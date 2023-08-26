https://ria.ru/20230826/koran-1892421717.html
В Швеции членам правления мечети отправили сожженные экземпляры Корана
В Швеции членам правления мечети отправили сожженные экземпляры Корана - РИА Новости, 26.08.2023
В Швеции членам правления мечети отправили сожженные экземпляры Корана
Неизвестные отправили несколько сожженных экземпляров Корана представителям мечети в шведской Уппсале к северо-западу от Стокгольма, сообщает шведская газета... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T17:05
2023-08-26T17:05
2023-08-26T17:05
религия
швеция
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879192309_0:228:3142:1995_1920x0_80_0_0_ed42f5d21f43dde2bf2799d0ab007ec6.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Неизвестные отправили несколько сожженных экземпляров Корана представителям мечети в шведской Уппсале к северо-западу от Стокгольма, сообщает шведская газета Aftonbladet. "Нескольким членам правления мечети в Уппсале отправили сожженные Кораны на их домашние адреса", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в результате инцидента в мечети Уппсалы были установлены камеры наблюдения. На прошлой неделе власти Швеции приняли решение начать пересмотр Закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html
https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879192309_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_51139cb0e22dc7dd9a49c7694df501f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, религия
В Швеции членам правления мечети отправили сожженные экземпляры Корана
Aftonbladet: представители мечети в Уппсале получили сожженные экземпляры Корана