западу от Стокгольма, сообщает шведская газета... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T17:05
2023-08-26T17:05
религия
швеция
религия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Неизвестные отправили несколько сожженных экземпляров Корана представителям мечети в шведской Уппсале к северо-западу от Стокгольма, сообщает шведская газета Aftonbladet. "Нескольким членам правления мечети в Уппсале отправили сожженные Кораны на их домашние адреса", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в результате инцидента в мечети Уппсалы были установлены камеры наблюдения. На прошлой неделе власти Швеции приняли решение начать пересмотр Закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html
https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html
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Религия, Швеция, Религия
В Швеции членам правления мечети отправили сожженные экземпляры Корана

Aftonbladet: представители мечети в Уппсале получили сожженные экземпляры Корана

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКоран в руках мусульманина
Коран в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Коран в руках мусульманина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Неизвестные отправили несколько сожженных экземпляров Корана представителям мечети в шведской Уппсале к северо-западу от Стокгольма, сообщает шведская газета Aftonbladet.
«
"Нескольким членам правления мечети в Уппсале отправили сожженные Кораны на их домашние адреса", - говорится в сообщении издания.
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Отмечается, что в результате инцидента в мечети Уппсалы были установлены камеры наблюдения.
На прошлой неделе власти Швеции приняли решение начать пересмотр Закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана.
Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
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