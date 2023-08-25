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Балицкий: ВСУ не бьют по ЗАЭС из артиллерии, но пускают беспилотники - РИА Новости, 25.08.2023
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07:05 25.08.2023
https://ria.ru/20230825/zaes-1892129492.html
Балицкий: ВСУ не бьют по ЗАЭС из артиллерии, но пускают беспилотники
Балицкий: ВСУ не бьют по ЗАЭС из артиллерии, но пускают беспилотники - РИА Новости, 25.08.2023
Балицкий: ВСУ не бьют по ЗАЭС из артиллерии, но пускают беспилотники
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что украинские войска не наносят артиллерийских ударов непосредственно по... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T07:05
2023-08-25T07:05
энергодар
россия
запорожская область
евгений балицкий
сергей шойгу
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что украинские войска не наносят артиллерийских ударов непосредственно по территории Запорожской АЭС, но беспилотники "фиксируются". "Они в основном по станции именно беспилотниками или бьют, или они у них падают, трудно сказать, но такие мы фиксируем случаи. А ствольная и реактивная артиллерия по самой станции в последнее время не била. Бьют в основном, как я уже говорил, по окраинам, по периферии, по средствам доставки электроэнергии, высоковольтным линиями, подстанциям", - сказал Балицкий. По его словам, атомной станции сейчас "ничего не угрожает". "Для того, чтобы ее разрушить, надо очень сильно постараться, уже не говоря от том, что она построена была при Советском Союзе и защищена даже от падения самолета", - отметил он. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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энергодар
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энергодар, россия, запорожская область, евгений балицкий, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ
Энергодар, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Балицкий: ВСУ не бьют по ЗАЭС из артиллерии, но пускают беспилотники

Балицкий: ВСУ не бьют по ЗАЭС из артиллерии, но фиксируются полеты БПЛА

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШестой энергоблок Запорожской АЭС
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Шестой энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости заявил, что украинские войска не наносят артиллерийских ударов непосредственно по территории Запорожской АЭС, но беспилотники "фиксируются".
"Они в основном по станции именно беспилотниками или бьют, или они у них падают, трудно сказать, но такие мы фиксируем случаи. А ствольная и реактивная артиллерия по самой станции в последнее время не била. Бьют в основном, как я уже говорил, по окраинам, по периферии, по средствам доставки электроэнергии, высоковольтным линиями, подстанциям", - сказал Балицкий.
По его словам, атомной станции сейчас "ничего не угрожает".
"Для того, чтобы ее разрушить, надо очень сильно постараться, уже не говоря от том, что она построена была при Советском Союзе и защищена даже от падения самолета", - отметил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Энергоблоки Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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ЭнергодарРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийСергей ШойгуЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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