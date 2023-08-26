https://ria.ru/20230826/balitskiy-1892312264.html

Евгений Балицкий: готовимся к тому, чтобы освободить город Запорожье

Евгений Балицкий: готовимся к тому, чтобы освободить город Запорожье - РИА Новости, 26.08.2023

Евгений Балицкий: готовимся к тому, чтобы освободить город Запорожье

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости рассказал о своей недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным, а также РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T11:00

2023-08-26T11:00

2023-08-26T13:17

интервью

евгений балицкий

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

запорожская аэс

воздушно-космические силы россии

ил-76

запорожье

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости рассказал о своей недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным, а также об актуальной ситуации на линии соприкосновения, перспективах создания нового федерального округа, развитии туризма в регионе и готовности к освобождению города Запорожье. Беседовала Дарья Ураева.— Евгений Витальевич, вы недавно встречались с президентом, рассказали ему о программе развития Запорожской области на десять лет — Владимир Путин одобрил план?— Наша встреча закончилась почти в половину второго ночи. Удивляюсь работоспособности, конечно, Владимира Владимировича, он практически каждый день принимает людей. Встречается, решает вопросы. К чести надо сказать, что здоровье у него хорошее, не каждый человек может такой ритм держать. По поводу программы, программу представил, весь ее концепт. Владимир Владимирович поддержал, подписал документ на кабинет министров — проработать. Соответственно, сейчас мы выверим все детали, которые обсуждали, которые вписываются в конструкцию российского законодательства, какие, может быть, выпадают, по нашей наивности и желанию как бы сделать лучше, но в данном случае мы понимаем, что необходимо соответствие российскому законодательству и действующим нормативам. Поэтому проработаем, и будет все хорошо. А в целом президент поддержал и документ подписал.— В этой связи планируете в ближайшее время встречи с федеральными министрами профильных ведомств?— Вы знаете, мы постоянно встречаемся, я позавчера был у Марата Шакирзяновича Хуснуллина, планируется встреча с Сергеем Владиленовичем Кириенко, с министром экологии (Александром Козловым. — Прим. ред.). Постоянно идут встречи, тут присутствуют наши министры с области. Ряд вопросов, которые у нас есть, мы так их и решаем: прилетаем, идем в министерство и решаем очно то, что не можем решить по ВКС и телефонной связи. И очно получается всегда.— Вы уже представляете для себя, как будет развиваться регион в ближайшие десять лет. А есть ли у вас понимание, в какой федеральный округ войдет Запорожская область?— Про федеральный округ разговоры ведутся, но предметного обсуждения пока не было. В данном случае, я считаю, не очень правильно говорить свое видение, пока не представлена программа, какие и в какой федеральный округ войдут области и республики.— Об оперативной обстановке. Что сейчас происходит на Времевском выступе: в Урожайном и Старомайорском, какая ситуация в селе Работино?— Примерно ситуация одинаковая, в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами. Разница только в том, что там, где дороги получше, идут с техникой, там, где похуже, — пехотой. На Работино они пробиваются сейчас больше на "Леопардах", на "Брэдли" — пробиваются на иностранной технике. Жжем технику, уничтожаем противника. Мы стреляем — они падают. В принципе, везде примерно одинаково. Причем противник тактику практически не меняет. Людей своих совершенно за людей не считает. Относится даже не как к аборигенам, даже не знаю, как выразиться, как к оловянным солдатикам. Очень большое количество противник несет потерь, до сумасшествия просто. Разговаривал с бойцами одного батальона я, рядом у нас, справа от Щербаков. Один парень говорит: я вот лично убил больше 40 человек и не знаю, как с этим мне жить дальше. Я говорю: как Георгий Победоносец жил — убивал противника, тем не менее он святой. Поэтому в данном случае, как правильно сказал президент, если нас убивают, мы попадем в рай, а если их убьют, они просто сдохнут. Поэтому в данном случае — делай что должен, и будь что будет. Противник валит, мы стреляем, они падают.— Но вы фиксируете какое-то большое скопление техники и сил противника сейчас?— В этом заключается сложность современной войны: все просматривается, все прозрачно. И противник не может собрать достаточное количество техники, чтобы нанести сильный удар. Всех волнует, почему они не соберут там сразу десять батальонов. Потому что как только они соберутся, туда сразу полетит все, что может летать, мы сразу нанесем огневое поражение. Поэтому собраться они не могут, они вынуждены идти маленькими кучками, накатами, волнами. А это для стрелковых подразделений просто сладкая добыча.— Не могу у вас вновь не спросить про ситуацию на Запорожской АЭС: недавно вновь обстреляли Энергодар, не били по территории станции?