https://ria.ru/20230826/koran-1892421717.html

В Швеции членам правления мечети отправили сожженные экземпляры Корана

В Швеции членам правления мечети отправили сожженные экземпляры Корана - РИА Новости, 26.08.2023

В Швеции членам правления мечети отправили сожженные экземпляры Корана

Неизвестные отправили несколько сожженных экземпляров Корана представителям мечети в шведской Уппсале к северо-западу от Стокгольма, сообщает шведская газета... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T17:05

2023-08-26T17:05

2023-08-26T17:05

религия

швеция

религия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Неизвестные отправили несколько сожженных экземпляров Корана представителям мечети в шведской Уппсале к северо-западу от Стокгольма, сообщает шведская газета Aftonbladet. "Нескольким членам правления мечети в Уппсале отправили сожженные Кораны на их домашние адреса", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в результате инцидента в мечети Уппсалы были установлены камеры наблюдения. На прошлой неделе власти Швеции приняли решение начать пересмотр Закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана. Акции с осквернением и сожжением священного для мусульман Корана прошли летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.

https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html

https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html

швеция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

швеция, религия