— По территории Запорожской АЭС не попали. Не знаю, стреляли они или нет, но не попали, потому что у нас еще и ПВО работает. Беспилотниками они в основном проникают на территорию самой станции. Они в основном по станции именно беспилотниками или бьют, или они у них падают, трудно сказать. Но такие мы фиксируем случаи, а ствольная и реактивная артиллерия по самой станции в последнее время не била. Бьют в основном, как я уже говорил, по окраинам, по периферии, по средствам доставки электроэнергии, высоковольтным линиями, подстанциям. Как я вам и тогда говорил, и сейчас повторю — атомной станции в принципе ничего не угрожает, но для того, чтобы ее разрушить, надо очень сильно постараться, уж не говоря от том, что она построена была при Советском Союзе и защищена даже от падения самолета. Пока я бы ее как серьезную угрозу не рассматривал, она более опасна, если, допустим, вышел бы Днепр из берегов, затопило все, там могли быть разливы радиоактивного вещества, к примеру. Ну или если ее систематически "лупить". Но я же вам уже говорил, что если только по атомной станции прилетит, то они знают, что прилетит по Ровенской или Хмельницкой (атомным станциям. — Прим. ред.). И соответственно, европейцы понимают, что это уже касается их напрямую, если они ударят по нашей атомной станции, мы ударим по их, и они это знают. Поэтому противник сегодня не активен в этом вопросе.— После обмеления Каховского водохранилища планируете укреплять береговую линию?— Она у нас укреплена и достаточно крепко. У нас расставлены мины все, которые я только видел, начиная с военного училища, все системы проминированы так, что массово противник пройти не может, но штучно, конечно, понятно, что ДРГ теоретически просочиться может, но для этого существует и беспилотное средство контроля, и камеры по посадкам у нас везде стоят, они это знают, и патрули, и все мероприятия, которые необходимы для того, чтобы противник не проникал. То, что они не проникают, показателем является, что у нас практически, постучим по столу, как говорится, у нас практически к нулю сведена сегодня подрывная деятельность диверсионных групп. Ну она есть, конечно, и, наверное, есть спящие ячейки, но той массовости, которая была буквально полгода назад, сегодня нет. И это показатель работы и спецслужб, и осторожности, и наших работников ВГА.— Береговая зона была укреплена уже после обмеления Каховской ГЭС?— Она была и до этого (укреплена. Прим. ред.), установлены были мины глубинного действия, может быть я неточно выразился, потому что они ставились уже тогда под водой, и над водой стояли только сигнализаторы на подрыв. Она не глубинная с точки зрения принципа действия, просто которая находится в воде. И на "зеленке" лежали эти мины, то есть там хорошо заминирована территория, и сейчас она тоже подверглась переминированию, когда вода ушла, то есть она сегодня защищена, поэтому я не считаю, что это направление стратегическое для противника. Теоретически они, конечно, могут пойти на все, мы понимаем, что они могут бросить сейчас опять каких-нибудь ребят с Западной Украины со словами "Слава Украине" по минному полю. Они все что угодно могут, это же обезьяна с гранатой, никогда не знаешь, что у нее в голове.— Город Запорожье. Есть ли планы его освобождать, и заложены ли они в ту самую десятилетнюю программу развития Запорожской области?— В программе, конечно, Запорожье фигурирует. Это понятно, что мы рассчитывали и с Запорожьем, и без Запорожья, без города имеется в виду. У нас есть стратегия, а уже как военные будут действовать, мы тут особенно не можем влиять. Мы, конечно, ждем, рассчитываем и готовимся к тому, чтобы освободить Запорожье. У нас в этом вопросе очень большие планы. Еще раз говорю: это зависит от военных, поэтому, как только будет решение, мы приступим к налаживанию мирной жизни.— Есть понимание, какая там сейчас обстановка, в самом городе?— У нас практически полное понимание есть, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде. То есть мы владеем полностью ситуацией, которая происходит сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории. Это и в городе Запорожье, и в городах Орехов и Гуляйполе, и Пришиб, и много других городов, где сегодня находится большое количество людей, которые с удовольствием рассказывают ситуацию, где ждут нас и готовы помочь российской армии, чтобы быстрее избавиться от украинского нацистского режима. Соответственно, вопроса по тому, что у них происходит, у нас нет – мы знаем все, что у них происходит, и знаем большую часть дислокаций противника, которая очень часто находится в объектах, где находятся или дети, или общежития, заводские общежития, прячутся в ПТУ, поэтому не всегда есть возможность наносить ракетные удары, но когда она есть, мы это делаем.— Ну то есть это ситуацию осложняет?— Да, это очень осложняет, потому что все понимают, начиная от президента до солдата в окопе, что это наши люди, и гибнут с той стороны тоже наши люди. Это все славяне, православные, ну обкуренные, запудренные мозги, они смогли за эти тридцать лет заболеть неприличной болезнью, которая называется национализм, но все равно это все наши люди. Мы понимаем, что война идет сегодня со славянами в большей степени, с теми, кто все равно, вообще-то, в хорошем смысле должен был создавать национальный продукт нашей большой родины. Но так суждено, значит будем делать то, что должны.— Через Запорожскую область проходит сухопутный коридор в Крым. Можно ли уже назвать его туристическим?— Туристическим только с точки зрения "посмотреть", но люди с интересом, может быть не совсем парламентское слово, глазеют, то есть приезжают посмотреть. Где-то заехать в город, на каменную могилу съездить, там Лиман, дачи, какие-то базы посмотреть, вот в этом да — поглазеть, как говорится, но пока базы отдыха наши не работают, у нас их там больше тысячи. С точки зрения туризма вот в понимании как индустрии пока не работает, ну почти не работает, в основном люди следуют транзитом по дороге, которая была построена больше полугода назад в Крым или из Крыма. Ну, то есть, образно говоря, дорога хорошо выполняет функцию дороги жизни с точки зрения снабжения. А те, кто приезжает поглазеть просто, мы всегда людям рады и обязательно показываем наши возможные достопримечательности, но туризма в понимании индустрии пока нет.— Есть в планах развивать прибрежную туристическую зону?— Да. И в программе (развития региона на десять лет. — Прим. ред.) они отражены, эти планы, и, больше того, мы уже сегодня пытаемся запускать ряд крупных объектов. Пока их запускаем для жителей нашего региона, для тех, кто, сравнивая между Токмаком или Пологами, едет на наше побережье. Для них в этом сравнении это, конечно, мир, спокойствие и хорошо. Если сравнивать кого-то из Подмосковья или там с Ленобласти, то приехать к нам даже на базу для них это контраст в обратную сторону работает, то есть у них спокойнее, чем у нас, потому что люди пока не знают нашей большой Родины, реально еще не всю понимают нашу территорию, не все еще объекты, которые доступны с ментальной точки зрения. То есть, нет ли там каких-то бандеровцев, нет ли там диверсантов. Многие пока боятся к нам ехать, но это время, это работа журналистов, это освещение нашей деятельности, ну и самое главное — мир. Когда Запорожская область будет мирной, когда линия фронта сдвинется за Днепропетровск, тогда люди к нам будут ехать с удовольствием. А пока, к сожалению, нет у нас такого массового туриста, но он будет, всему надо время, надо идти. У нас больше тысячи баз на побережье достаточно хороших, у нас есть грязевые источники, есть горячие источники, у нас есть море, есть пионерские лагеря, которые расположены в сосновых борах и при этом всем еще лиман, который также является огромным источником йода и целого ряда минеральных элементов, полезных для человека. Не зря в Советском Союзе были построены пионерские лагеря, так как понимали, что на этапе развития молодого человека это дает хороший толчок для формирования его конституции тела, его организма. У нас очень много достопримечательностей, которые нам придется развивать позже, пока сейчас не можем, потому что идет война, и к нам пока не едут, а просто построить и сделать ремонт, чтобы оно стояло, не эффективно, поэтому базы отдыха есть шикарные, есть попроще, на каждый кошелек, как говорится, найдется своя база отдыха, на каждого клиента, но подчеркиваю, что сегодня эта задача не в приоритете, потому что пока люди массово не поедут, поэтому когда будет день — будет пища.— Новый гражданский аэропорт планируете строить?— У нас есть в Мелитополе аэродром – позывной "Сосновый", я служил там, и отец там служил, поэтому его приведем в порядок, просто пока он простреливается английскими, французскими ракетами, соответственно, мы не можем его развивать, но как только мы сможем его обезопасить, отодвинув противника или выбив у них последние зубы, — у них не будет этих ракет, тогда мы сможем развивать в Бердянске аэродром, там есть аэропорт, и мелитопольский. Будем обязательно развивать, потому что это связь с нашей большой Родиной. Поэтому аэродромы нужны нам будут, и мы будем их развивать. Опять же, только когда будет спокойствие в воздушном пространстве.— Эти аэродромы будут способны принимать все типы самолетов?— Да, я служил на Ил-76 командиром, поэтому могу сказать, что машина весит там под 200 тонн. Соответственно, аэродромы и первый, и второй предназначены для того, чтобы принимать все типы из имеющихся для того, чтобы это было и комфортно, и с точки зрения грузоперевозок. То есть смогут. Это говорю квалифицированно.— Впереди Восточный экономический форум. Запорожская область планирует принимать в нем участие?— Вы знаете, маловероятно, что мы сможем сейчас этим вопросом заниматься, у нас Первое сентября, у нас выборы всех ветвей власти. Откровенно скажу: очень хлопотно сейчас, столько задач, что, боюсь, мы просто не вытянем. Летом мы на питерский (ПМЭФ. — Прим. ред.) поехали, потому что тогда посвободнее было. Сейчас — не обещаем.

https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891197744.html

https://ria.ru/20230824/rabotino-1891961488.html

https://ria.ru/20230825/udar-1892189984.html

https://ria.ru/20230821/zaporozhe-1891197744.html

https://ria.ru/20230821/razvitie-1891196436.html

запорожье

запорожская область

старомайорское

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О потерях ВСУ в Запорожье, обороне на Днепре и встрече с Путиным. Интервью Евгения Балицкого О потерях ВСУ в Запорожье, обороне на Днепре и встрече с Путиным. Интервью Евгения Балицкого 2023-08-26T11:00 true PT18M49S

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интервью, евгений балицкий, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), запорожская аэс, воздушно-космические силы россии, ил-76, запорожье, запорожская область, старомайорское